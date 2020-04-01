Французские власти бросают на борьбу с эпидемией армию, - В.Прохватилов

00:05 02.04.2020 Владимир ПРОХВАТИЛОВ | 01.04.2020



Респираторные маски доставляют во Францию самолеты российских авиакомпаний из Китая – своих масок в продаже нет.



Во Франции идет третья неделя изоляции, которая пока не оказывает ощутимого влияния на распространение коронавируса. Кривая эпидемии очень быстро идет вверх, число смертей превысило 3000, заражено более 52 тысяч человек, почти половина из них – в больницах.

Принимаются жесткие меры для борьбы с эпидемией: выходить из дома разрешается только поодиночке и лишь по уважительной причине; открытыми остались лишь аптеки, продуктовые магазины, банки и АЗС; максимально возможное число компаний переведено на удаленный режим работы. Нарушителей этих правил ждут крупные штрафы. За первое нарушение штраф в 135 евро. Если не заплатить его в течение 45 дней, то 375 евро. В случае повторного нарушения – штраф 1500 евро. За соблюдением правил следят полицейские. На прошлой неделе во Франции выписали около 95 тысяч штрафов.



Французское министерство здравоохранения признает, что реальные цифры распространения эпидемии гораздо выше официальных. Власти, к примеру, не знают, сколько человек умерли в своих домах и в 600 домах для престарелых, где живут 650 тысяч человек.



Коронавирус проник уже в десятки домов для престарелых, пишет L"Humanite. "В реанимациях давно не осталось мест, да и если бы они были, медицинская помощь старикам оказывается в последнюю очередь. Число погибших исчисляется десятками, и эта цифра день ото дня растет по экспоненте. Люди умирают в одиночестве, а их родные и близкие даже не имеют возможности попрощаться: заведения находятся в строгой изоляции и доступ в них имеет только персонал… При этом сам персонал лишен элементарных средств защиты, не хватает даже масок, поэтому зараза поражает один дом престарелых за другим".

Власти не называют число жертв в этих домах, оно им неизвестно. "Мы вынуждены признать, что не знаем, как оценить ущерб, причиненный домам престарелых", – признается Фредерик Вальту, председатель Федерации больниц Франции (FHF), объединяющей 1000 государственных больниц и 3800 государственных домов престарелых.



"Атмосфера тяжелая, все напряжены, волнуются, – переживает Кати Бернар, сиделка в доме престарелых города Эгеперс (департамент Пюи-де-Дом). – Вчера администрация наконец-то утвердила обязательное ношение масок для безопасности персонала. А мы уже неделю об этом просим. Мы работаем по двое, в самом тесном контакте. Маска нужна для защиты всех нас. Такая ситуация угнетает".



31 марта президент Эмманюэль Макрон посетил завод по изготовлению хирургических и респираторных масок в Сен-Бартелеми д’Анжу (регион Пеи-де-ля-Луар) на западе Франции и заявил о необходимости "полной независимости" Франции в области производства масок. По его словам, к концу апреля страна сможет производить 15 миллионов хирургических и респираторных масок в неделю.

Президент заявил также, что четыре французских корпорации, Air Liquide, PSA, Schneider Electric и Valeo, образовали консорциум, который к середине мая станет производить 10 000 аппаратов для искусственной вентиляции легких. Пока же маски во Францию доставляют самолетами из Китая. Транспортный самолет российской авиакомпании "Волга – Днепр" с грузом в 10 млн медицинских масок приземлился 30 марта в расположенном недалеко от Парижа аэропорту Ватри. Эта была первая партия из 1 миллиарда масок, заказанных китайцам французскими властями. Для доставки из Китая крупных партий защитных масок французские власти организуют авиамост; Франция будет принимать по четыре российских самолета в неделю с грузом масок из КНР.

Там не менее пока масок в продаже нет, сообщает парижский корреспондент "Известий" Юрий Коваленко. Без них работают полиция, кассиры в магазинах, почтальоны. Тем временем масками приторговывают на черном рынке фармацевты.



