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"Талибан" опять в Кабуле. Афганские власти и представители террористов провели историческую встречу, - "Къ"
20:05 01.04.2020

"Талибан" прошелся по Кабулу

Делегация террористического движения "Талибан" провела встречу с представителями афганского правительства в Кабуле, обсудив обмен пленными. Ожидается, что первую сотню талибов могут освободить уже на этой неделе. При этом сам факт визита представителей боевиков в столицу Афганистана можно считать историческим: раньше любые контакты между ними и афганскими политиками проходили на нейтральной территории.

"Технический комитет Предварительной контактной группы по миру Исламской Республики Афганистан вчера принял техническую делегацию "Талибана" (движение запрещено в РФ.- "Ъ"), чтобы провести очное обсуждение вопросов, связанных с освобождением пленных",- сообщили в среду в Совете национальной безопасности Афганистана. В ведомстве добавили, что сторонам удалось добиться прогресса и они продолжат обсуждение сегодня.
Ключевыми словами в этом сообщении можно называть прилагательные "предварительный" и "технический" - без этих уточнений встреча была бы невозможной.
Дело в том, что "Талибан" по-прежнему не признает правительство Афганистана и отказывается вступать с ним в прямой политический диалог. Однако обсуждение технических вопросов, таких как взаимное освобождение пленных, талибы допускают и даже заинтересованы в этом.

Напомним, по соглашению между США и талибами, которое было подписано в Дохе 29 февраля, афганские власти должны были отпустить до 5 тыс. пленных талибов и получить взамен до 1 тыс. собственных военнослужащих. Сделать это, согласно документу, нужно было еще до 10 марта, однако Кабул заявил, что не подписывал соглашение и, следовательно, не считает себя обязанным его соблюдать. Позднее президент Афганистана Ашраф Гани предложил компромиссный вариант: начать отпускать боевиков постепенно, вначале - пожилых и больных.
Как госсекретарь США Майк Помпео сдвигал афганское урегулирование с мертвой точки
Как утверждает агентство Reuters, после визита талибов в Кабул некоторых пленных боевиков могут отпустить уже на этой неделе, чтобы "укрепить меры доверия". Как позднее уточнил афганский телеканал Tolo News в обмен талибы готовы освободить 20 афганских военнослужащих, причем произойти это может уже 2 апреля. Готовящееся освобождение 100 талибов подтвердил и пресс-секретарь движения "Талибан" Забихулла Муджахид.
Освобождение пленных должно стать лишь первым этапом масштабного политического урегулирования в Афганистане.
Вслед за ним должны последовать межафганские переговоры, в которых будут участвовать талибы с одной стороны и переговорная группа из Кабула - с другой.
Члены этой переговорной группы уже известны. Ее возглавит бывший глава Национального управления по безопасности Афганистана Масум Станекзай, а в состав войдут другие бывшие чиновники, политики и представители гражданского общества. Госсекретарь США Майк Помпео во вторник вечером одобрил выбор афганского правительства. Он отметил, что в команде представлены интересы всех групп афганского общества.
Почему после подписания "исторического соглашения" в Афганистане мало что изменилось
Другой американский дипломат, спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, также обратил внимание на то, что пять из 21 переговорщика - женщины, и это отражает их "важную роль" в жизни страны. Впрочем, оптимизм американских дипломатов талибы не разделили. Еще 28 марта они заявили, что не намерены работать с этим составом переговорщиков. Таким образом, если обмен пленными пройдет успешно, согласование переговорной группы от Кабула будет следующей задачей афганского урегулирования.
Кирилл Кривошеев
от 01.04.2020,

Источник - "Коммерсантъ"
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