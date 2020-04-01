Дно Арала пытаются оживить посадками тамарикса

15:36 01.04.2020

Спасем Арал вместе – море зелени и оазисы из роз



Как проходит беспрецедентная по масштабу и сложности программа по озеленению и восстановлению экосреды высохшего моря, что зацветет на месте бесплодной пустыни уже в ближайшие годы и как можно помочь природе справиться с последствиями катастрофы - в материале Sputnik.



ТАШКЕНТ, 20 мар - Sputnik. В декабре 2018 года началась реализация Государственной программы по ликвидации последствий высыхания Аральского моря, рассчитанной на несколько лет. Такое поручение дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Главными участниками этой глобальной работы стали Государственный комитет по лесному хозяйству и Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан. Задействованы выделенные МЧС тысячи единиц специальной техники (лесопосадочные машины, тракторы, каналокопатели), авиация, а также более 2,5 тыс. специалистов из МЧС, Государственного комитета по лесному хозяйству и других организаций. Аэропосевом занимаются четыре самолета и дельтаплан.



Растения-защитники



На "поле" - высохшее дно Аральского моря - выехали многочисленные каналокопатели, чтобы подготовить песконакопительные борозды. В них сажаются растения - защитные лесные насаждения, в том числе саксаул, тамариск. Вообще работа в регионе ведется по трем основным направлениям: озеленение высохшего дна Арала, восстановление и бурение артезианских скважин как источников воды, восстановление пастбищ и развитие животноводства.



Высохшее дно Арала составляет почти 6 млн га. Из них 3,2 млн га – территория Узбекистана. Она представлена различными типами донных отложений. Это минеральные частицы, отложившиеся на дне водоема в результате физических, химических и биологических процессов. По словам специалистов, наиболее опасные участки дна – солончаки. На такой почве саксаул произрастать не может, так как через несколько недель после высадки соль повредит корневую систему растения. В этой токсичной соленой почве может выжить, например, тамарикс.



"Тамарикс выполняет две функции: скрепляет почвогрунты и предотвращает раздувание ветром этой почвы. Важно, что это растение - медонос, а значит через несколько лет после посадки оно зацветет. Что позволит в ближайшем будущем развить в данном регионе пчеловодство", - рассказывает Зиновий Новицкий, научный координатор Государственной программы по экологическому оздоровлению зоны Арала, доктор сельскохозяйственных наук, академик, полковник МЧС.



"В 2019-м мы создали 461 тыс. га лесных насаждений, а с декабря 2019-го по март 2020 года (т. е. почти за 4 месяца) создано уже 700 тыс. га. Это связано с тем, что сейчас у нас больше ресурсов – техники и посадочного материала. В этом году мы заготовили 2,4 тысячи тонн семян саксаула", - рассказывает Новицкий.



По словам ученого, такого успеха в создании насаждений в этом году удалось добиться благодаря активному использованию авиации. В распоряжении специалистов 4 самолета. Благодаря авиапосеву охвачено 510 тысяч га. Дельтаплан менее эффективен, поскольку очень зависим от погодных условий: при ветре его сносит.









Райские островки



В рамках программы также планируется создание пяти искусственных оазисов. На сегодняшний день образовано уже два. По береговой линии бывшего моря (не на осушенном дне) засажено 4,5 га зеленого оазиса, в основе которого древесные и плодовые растения. Среди плодовых - вишня, черешня, слива, абрикос, смородина, шелковица, бодом, алыча, унаби, виноград, джида, гранат. Из древесных – ясень, вяз (карагач), гледичия, катальпа, можжевельник.



Кроме этого, рядом с оазисом высажено 170 голландских роз. Как рассказывает Зиновий Новицкий, в конце апреля-мае каждый, кто приедет в Муйнак, увидит феноменальное цветение роз среди пустыни.



По словам специалистов, в регионе планируется развивать экстремальный, эколого-просветительский и учебный туризм.









"Мы хотим, чтобы к нам приезжали учащиеся и ученые из других стран и изучали наш феномен, восстановление биоциноза, смену одной формации растительности другой. Осушенное дно – это уникальный объект, не имеющий аналогов в мире. За 40 лет лесхозы Узбекистана создали 400 тыс. га лесных насаждений, а мы за один год высадили 461 тыс. га", - говорит академик.



Больше воды - больше животных



Президентом страны поставлена задача не только ликвидировать, но и максимально эффективно использовать огромную площадь высохшего Арала. Вот почему важную роль в возрождении региона играет восстановление водных источников. Особенно эффективно эта работа проводится в рамках постановления президента "О мерах по дальнейшему развитию и поддержке животноводческой отрасли". Как рассказывает Зиновий Новицкий, в Муйнакской и Караузякской зонах уже создано 3 тысячи га пастбищ.



Традиционно животноводство развивалось в Тахтакупырском районе Каракалпакстана. Почти половину территории этого района занимают пастбища, которые из-за ситуации с водой практически исчезли. Благодаря уже проведенной работе здесь увеличилось поголовье крупного и мелкого рогатого скота, а также популяция лис, сайгаков, волков, зайцев.



На разных участках высохшего дна пробурено несколько десятков артезианских скважин. По словам специалистов, таких водных колодцев планируется около сотни.



Посадки саксаула на дне Аральского мора



Для полного устранения последствий экологической катастрофы необходимы совместные усилия.



"Требуется разработать единую систему лесомелиоративного освоения осушенного дна, включая Узбекистан и Казахстан, потому что очень тяжело одной нашей стране бороться с этим злом. Ветер дует северный, поэтому лесные насаждения нужно создавать с обеих сторон. Через 7-8 лет мы бы встретились на границе, и проблему могли бы решить"", - уверен Новицкий.



Народный подход



Сегодня принять участие в улучшении экологической обстановки региона Приаралья может каждый желающий. Для этого нужно приобрести саксаул для посадки на высушенном дне Арала. В марте Акселератор лаборатория ПРООН в Узбекистане в партнерстве с соответствующими министерствами и ведомствами, а также компаниями частного сектора запустил краудфандинговую кампанию по озеленению дна Аральского моря. Краудфандинг – это такой способ альтернативного финансирования, который позволяет собрать денежные средства от многих людей для реализации какой-то идеи, и где каждый может внести свой вклад в общее дело.



"Наша первоначальная цель - высадить на сухом морском дне 100 га леса из 100 тысяч саженцев саксаула. Мы стремимся не только собрать средства для посадочного материала, но и повысить информированность о проблеме на национальном и глобальном уровнях. При этом каждый, кто желает, может почувствовать личную сопричастность к решению проблемы", - рассказывает руководитель по экспериментированию Акселератор лаборатории ПРООН Адхамжон Кучкаров.



По словам команды Акселератор лаборатории, данная инициатива – это не использованный ранее народный подход к решению проблем Приаралья. Посетив веб-сайт GreenAralSea.org, любой желающий может внести свой вклад: каждый доллар или 10 тысяч сумов позволит высадить один саженец саксаула. Принять в этом участие могут не только жители Узбекистана, но и все желающие со всего мира. С начала кампании на сайте собраны средства на покупку 4,7 тысячи деревьев.



У команды Акселератор лаборатории в планах расширение территории посадки деревьев, что позволит остановить перемещение токсичных песков и дальнейшее опустынивание, а также увеличение местного биоразнообразия. Это откроет новые возможности для жизнедеятельности местного населения и позволит привлечь в регион инновационные идеи.