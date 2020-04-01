В японской Юкосуке восстал зараженный экипаж другого американского авианосца - "Рональд Рейган"

19:26 01.04.2020 На базе ВМС США в японской Юкосука вспыхнул бунт. Группа матросов экипажа авианосца "Рональд Рейган", на котором не могут погасить вспышку коронавируса, подняла бунт, - часть офицеров закрыты матросами в кубриках, несколько групп матросов спустили шлюпки и катера и самовольно покинули корабль. В городе введен режим ЧП, так как несколько военнослужащих уже пробрались через ограждения в японскую жилую часть и их там ловит местная полиция.

Кто в данный момент командует кораблем - неизвестно, американский флаг спущен.



Другой авианосец "Теодор Рузвельт", на котором также массовое заражение экипажа, прервал плавание и встал на якорь в базе ВМС на острове Гуам. Источник - СНН

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