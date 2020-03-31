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Саудовцы хотят прекратить убыточные войны. Эр-Рияд предлагает йеменским повстанцам мир, - И.Субботин
00:04 02.04.2020

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

31.03.2020

Саудовская Аравия решила поставить точку в многолетнем йеменском конфликте. Как сообщил саудовский посол в Йемене Мухаммед аль-Джабер, его страна пригласила йеменских повстанцев-хуситов в Эр-Рияд на мирные переговоры. Королевство и повстанческие силы являются прямыми врагами. В экспертной среде считают, что отчасти на желание саудовцев поскорее закончить конфликт повлияла нефтяная война с Россией, однако главными в этой ситуации все-таки стали внутренние факторы.
Заявление аль-Джабера приводит Wall Street Journal. Глава саудовской дипмиссии сообщил, что власти его страны обдумывают прекращение многолетней войны в Йемене. Для этого в Эр-Рияд были приглашены делегаты от хуситов (движение "Ансар Аллах") и представители йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади.

"Мы привержены нашей идее деэскалации, – сказал саудовский дипломат. – Мы готовы к прекращению огня на всей территории Йемена, если они (хуситы. – "НГ") его примут". О готовности сторон конфликта сесть за стол переговоров сообщалось давно, однако в минувшие выходные хуситы снова попытались атаковать саудовские гражданские объекты.

В конце недели официальный представитель командования аравийской коалиции полковник Турки аль-Малики заявил, что силам аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией удалось уничтожить беспилотные летательные аппараты (БПЛА), запущенные членами движения "Ансар Аллах" в направлении гражданских объектов на саудовской территории. По словам аль-Малики, БПЛА были замечены в небе над городами Абха и Хамис-Мушаит. На этом фоне коалиция провела операцию по нейтрализации ракетной угрозы со стороны хуситов. "Ансар Аллах", похоже, за счет военных акций пытается войти в потенциальный переговорный процесс на более сильных позициях.
Дипломатический канал между мятежниками и саудовцами был активизирован сразу после нападений на нефтяную промышленность королевства в сентябре прошлого года. Сейчас есть основания полагать, что Эр-Рияд пригласил к себе хуситов тоже в силу экономических причин.
Эксперты допускают, что на готовность Эр-Рияда к переговорному процессу могло повлиять падение цен на нефть, однако отмечают, что вряд ли это главный фактор. "Важно акцентировать внимание на том, что за последние несколько месяцев военно-политическая ситуация в Йемене сильно изменилась, – заметил в разговоре с "НГ" старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики Григорий Лукьянов. – Просаудовские силы – войска президента Хади – понесли существенные военные и политические поражения в йеменских провинциях Джауф и Мареб". Последняя – важный логистический и экономический центр.

По словам Лукьянова, успехи "Ансар Аллах" не только конвертируются в политические возможности мятежников, но и вынуждают Саудовскую Аравию тратиться на поддержание ситуации в Йемене. "Кризис в конце февраля – начале марта в провинции Джауф, когда выяснилось, что существовавших на бумаге 80 тыс. солдат правительства – не более 15 тыс., что все выделяемые на них саудовские деньги уходили полевым командирам и лидерам партии "Ислах" – союзника Саудовской Аравии, а удерживать фронт некому, – отметил аналитик. – Все силы сторонников Хади были вынуждены отступить в соседние регионы".
В результате военной активности повстанцев оказались уязвимы важнейшие транспортные артерии и нефтяные месторождения, были перерезаны важные каналы поставок помощи другим подразделениям армии Хади. "В условиях этого хаоса "на земле" попытки Саудовской Аравии вернуть Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в активную фазу противодействия хуситам закончились почти ничем, – заявил Лукьянов. – ОАЭ, фактически вышедшие из конфликта в 2019 году, возложили ответственность за операцию на Саудовскую Аравию. В нынешних условиях все это делает йеменскую кампанию в ее нынешнем виде не просто обременительной для Эр-Рияда, а невыносимо обременительной". Таким образом, у части саудовских политиков могла появиться готовность принять тот факт, что пришло время договариваться с хуситами. "Это болезненный вопрос для репутации принца, его кабинета, окружения, но в сложившихся условиях вливание новых средств в йеменский конфликт даже для сохранения статуса-кво кажется непреодолимым бременем для Саудовской Аравии, – убежден Лукьянов. – Слишком дорого обходится этот конфликт". Деньги, по словам эксперта, королевству приходится тратить как на саму войну, так и на гуманитарную помощь. В нынешней же ситуации для Эр-Рияда становится важным еще и сдерживание коронавируса в Йемене.

По своей значимости для саудовского правящего дома йеменская проблема опережает вопрос двусторонних контактов с Россией, говорит Лукьянов. "Йемен – это сосед, это территория, на которую Саудовская Аравия тратит значительно больше, чем на все сотрудничество или противостояние с РФ, – полагает аналитик. – Саудовская Аравия пыталась не допустить вовлечения других сторон и повестки отношений с этими сторонами в ситуацию. Конечно, Эр-Рияду приходится адаптироваться к новой ситуации на рынке нефти, но он вынужден реагировать и на события в Йемене – болезненные и очень затратные". Игнорировать ситуацию и поддерживать статус-кво стало невозможно, заключает эксперт.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585775040
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