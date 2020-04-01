Рахман Алшанов: Кризис создает новые возможности

15:55 01.04.2020

"На Ухане самом по себе завязано много, и коронавирус быстро задел многих и более того, рванул там, где его и не ждали. По цепочке он коснулся всех, в том числе и Казахстан, включая Алматы. Не перечесть всех взаимозависимостей и взаимосвязей. Строительный сектор, торговля, связь, транспорт, многое другое, все ориентировано на китайские поставки..."



Джанибек СУЛЕЕВ, 31 марта 2020



На вопросы редакции "Вечернего Алматы" отвечает Рахман Алшанов, доктор экономических наук, председатель Общественного совета города Алматы.

‒ Как нынешний кризис повлияет на будущее экономики мегаполиса? Какие изменения, в принципе, возможны? И что положительного из нынешней ситуации может извлечь город?

‒ Глобализация связала весь мир крепкой цепью. А Китай является одной из основных ее звеньев. Лихорадка Эбола в Африке, несмотря на ее высокие риски, не вызвала таких последствий для всей планеты. На Ухане самом по себе завязано много, и коронавирус быстро задел многих и более того, рванул там, где его и не ждали. По цепочке он коснулся всех, в том числе и Казахстан, включая Алматы. Не перечесть всех взаимозависимостей и взаимосвязей. Строительный сектор, торговля, связь, транспорт, многое другое, все ориентировано на китайские поставки.

Между тем неоднократно говорилось о том, что город должен существенно изменить структуру своей экономики, максимально и желательно спуртообразно диверсифицироваться. Понятно, что речь идет об опережающем развитии, прежде всего, инновационной экономики. При этом надо параллельно учитывать и такой вопрос, допустим, а надо ли в городе давать дорогу предприятиям, которым лучше бы разместиться в регионах?.. Потенциал города как центра образования и науки диктует необходимость развивать наукоемкие производства – информационно-коммуникационные, фармацевтические, биотехнологические и т.п., а не трубные, кирпичные и другие энергоемкие, экологически небезопасные.

Сфера торговли, поглощая значительные резервы рабочей силы, создает впечатление об опережающем развитии сферы услуг. Она стала приоритетной в этом секторе городской экономики и по большому счету уже примитивизирует ее, и самое опасное ‒ она становится уязвимым сектором из-за ее чрезмерной ориентации вовне.

Да, перевод города на качественно новую наукоемкую структуру долгое время не удается совершить. Оно и понятно, эта задача не из легких, но альтернативы ей нет. Кризис, который, сжигает жировые накопления экономики, вместе с тем одновременно создает новые возможности, подталкивает толковых, куда необходимо приложить усилия для обретения устойчивости и роста.

Создается уникальная возможность для рывка по многим актуальным направлениям: программам цифровизации, дистанционного обучения, электронной торговли, новой роли логистики, доставки продуктов, товаров и т.д. Думается, компаниям, фирмам, работающим в этих направлениях, нужно оказать широкую поддержку по всем линиям. Раз есть потребности, необходимость, спрос, значит, здесь нужно максимально обеспечить роль внутренней экономики для обеспечения устойчивости и безопасности. Никто теперь не скажет, что нечто подобное не может повториться...

‒ Многие эксперты считают, что коронавирус имеет искусственное происхождение и нынешняя эпидемия представляет собой заговор то ли спецслужб, то ли мировой финансовой закулисы. Каково ваше мнение?

‒ Очевидно, что в борьбе, противостоянии в открытой или скрытой форме ведущие державы используют быстрорастущий, огромный потенциал науки. Зачастую эта борьба идет на грани фола. Это видно, как пытаются сдержать ракетно-ядерный потенциал КНДР, Ирана. Раздающиеся угрозы со всех сторон опираются на серьезный военный потенциал. Гонка вооружений многих ведущих стран создала опасное лобби ВПК. Несмотря на заверения, не секрет, что работа над бактериологическим оружием не сворачивалась. Под видом поиска эффективных средств борьбы с ней создаются ее новые виды. И вынести ее на улицы при желании, наверное, все-таки возможно. И если это эксперимент каких-либо отдельных спецслужб, то они явно переступили черту и вызвали огонь на себя. Наверное, для многих спецслужб теперь дело чести найти утечку вирусов и тех, кто, возможно, принял участие в этом смертельном проекте. Безусловно, ООН, государства Большой Семерки, G 20, ШОС и все другие организации должны разработать экстренные меры. Угроза нависла над всем человечеством.

