|Казахстан - 380 больных
19:06 01.04.2020
Еще пять человек заразились коронавирусом в Казахстане
Зарегистрированы еще пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане передает корреспондент Tengrinews.kz.
По данным сайта Сoronavirus2020.kz, по 2 случая выявлено в Алматы и Северо-Казахстанской области, и еще 1 - в Карагандинской области.
На сегодняшний день в стране подтверждены 380 случаев заражения коронавирусом, из них:
В Нур-Султане – 184 случаев,
В Алматы – 86 случаев,
В Карагандинской области - 15 случаев,
В Атырауской области - 16 случаев,
В Акмолинской области - 19 случаев,
В Жамбылской области - 3 случая,
в Шымкенте - 3 случая,
В Восточно-Казахстанской области - 2 случая,
В Алматинской области - 9 случаев,
В Актюбинской области - 4 случая,
В Северо - Казахстанской области - 5 случаев,
В Павлодарской области -1 случай,
В Мангистауской области - 1 случай,
В Кызылординской области - 25 случая,
В Западно-Казахстанской области - 2 случая,
В Туркестанской области - 5 случаев.