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Установлены имена псов-рыцарей, участвовавших (утонувших) в Ледовом побоище (история)
12:52 01.04.2020

01.04.2020

Как стало известно, сотрудниками архива Калининграда найдены документы, раскрывающие имена всех псов-рыцарей, спустившихся на лед Чудского озера (Schlacht auf dem Peipussee). Приятно, что это произошло как раз к юбилею битвы, который состоится в апреле.
Долгие годы личные документы участников Ледового побоища (Schlacht auf dem Eise) находились практически на видном месте, но только необходимость сканирования старых бумаг для одного из калининградских МФЦ способствовала понимаю того, что то, что долгое время искали ученые многих стран, а теперь попало в руки рядовому сотруднику, родственнику директора. В старом архивом ящике найдены учетные книги, копии паспортов, личные дела, приказы, и даже миниатюрные портреты, личные характеристики и письма участником легендарной битвы со стороны рыцарей.

Установлены имена рыцарей, участвовавших в Ледовом побоище
Любопытен ряд паспортов с проставленными визами Новгорода, Пскова, Изборска и Копорья. Уже выдвинута версия о предварительном появлении рыцарей на нашей территории с разведывательно-диверсионными целями.
Предположительно о хранившемся в архиве могли знать - или даже владеть! - известные собиратели документов: графы Н. П. Румянцев и А. И. Мусин-Пушкин; М. П. Погодин, В. М. Ундольский, А. Д. Чертков, П. М. Строев, И. Е. Забелин, Л. М. Савелов.

Установлены имена рыцарей, участвовавших в Ледовом побоище
Для фалеристов наиболее интересны сохранившиеся наградные документы. Порыжевшие, выцветшие, но не утратившие своей прелести и коллекционной ценности Благодарности и Грамоты, украсят даже самую взыскательную коллекцию документов.
Согласно показательной легенды, князь Александр Невский, по окончании битвы отклонив предложение об основании рыцарского русского ордена "Александра Невского" и о награждении отличившихся русских воинов участников сражения. Александр сказал: "Не время пока ордена штамповать, нам еще нужно до Берлина три раза дойти!". Это послужило уменьшению размера знаменитого "Вороньего камня", частично поколотого на сувениры. Любопытно, что подобные сувениры встречались в отечественной литературе, а последний раз упоминание было в одном из произведений И.С. Тургенева.
По слухам, силами исторических реконструкторов полка "Neufundländer", совместно с родственниками участников сражения, планируется организация костюмированного шествия вокруг озера. Точная дата проведения мероприятия будет указана на этой странице. Не забывайте регулярно возвращаться!
Отследить поступление в продажу исторических документов можно на форуме Фалеристика.инфо Документы, ценные бумаги.Торг

Установлены имена рыцарей, участвовавших в Ледовом побоище
Алексей Сидельников

Источник - sammlung.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585734720
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