‒ Что опаснее для Казахстана ‒ эпидемия и ЧП или кризис на мировых рынках, если рассматривать их все-таки отдельно?

‒ Очевидно, что при принятии адекватных мер коронавирус возможно нейтрализовать. Об этом говорит опыт ряда стран. Куда сложнее обстоят дела с мировой экономикой. Падение нефтяных цен должно всех привести в чувство. Спекулятивные цены в течение последних 30‒40 лет создали в мире инфляционный навес как минимум на 60 трлн долларов.

Периодические кризисы, спускающие пар перегретой мировой экономики, не освободили ее от своеобразного "экономического коронавируса". Амбиции целого ряда нефтезависимых стран, сформировавшиеся в годы завышенных цен, привели к принятию явно нереальных планов. И желание отстоять свое место под нефтяным солнцем любой ценой может быстро похоронить неоправданные надежды.

Заложив высокие цены на нефть в бюджет, Казахстан в условиях их двойного падения, можно сказать, частично выстрелил сам себе в ногу. Так сложилось, что в бюджет налоги в основном поступают из этого сектора, и теперь головная боль финансистов, как закрыть эту брешь. Одна надежда на Национальный фонд, с которым, к сожалению, не всегда бережно обращались.

‒ Президент Касым-Жомарт Токаев говорил о новой экономической политике, но мы видим, что в связи со сложившейся ситуацией проблем стало гораздо больше. Какой новый курс нужен в данных условиях?

‒ Очевидны потери нефтегазового сектора от падения мировых цен, горно-металлургической отрасли ‒ от снижения спроса, главным образом китайского, транспортной инфраструктуры ‒ от общего охлаждения мировой экономики, сферы строительства, торговли, общепита, туризма ‒ от снижения внутреннего рынка. В этой связи первоочередные шаги – это сокращение излишних затрат, оптимизация бюджетных расходов. Во-вторых, не менее важно обеспечить всемерную поддержку отраслей и сфер, необходимых для жизнеобеспечения.

Сельское хозяйство, пищевая промышленность, за последние годы достигшие немалого, нуждаются в дальнейшем развитии. Главное ‒ упор на диверсификацию и эффективность. Благо в нашей стране накоплен уникальный опыт.

В целенаправленной помощи нуждается легкая промышленность, где немало уникальных примеров умелого ведения дела. Для нашей страны развитие малого и среднего бизнеса в этой области имеет исключительно важное экономическое значение как в силу своей рентабельности, так и социальное – это касается создания рабочих мест.

Аналогичная ситуация в развитии бизнеса в сфере ИКТ. В целом назрел период внимательного, тщательного анализа всего комплекса экономических, финансовых, социальных, трудовых отношений. Четко должны быть выстроены приоритеты экономической политики, индустриального развития, аграрных преобразований. Нужно, наконец, внести ясность в межбюджетные отношения, налоговую политику, разобраться в рыночных отношениях, определиться с ролью квазигосударственного сектора, демонополизировать рынки. И наконец, ответить на вопрос о месте банковского сектора: что они дали для страны, экономики, населения. Необходимо детально вникнуть в курсообразование национальной валюты, остановить разгул инфляции, принять эффективные меры по борьбе с искусственно подогреваемой спекуляцией.

Нам нужно принять предложения ученых, специалистов по реализации действенной региональной политики. И если не устранить перекосы по опережающему развитию регионов, вызывающим отток населения, обезлюдевание того же села, то наблюдаемые негативные явления в сумме могут привести к тяжелым последствиям. Всем этим надо строго и упорно заниматься.

В целом же потенциал для позитивной работы в стране создан, ведь есть достаточно прочная экономика, базовые отрасли работают пока что более или менее устойчиво. При определенных усилиях нынешний кризис не угрожает нашей экономической безопасности. Сложившаяся ситуация заставляет нас перейти реально в новый класс. И это нам под силу. Текущая эпидемия коронавируса, которая еще не закончилась, своими негативными последствиями лишний раз высветила нам путь, куда следует двигаться и чем серьезно следует заняться после победы над ней...