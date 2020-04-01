Заложники карантина. Чем Кыргызстан пожертвует ради борьбы с коронавирусом

15:25 01.04.2020

Антон ЛЫМАРЬ



Будем честны, коронавирус попал и стал распространяться в Кыргызстане благодаря безответственности десятков граждан, отправившихся за рубеж по своим делам во время пандемии, и головотяпству чиновников.



Обсервации оказались не готовы к приему людей, маски исчезли в считанные дни, медикаменты стали бесконтрольно дорожать.



Вину Минздрава отметил вчера на Совбезе и президент Сооронбай Жээнбеков. Сегодня Космосбек Чолпонбаев лишился должности. Теперь интересно: его накажут за все произошедшее только отставкой?



Но мы только в начале пути. Цифры заболевших растут, а оказавшееся совершенно не готовым к работе в экстремальных условиях правительство тушит пожар, как умеет. А умеет оно плохо. В итоге на жертвы приходится идти всему Кыргызстану. Что еще кинут на плаху борьбы с коронавирусом наши чиновники?



1 Экономика



Пожалуй, коронавирусный удар будет похлеще того, который был в апреле 2010 года после смены власти.



Малый и средний бизнес дает около 40-42 процентов ВВП республики, и большая часть его сосредоточена в Бишкеке. Так что потери бюджета в 28-29 миллиардов сомов - это самый оптимистичный прогноз.



Да, частично дырки в казне залатают с помощью внешней помощи - в основном кредитов. Однако предложенная кабмином антикризисная программа совсем не предполагает скорейшее восстановление именно малого и среднего бизнеса.



Его потери будут колоссальными. Вряд ли многие смогут после ЧП быстро восстановиться, если, вообще, смогут. Значит, нас ожидают резкий рост безработицы и социальной напряженности, чему поспособствуют и успевшие вернуться в страну трудовые мигранты.



Одновременно тонет и сом. И мы беднеем, наша зарплата уменьшается на глазах. Ведь Кыргызстан сильно зависит от импорта, значит, в ближайшее время рост цен на все и вся нам гарантирован. Чем может это компенсировать государство? Ничем.



Хотя накануне порадовал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Он заявил: "Сложившаяся ситуация ведет к тому, что необходимо менять структуру экономики. Мы должны сделать ее более независимой от импорта, особенно в сфере продовольственной безопасности. Импортозамещение - это самый правильный путь. У нас есть возможность начать путь к тому, чтобы большую часть необходимых товаров производить самим".



Я сам в шоке был. До этого ничего, а тут вдруг вспомнили об экономике и о том, что жить на банальной перепродаже чужих товаров в сложные времена не получается.



2 Здоровье людей



Жесткие меры, вводимые в Кыргызстане и Бишкеке, в частности, фактически лишают многих людей доступа к медицинским услугам. Прорваться в больницы через выставленные кордоны очень сложно. А кто вспомнил об онкологических больных, сердечниках, гипертониках, людях с почечной недостаточностью и с другими более опасными хроническими заболеваниями?



Минздрав отрапортовал, что отменил все плановые операции, значит, кому-то не увидеть даже конца карантина. А люди ради борьбы с коронавирусом вряд ли перестанут болеть.



Доступ к аптекам ограничили радиусом в 1,5 километра.



Интересно, комендант сам пытался хоть раз найти все необходимые лекарства только в одной аптеке? Неделю назад, чтобы купить необходимое, мне пришлось обойти пять аптек, которые находились на расстоянии друг от друга в несколько кварталов.



Есть сообщения о том, что люди с тяжелыми заболеваниями не могут прорваться в столицу из пригородных сел, в которых просто нет необходимых больниц. Конечно, это может быть фейк, но здесь появляется наша очередная жертва.



3 Свобода слова



Журналистов просто лишили права на работу. Не всех, конечно. Нужные спокойно продолжают работать и радостно рапортуют об успехах страны в борьбе с коронавирусом. Чиновникам напрочь запретили общаться с журналистами, и в итоге информация ограничилась тем, что выдавят из себя на брифингах уполномоченные лица. Они даже перестали отвечать на вопросы, которых все больше. Только рапорты. В последнее время часть из чиновничьих отчетов и вовсе потеряла какую-то смысловую нагрузку.



4 Совесть



Волонтеры, спасибо им, прорываясь сквозь блокпосты и преодолевая другие преграды, пытаются оказать посильную помощь нуждающимся. Государство же пока обещает выделить муку. Ну и придумывает цвета для пропусков, чтобы перемешаться по городу. Брошенные в аэропортах мигранты, замученные врачи, в том числе и проблемами с поездками по Бишкеку, угрозы штрафами и уголовной ответственностью за выход в город. И взвинченные аптеками и магазинами цены на самое необходимое...



Сейчас с высоких трибун нас призывают к единению. Однако многие понимают, что это всего лишь слова. Ведь из кризиса большинство выйдет с дулей в кармане, а у кого-то появится особняк или новенький Lexus.



Этот список можно продолжать. Наверняка у каждого найдется свой пункт. Да, можно сказать, что критиковать правительство сейчас легче всего. Но, согласитесь, именно в такие сложные времена и проявляется то, что называют государством. У нас же пока только ограничения и запреты без предоставления альтернативы. К сожалению, когда неопытные слесари начинают закручивать гайки, резьбу может сорвать в любой момент.