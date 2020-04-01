 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 01.04.2020
17:06  У Таджикистана новые послы - Кодири (в Индонезии), Имоми (в Израиле) и Раджабиен (в Палестине)
16:02  Комендатура Бишкека продает пропуска. Премьер-министр обещал разобраться
15:55  Рахман Алшанов: Кризис создает новые возможности
15:36  Дно Арала пытаются оживить посадками тамарикса
15:34  Елюй Абаоцзи - создатель Железной империи Ляо (история)
15:26  В новые вице-премьерши Киргизии сватают самую красивую депутатку Аиду Исмаилову
15:25  Заложники карантина. Чем Кыргызстан пожертвует ради борьбы с коронавирусом

15:23  В Ташкенте жители двухэтажного дома ("дома Щусева") на улице Бобура борются против его сноса
15:21  НедоОПЕКли: названы сценарии развития ситуации на рынке нефти
15:19  Секс и коронавирус: все, что вы хотели знать, но боялись спросить
13:19  Иванка Трамп согласилась принять должность Министра здравоохранения Кыргызстана
12:52  Установлены имена псов-рыцарей, участвовавших (утонувших) в Ледовом побоище (история)
11:53  Король Таиланда Рама X самоизолировался с 20 наложницами. Не заразится, так затрах...ся, - ABC
11:49  СаудАравия, наплевав на сговор Трампа-Путина, собирается обрушить на мир мощную нефтяную волну, - Telegraph
11:42  Полундра, эй, на "Беде"! Перезаразившаяся команда флагмана флота США авианосца "Теодор Рузвельт" пытается удрать на берег
10:38  Казахстан вводит ограничения на экспорт пшеницы. Таджикистан отныне будет получать муку по квоте
10:36  В Таджикистане решили не продлевать школьные каникулы из-за угрозы коронавируса. Больных нет
10:31  В США - 4079 умерших от вируса. Трамп ожидает еще 2 "очень болезненные" недели
10:15  В Казахстане 369 зараженных и третий умерший. Отличилась Кызылорда
10:02  Бремя белого человека многим не по плечу, - Алексей Алешковский
09:57  Два афганских президента (Гани и Абдулла) продолжают делить власть
09:50  Вирус убил карьеру. В Киргизии уволены - вице-премьер Омурбекова и минздрав Чолпонбаев
09:15  Армии мира теряют боеспособность из-за пандемии, - НВО
09:11  COVID-19 пока не добрался до Таджикистана и Туркменистана, - В.Панфилова
02:42  Вышло 3-е дополненное издание книги С.Нурматовой о Кыргызстанцах - Бойцах Великой Отечественной
02:37  Игра на вылет: что происходит с иностранцами, оставшимися в российских аэропортах
01:55  Кто убил героев гражданской войны в Таджикистане С.Сафарова и Ф.Саидова?
01:39  Династия Ашина, создавшая Тюркский каганат - кто они?
00:56  В Домодедово бедуют 300 брошенных всеми таджиков
00:52  Новая реальность. Мобилизация-2020, - Н.Стариков
00:43  Инвесторы начинают возвращаться в Китай, - "Къ"
00:20  Европа и США превращаются в "траурную епархию", - М.Фаустова
00:13  Матерый пуштун Ханиф Атмар стал главой МИД Афганистана (президента А.Гани)
00:04  Субмарина ВМС Нидерландов "Dolfijn" всплыла и машет белым флагом - экипаж болен вирусом
00:00  Князь Монако Альбер II излечился от коронавируса
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   |   КАДРЫ   | 
У Таджикистана новые послы - Кодири (в Индонезии), Имоми (в Израиле) и Раджабиен (в Палестине)
17:06 01.04.2020

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Кодири Ардашера
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Таджикистан в Республике Индонезия
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Малайзии Кодири Ардашера Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Республике Индонезия по совместительству.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
1 апреля 2020 года
№1512
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Имоми С.А.
Чрезвычайным и Полномочным Послом
Республики Таджикистан в Государстве Израиль
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Узбекистан Имоми Содика Ашурбойзода Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Государстве Израиль по совместительству.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
1 апреля 2020 года
№1513
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О назначении Раджабиена М.Д.
Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики
Таджикистан в Государстве Палестина
В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:
Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Турецкой Республике Раджабиена Махмадали Давлатшо Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Государстве Палестина по совместительству.
Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
г.Душанбе
1 апреля 2020 года
№1514

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Ховар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585749960
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  