НедоОПЕКли: названы сценарии развития ситуации на рынке нефти

15:21 01.04.2020 С 1 апреля сделка ОПЕК+ по сокращению добычи прекращает свое существование



Ирина Цырулева

Александр Фролов



Уникальная комбинация факторов - коронавирус и развал сделки ОПЕК+ - привела к переизбытку нефти в мире, который, по оценкам опрошенных "Известиями" экспертов, в апреле достигнет не менее 6–8 млн баррелей в сутки. При условии, что Россия и Саудовская Аравия не увеличат добычу еще на 2,5–3 млн баррелей, а загруженность НПЗ в США, Европе и Азии будет неполной. Для стабилизации ситуации нынешний формат сделки ОПЕК+ уже вряд ли поможет, поэтому аналитики не исключают вероятности возрождения альянса и расширения сделки с участием американцев. Второй, но уже пессимистичный сценарий - продолжение конфронтации и давление США на саудитов и РФ разными путями, включая угрозу санкций.



Короткая эпоха ОПЕК+



Короткая, но яркая эпоха ОПЕК+ завершилась. Соглашение стран – членов организации, вступившее в силу в конце 2016 года, позволило стабилизировать рынок нефти, остановить кризис и создать новую структуру, способную благотворно влиять на мировую нефтегазовую промышленность. Но с 1 апреля эта структура официально прекращает свое существование: в начале марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении на фоне падающего спроса на сырье со стороны Китая. В результате с апреля снимаются все ограничения по добыче нефти в странах – участницах прежнего альянса.



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Это событие усилило царившую на рынке неопределенность, связанную с возможным переизбытком предложения. Дело в том, что, во-первых, Китай только-только начал восстанавливать спрос на сырье после вынужденного сокращения в феврале, вызванного мерами по борьбе с эпидемией COVID-19. А эта страна - второй по величине потребитель нефти в мире после США. Во-вторых, не было известно, как расширяющаяся эпидемия повлияет на экономики других стран и насколько продолжительным будет это влияние. Эксперты говорили, что было бы разумно собрать все данные и при необходимости перевести управление рынком в ручной режим. Но Саудовская Аравия заявила, что выходит из сделки и в апреле увеличит добычу примерно на 2,5 млн баррелей в сутки - до 12,3 млн. Схожие заявления, но с чуть менее громкими цифрами вслед за саудитами сделали ОАЭ и Нигерия.



Больше нефти



Теоретически в апреле страны классического ОПЕК будут готовы нарастить добычу нефти на 4–4,5 млн баррелей в сутки, считают опрошенные "Известиями" эксперты.



Но не только у картеля есть потенциал для роста производства. Россия может относительно оперативно увеличить добычу на 0,2–0,5 млн баррелей в сутки. Некоторым потенциалом обладают Норвегия, Канада, США и другие страны. По крайне оптимистичным оценкам, рост предложения может достичь 6–8 млн баррелей в сутки.



При нынешнем уровне цен добыча сланцевой нефти в США не способна расти. Более того, спрогнозированное на 2021 год американским минэнерго сокращение добычи может начаться уже в этом году. Нефтегаз США в нынешних условиях может столкнуться с эффектом домино, который затронет не только добывающие, но и нефтесервисные компании, а также переработчиков сырья.



НедоОПЕКли: названы сценарии развития ситуации на рынке нефтиФото: REUTERS/Ivan Alvarado



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В связи с этим иронично смотрятся сообщения в Twitter президента США Дональда Трампа, которые он писал в конце 2018 года, требуя от ОПЕК нарастить производство нефти и снизить цены на сырье. Теперь Трамп и глава Госдепартамента Майк Помпео требуют от саудитов стабилизировать рынок и вернуть цены к уровням, которые не будут бить по американскому нефтегазу. А американские нефтяники намереваются напрямую сотрудничать с ОПЕК для стабилизации цен.



Показательным выглядит и звонок Дональда Трампа президенту РФ Владимиру Путину 30 марта для обсуждения с ним ситуации на рынке углеводородного сырья. Стороны, судя по официальным сообщениям, пока договорились только о продолжении сотрудничества на уровне министров энергетики. Но это огромный скачок для США, которые до этого бесконтрольно наращивали добычу вопреки общим интересам, пользуясь слаженной работой ОПЕК+.



- Все эти события говорят об одном: цены на нынешнем уровне в $20–30 за баррель оказывают давление на нефтяные рынки и заставляют более слабых игроков или производителей более дорогого сырья нервничать, - сказал "Известиям" персональный брокер "БКС Брокер" Виктор Щеглов. - Серия банкротств и/или остановка предприятий нефтяной промышленности в США может серьезно усугубить и без того быстро накапливающиеся проблемы в финансовом секторе. Это объясняет, почему американские власти так быстро начали реагировать на складывающуюся ситуацию.



