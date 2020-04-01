Казахстан - 380 больных

19:06 01.04.2020 Еще пять человек заразились коронавирусом в Казахстане



Зарегистрированы еще пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Казахстане передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным сайта Сoronavirus2020.kz, по 2 случая выявлено в Алматы и Северо-Казахстанской области, и еще 1 - в Карагандинской области.



На сегодняшний день в стране подтверждены 380 случаев заражения коронавирусом, из них:

В Нур-Султане – 184 случаев,

В Алматы – 86 случаев,

В Карагандинской области - 15 случаев,

В Атырауской области - 16 случаев,

В Акмолинской области - 19 случаев,

В Жамбылской области - 3 случая,

в Шымкенте - 3 случая,

В Восточно-Казахстанской области - 2 случая,

В Алматинской области - 9 случаев,

В Актюбинской области - 4 случая,

В Северо - Казахстанской области - 5 случаев,

В Павлодарской области -1 случай,

В Мангистауской области - 1 случай,

В Кызылординской области - 25 случая,

В Западно-Казахстанской области - 2 случая,

В Туркестанской области - 5 случаев. Источник - tengrinews.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585757160

Новости Казахстана

