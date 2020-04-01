Замы МВД России сели в карантин из-за заразного коллеги

21:02 01.04.2020 Четверых заместителей главы МВД отправили на карантин



Один из замов Колокольцева сдал положительный тест на коронавирус. После этого Игорь Зубов, Михаил Ваничкин и Аркадий Гостев ушли в изоляцию до 8 апреля



Четверо заместителей министра внутренних дел Владимира Колокольцева отправлены на карантин. Троим из них больничный предоставлен с 26 марта, сообщил РБК источник в центральном аппарате министерства



Речь идет о статс-секретаре, заместителе министра Игоре Зубове, чьи обязанности временно исполняет генерал-лейтенант Александр Авдейко, заместителях министра Михаиле Ваничкине (его заменяет генерал-лейтенант Виктор Голованов) и Аркадии Гостеве.



"Коммерсантъ" утверждает, что отправка высокопоставленных полицейских на карантин связана с тем, что они общались с еще одним заместителем Колокольцева - 50-летним Виталием Шуликой. По данным издания, у генерала в ходе тестирования был выявлен коронавирус. Источник - rbc.ru

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