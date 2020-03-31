В Ташкенте жители двухэтажного дома ("дома Щусева") на улице Бобура борются против его сноса

15:23 01.04.2020

Вторник, 31 Марта 2020



"Застройщики действуют как червяк в яблоке, который, начиная с одной маленькой дырочки, съедает изнутри весь плод", - посетовала как-то жительница одной ташкентской многоэтажки, которую не удалось спасти от разрушения.



Как правило, застройщики находят самых уязвимых жителей многоквартирного дома и начинают их "обрабатывать" на предмет согласия на снос. Таким образом, например, Ташкент потерял один из своих исторических кварталов - "Военный городок", двухэтажные дома которого состояли из разных по качеству квартир: на первом этаже были офицерские, постройки конца 19-го и начала 20-го века, второй этаж был надстроен уже в советское время и представлял собой большую "коммуналку" с общим санузлом и кухней. Естественно, жителей вторых этажей было легко уговорить на переезд, несмотря на отчаянное сопротивление их соседей снизу.



Подобная же история происходит сейчас с домом №7 по улице Бобура (бывшая Богдана Хмельницкого) в Яккасарайском районе, расположенном напротив торгового центра "Next".



Дом, который построил Щусев



Он был построен в 1935 году для профессорско-преподавательского состава Педагогического института им. Низами. В разное время в нем проживали такие известные и заслуженные люди как археолог, доктор исторических наук В.А.Шишкин, открывший археологические памятники городища Варахша, настенные росписи Афрасиаба и многое другое. Его супруга П.А.Гончарова - автор книги "Золотое шитье Бухары".



Это кирпичное здание с высокими потолками высотой 4,2 м и стенами толщиной в 80 см. Зимой в нем тепло, оно сейсмостойкое (выдержало все землетрясения), в квартирах деревянные полы, широкие лестницы подъездов до сих пор в отличном состоянии. Дом не похож на другие - он индивидуален, кроме того, естественно вписывается в архитектурный облик улицы, гармонируя со зданием бывшего Дворца обувщиков, в котором одно время располагался Интернациональный культурный центр, а сейчас - хокимият (администрация) Яккасарайского района столицы.



Когда в 2018 году по городу стали распространяться слухи о том, что все двухэтажные дома будут сноситься, обеспокоенные собственники квартир направили в виртуальную приемную президента просьбу сохранить их дом.



30 июля 2018 года они получили ответ от хокимията Яккасарайского района, в котором говорилось: "В настоящее время многоквартирный дом №7 по ул. Бабура сносу не подлежит".



Для пущего спокойствия в августе 2018 года владельцы квартир обратились в Департамент культурного наследия при Министерстве культуры по городу Ташкенту, с просьбой выдать им документ, что дом находится в реестре исторических объектов.



Полученный ответ оказался неутешителен. В нем говорилось, что сотрудники межрегиональной государственной инспекции по городу Ташкенту, Ташкентской и Сырдарьинской областей изучили дом №7 и выяснили, что он состоит из двух этажей, построен из жженого кирпича, с высокими шифтами и без лишних украшений.



Тем не менее, уведомлял Департамент культурного наследия, "…с 2007 г. здание ПО НЕИЗВЕСТНЫМ ПРИЧИНАМ исключено из списка [объектов культурного наследия], утвержденного решением хокима №697 от 02.08.2007 г.". Департамент посоветовал жителям обратиться в Межрегиональную государственную инспекцию по г. Ташкенту с просьбой о перерегистрации здания.



Ответ из Министерства культуры



Однако в октябре 2019 года во дворе дома стали появляться представители ООО "Jemchug Housе" и уговаривать владельцев квартир согласиться на снос. При этом они предъявляли некое решение за подписью хокима города Ташкента Артыкходжаева от 30 октября 2018 года. Данное решение хокима города №1550 гласит, что участок в 40 "соток" земли по ул. Бабура, дом №7, передается в постоянное пользование компании "Universal Packing Masters" (торговое название компании "Murad Buildings"), под строительство многоэтажного дома.



