РосОлигарх Алишер Усманов выделил Узбекистану 20 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

19:13 01.04.2020 Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов выделил Узбекистану 20 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на телеканал "Узбекистан-24".

Средства миллиардера были перечислены в общественный фонд "Милосердие и здоровье Узбекистана" (Мехр-шафкат ва саломатлик). Фонд был создан для оказания финансовой помощи правительству Узбекистана в период борьбы с пандемией коронавируса.



По данным телеканала, деньги будут направлены на закупку необходимого медицинского оборудования для клиники, строящейся в Зангиатинской районе Ташкенсткой области. Она расположена на 27 гектарах земли, здесь предусмотрена возможность госпитализации до 10 тысяч пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее Усманов в интервью журналу Forbes сообщил, что он "самоизолировался на своей исторической родине, в городе Ташкенте".



"У предпринимателей есть не только активы, но и обязательства. Для них опасен и сам вирус, и информационная волна, которая расшатывает рынки. А перед пандемией все равны, дай Бог выжить", – отметил он.

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Темир Исаев Источник - Podrobno.uz

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