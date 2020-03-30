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Король Таиланда Рама X самоизолировался с 20 наложницами. Не заразится, так затрах...ся, - ABC
11:53 01.04.2020

ABC.es, Испания

Действиям короля Таиланда, пережидающего пандемию коронавируса в престижном отеле в Германии в окружении 20 наложниц, была дана негативная оценка на родине, несмотря на существующий в стране запрет критиковать монарха. По мнению экспертов, экстравагантное поведение короля усиливает позиции сторонников республиканского строя.
ABC (Испания): король Таиланда самоизолировался в роскошном отеле в Германии в компании 20 наложниц
Вспышка коронавируса
Помимо двух ресторанов, на территории отеля есть поле для гольфа и крытый бассейн, а также спа-салон, бар, лаунж-зона и кафе.

Росалиа Санчес (Rosalía Sánchez)
Тайские авиакомпании отменили все полеты в Европу, но два их самолета, находящиеся в аэропортах Цюриха и Мюнхена, готовы к вылету в любое время. Именно в Мюнхене пережидает коронавирусный кризис король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (67 лет), более известный как Рама X, который закрыл отель Grand Hotel Sonnenbichi для своего личного пользования. Помимо двух ресторанов, в этом отеле есть поле для гольфа и крытый бассейн, а также спа-салон, бар, лаунж-зона и кафе. В распоряжении короля остались 99 номеров отеля, который перешел в статус "жилого дома".
Представитель местной администрации подтвердил, что "Гармиш-Партенкирхен (округ Гармиш-Партенкирхен в Баварии на юге Германии - прим. ред.) предоставил отелю Grand Hotel Sonnenbichi исключительное разрешение, потому как гости отеля представляют собой уникальную группу людей, которые обычно живут вместе без посторонних людей". В эту группу, помимо короля и его камердинера, входят 20 женщин, которых немецкая пресса нарекла "наложницами", сотрудники службы безопасности и дюжина слуг. Источники из Королевского дома Таиланда сообщили, что монарх во время вспышки пандемии находился в Мюнхене, который он часто посещает с медицинскими целями, и что он отправил 119 слуг обратно в Бангкок. Немецкие СМИ уверяют, что на этом рейсе были инфицированные вирусом COVID-19.
Рама X - частый постоялец лучших отелей Баварии. Большую часть 2017 года он провел в Мюнхене со своей наложницей Кои, бывшей стюардессой авиакомпании Thailand Airwais, впоследствии девушка оказалась в тайской тюрьме. Королева Сутида, жена Рамы (41 год), проводит большую часть года в отеле Waldegg в Энгельберге в Швейцарии. Обоих можно встретить в коммерческих зонах, и их специфические вкусы хорошо известны владельцам местных гостиниц. Однако на этот раз, в разгар глобального кризиса в области здравоохранения, присутствие короля в Европе подвергается жесткой критике. В Твиттере под хэштегом #ЗачемНамНуженКороль? тайские интернет-пользователи критикуют монарха и закон, запрещающий критиковать короля с наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Инициатором акции стал сосланный во Францию тайский профессор Сомсак Джамтерасакул. В социальных сетях он сообщил, что "скучающий" в Германии Рама Х в разгар пандемии полетел на своем частном самолете из Мюнхена в Гамбург, поскольку меры сдерживания пандемии в северной Германии менее строгие, чем в Баварии.

Центр по борьбе с фальшивыми новостями Таиланда и министр экономики и цифрового общества Путтипонг Пуннаканта предупредили, что распространение ложных новостей и фотографий является преступлением, прямо не ссылаясь на новости о короле, при этом особо отметив пожертвованное королем оборудование для борьбы с COVID-19. При этом чиновник отрицал, что монарх не беспокоится о жертвах коронавируса в Таиланде.
Законы с выгодой

С тех пор, как Вачиралонгкорн был коронован, он усилил контроль в сфере финансов безопасности Королевского дома, который находился на более низком уровне во время царствования его отца, короля Пхумипона Адульядета, который умер в 2016 году. Монарх не так популярен, как его отец, которого большая часть тайцев считает отцом нации, а эксцентричная личность Вачиралонгкорна лишь стимулирует республиканцев. После того, как король внес правки в законодательство, чтобы получить право на обладание наложницами на официальном уровне, король исчез из общественной жизни и стал проводить большую часть времени в Европе. Его состояние оценивается в 56 миллиардов евро.

Оригинал публикации: El Rey de Tailandia se aísla en un hotel de lujo en Alemania con 20 concubinas
Опубликовано 30/03/2020

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585731180
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