Решение хокима Артыкходжаева



При этом игнорируется решение хокима города №269 от 26 июня 2001 года о передаче земельного участка в постоянное пользование членам ТСЖ на основании ПП-2832 от 17.04.2001 г.



ООО "Jemchug House" является подрядчиком компании "Murad Buildings", осуществляющим снос и выселение собственников жилья. "На тот момент многие хотели остаться жить в своем доме. Однако, говоря, что вопрос сноса решен окончательно и обсуждению не подлежит, ООО "Jemchug Housе" выкупило 4 квартиры, 9 владельцев квартир были вынуждены согласиться на вариант "под котлован", 3 семьи живут до сих пор и категорически против сноса. По вопросу отмены решения городского хокимията №1550 они безрезультатно обращались в вышестоящие организации. После последнего обращения в виртуальную приемную президента дело было передано в Генеральную прокуратуру РУз.



Вслед за неоднократными обращениями в Департамент по культурному наследию Узбекистана, в марте этого года прибыла комиссия, состоящая из экспертов-архитекторов. 16 марта 2020 года в Министерстве культуры состоялось заседание научно-методического совета, на котором присутствовали жители дома. Выводы специалистов: здание построено в 1935 году, находится в хорошем состоянии, является образцом жилого дома раннесоветского времени. Оно ценно как само по себе, так и как часть исторической градостроительной застройки улицы Бабура. Его необходимо сохранить и внести в список, охраняемых государством памятников.



Такого же мнения придерживается Международная неправительственная организация Обсерватория Alerte Heritage, занимающаяся защитой центральноазиатского культурного наследия и опубликовавшая экспертное заключение о ценности дома № 7.



Однако Министерство культуры Узбекистана до сих пор не выдает соответствующий документ. Крайне удивляет, что его руководство больше волнуют убытки застройщиков, чем ущерб, который может быть нанесен историческому наследию столицы.



Проживающие в доме люди обеспокоены и тем, что застройщик уже начал подготовку к сносу (провел бурильные работы по получению пробы грунта), грозится начать разбор крыши и т.д. Начатые 13 марта бурильные работы жителям удалось остановить с помощью сотрудников Минкультуры, Департамента культурного наследия, депутата Яккасарайского района Абдукаюма Рахимова, участкового и представителей Национальной гвардии.



Буквально через три дня собственники жилья получили письмо из аппарата хокима Яккасарайского района, подтверждающее намерение снести дом, за подписью заместителя хокима В. Мамедова. В нем утверждалось, что застройщик имеет право подать в суд на принудительный выкуп квартир тех граждан, которые не дали согласие на снос, согласно пункту 47 Постановления Кабинета Министров №911 от 16.11.2019 г., в случае если 75% собственников уже дали свое согласие.



Отметим, что это новое ПКМ, регулирующее порядок изъятия земельных участков и компенсации, вступило в действие только в январе этого года. Оно предусматривает довольно сложный и многоэтапный порядок получения разрешения. Согласно новым правилам, хоким не имеет права единолично выдавать решения на изъятие земельных участков, а может сделать это только с разрешения Кенгашей (Советов) народных депутатов. Решение хокима должно проходить экспертизу в многочисленных государственных органах от кадастровых служб до структур Министерства юстиции. После чего решение должно публиковаться. ПКМ №911 также предусматривает проведение открытого обсуждения с собственниками квартир. Естественно, в данном случае ничего этого не было сделано. Решение о сносе принималось при другом законодательстве и в нем ссылка идет на старое ПКМ №97 от мая 2006 г.



Получается, что застройщики и чиновники вертят законом как хотят и применяют на практике только те положения, которые им выгодны.



В настоящее время в доме №7 проживают, в основном, пожилые люди (65-80 лет), которые пишут во все инстанции, отстаивая законное право на проживание в своих квартирах. Услышит ли их правительство?..