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Вероятность продолжения сотрудничества на нефтегазовом рынке сохраняется, считают эксперты. В самом идеальном варианте ОПЕК+ может не только возродиться, но и привлечь в свой состав Соединенные Штаты.



- Из ситуации есть два выхода: сотрудничество, то есть расширение сделки ОПЕК+ на американцев, либо конфронтация через оказание давления на саудитов и РФ разными путями, включая угрозу санкций. Пока мы видим движение в США в обоих направлениях, но какое из них станет основным в политике Вашингтона, непонятно, - отметил Виктор Щеглов.



На первый план сейчас выходит главная неопределенность - спрос на нефть.



Мысли о будущем



Снижение деловой активности в Европе, США, России и других странах приводит к колоссальному разбросу прогнозов потребления нефти в 2020 году. Самые оптимистичные из них предполагают сохранение показателей 2019 года (примерно 100 млн баррелей в сутки), а наиболее пессимистичные, например прогноз Международного энергетического агентства, - сокращение на 20%. На этом фоне рост предложения в среднем на 7 млн баррелей - это чистой воды безумие.



Правда, в неопределенности спроса для России есть и свои плюсы (если в нынешней ситуации вообще возможно говорить о них). Так, Саудовская Аравия, анонсировав рост добычи, столкнулась с отсутствием ожидаемого спроса со стороны стран Европы. А китайские нефтепереработчики тем временем увеличили закупки российского сырья с поставкой в апреле. Таким образом, блицкриг Саудовской Аравии провалился уже на уровне планирования.



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Российские компании в ходе кризиса 2014–2016 годов (и в условиях санкций) доказали свою высокую производственную и финансовую устойчивость. Но в нынешних условиях тяжело будет всем производителям нефти. Поэтому чем быстрее будет возрожден ОПЕК+, тем быстрее и с меньшими потерями мировая экономика переживет кризис, говорят аналитики.



Впрочем, эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко заявила "Известиям", что в одиночку ОПЕК+ уже однозначно не сможет сбалансировать рынок: коалиция просто не пойдет на большое снижение объемов производства.



- Возможны новые, более широкие форматы взаимодействия, где большее количество стран-производителей будет объединяться и балансировать рынок. Однако на фоне экономического кризиса и ценовой войны на нефтяном рынке это пока выглядит маловероятным, - считает эксперт.



Сейчас падение спроса на мировом рынке нефти Bloomberg оценивает в рекордные 25%.



- С учетом среднесуточного потребления в мире на уровне 100 млн баррелей это значит, что на рынке "лишними" являются 25 млн баррелей в день. Никакие соглашения ОПЕК+ не могут решить проблему излишка в таком объеме, - отметил в свою очередь руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



Недавно США и Китай объявили о намерениях заполнить стратегические хранилища нефти, пользуясь низкими ценами, однако и это не решает вопрос избытка предложения. Хранилища будут заполнены за один-два месяца, еще быстрее будут использованы танкерные мощности. Для решения проблемы баланса спроса и предложения на глобальном рынке нефти требуется участие всех стран-производителей, отмечает эксперт.



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По его словам, вероятнее всего, в результате все-таки будет принято общее решение, которое будет включать в себя сокращение добычи ведущими производителями, а также консервирование скважин (предприятие дорогостоящее, но явно необходимое в нынешних условиях).



Нефтяная коррекция



Пока котировки нефти продолжат снижаться, и вполне возможно, что черное золото марки Brent будет торговаться ниже отметки $20 за баррель, а Urals - меньше $15, считает Артем Деев.



В марте Brent уже опускалась до $22 за баррель, а WTI - до $20. В краткосрочных периодах нефтяные цены могут пробить отметку в $20 за баррель, а среднегодовые могут быть на уровне $35–40, но многое зависит от развития ситуации с коронавирусом, отметила Екатерина Грушевенко.



Глава "Роснефти" Игорь Сечин 20 марта говорил, что стоимость барреля нефти может вырасти до $60 к концу этого года при условии ухода с рынка сланцевой нефти.



Он также отмечал, что рынок откорректируется, и достаточно быстро.



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- В течение полугода мы увидим уже те изменения в более стабильном, правильном направлении, - отмечал он.



В "БКС Брокер" считают, что американские компании начнут сокращать капзатраты ($18–20/барр. н.э.) на 30–50%, чтобы исполнять свои долговые обязательства, что в итоге приведет к снижению добычи на 15–20% во II полугодии 2020-го. Таким образом, при нормализации спроса баланс может восстановиться быстрее. В БКС прогнозируют Brent на уровне $55 за баррель уже в 2021 году.



В пресс-службе "Русснефти" сообщили, что не комментируют дальнейшие действия до окончания карантинных мероприятий. В других крупных нефтяных компаниях на запросы "Известий" не ответили. Так же поступили и в Минэнерго. Источник - Известия

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