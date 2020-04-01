У Таджикистана новые послы - Кодири (в Индонезии), Имоми (в Израиле) и Раджабиен (в Палестине)

17:06 01.04.2020 УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Кодири Ардашера

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики

Таджикистан в Республике Индонезия

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Малайзии Кодири Ардашера Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Республике Индонезия по совместительству.

Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

1 апреля 2020 года

№1512

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Имоми С.А.

Чрезвычайным и Полномочным Послом

Республики Таджикистан в Государстве Израиль

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Республике Узбекистан Имоми Содика Ашурбойзода Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Государстве Израиль по совместительству.

Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

1 апреля 2020 года

№1513

УКАЗ

ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

О назначении Раджабиена М.Д.

Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики

Таджикистан в Государстве Палестина

В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю:

Назначить Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Таджикистан в Турецкой Республике Раджабиена Махмадали Давлатшо Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Таджикистан в Государстве Палестина по совместительству.

Президент

Республики Таджикистан Эмомали Рахмон

г.Душанбе

1 апреля 2020 года

№1514 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Ховар

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