Власти не смогли оперативно расширить число больничных мест для зараженных коронавирусом. Особенно тяжелая ситуация в департаменте Иль-де-Франс, наиболее пострадавшем от эпидемии, и в регионе Гранд Эст. Зараженных коронавирусом начали эвакуировать военными вертолетами и самолетами в Германию и Швейцарию.



В самом тяжелом положении – французские бездомные. "Коронавирус будет иметь разрушительный эффект, когда мы увидим мертвых на улицах", – пишет обозреватель Libération Сильвен Муйяр. Об опасности распространения эпидемии среди бездомных заявили и сотрудники общественной организации "Мертвые на улице". Координатор этой организации Сесиль Рокка рассказала о начале интернет-интервенций, в которых будет рассказано о проблемах бездомных в условиях эпидемии.

48-летний бездомный Эрве говорит, что "коронавирус – это бич людей, живущих на тротуаре". Официальная статистика никак не учитывает зараженных коронавирусом бомжей.



"Десятки, если не сотни тысяч людей, несмотря на эпидемию, остаются каждый день на улице, – сообщает французская радиостанция RFI. – Их не штрафует полиция, хотя у них нет обязательной справки для выхода из дома. Их 150 тысяч – по данным Национального института статистики и экономических исследований, 250 тысяч – по оценке правозащитников. У этих людей нет дома. Одинокие бездомные на улицах французских городов и нелегальные мигранты, сотнями ютящиеся в палаточных лагерях без доступа к воде и туалету, оказались первыми забытыми в момент прихода эпидемии".

Во Франции не проводилось исследований, устанавливающих точное число людей, не имеющих крыши над головой. Однако после введения тотального карантина, когда улицы французских городов опустели, не замечать бездомных стало невозможно. 60 французских правозащитных организаций обратились к властям с требованием срочных мер, предотвращающих санитарную катастрофу.



Особое беспокойство вызывает ситуация в стихийных лагерях для беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки. "Все эти люди и так уже в очень уязвимом положении, а в нынешней ситуации их положение – еще более отчаянное и опасное, – говорит глава Национального союза некоммерческих и неправительственных организаций в секторе социальной политики и здравоохранения (UNIOPSS) Жером Вуатюрье. – Около 70% жителей этих стихийных лагерей не имеют доступа к воде и вынуждены ее набирать из пожарных гидрантов".

Самые крупные лагеря для беженцев находятся на северном побережье Франции, в городах Кале и Гранд-Сент (департамент Па-де-Кале), откуда мигранты пытаются перебраться в Великобританию.

Мэрия Парижа выделила под временные приюты для мигрантов и бездомных 14 муниципальных спортзалов, но открыться смогли только четыре. Власти объясняют это нехваткой персонала. Проблема не решена, полиция окружила стихийные лагеря мигрантов и запрещает их покидать.



Жители неблагополучных парижских пригородов, где компактно проживают те же мигранты, наиболее склонны к нарушению карантина. Здесь бОльшая часть населения не имеет работы или занята в неформальном, нередко криминальном секторе. Карантин бьет по ним сильнее всего.

Фактически признав, что принятых мер для борьбы с коронавирусом недостаточно, президент Эмманюэль Макрон 25 марта посетил военно-полевой госпиталь для больных COVID-19 в городе Мюлуз, где объявил о проведении операции "Устойчивость" с участием армии. "Мы находимся в состоянии войны, и перед лицом пика эпидемии я решил, по предложению начальника Генштаба, начать операцию Résilience (Устойчивость), отдельную от операции Sentinelle (Часовой), в ходе которой продолжается борьба военных с терроризмом", – сказал Макрон.



В рамках операции "Устойчивость" вертолетоносец Mistral будет отправлен в южную часть Индийского океана, а вертолетоносец Dixmude – в зону Антильских островов и Гвианы для поддержки французских заморских территорий. По словам Макрона, военные будут выполнять "санитарные, логистические и защитные" функции.

Не исключено, что отправка этих военных кораблей связана с угрозой бунта населения принадлежащего Франции острова Реюньон в Индийском океане, где зарегистрировано наибольшее число случаев коронавируса на французских заморских территориях. На острове проживают французы, африканцы, выходцы из Индии, Пакистана, Китая, малагасийцы. В последние дни в связи с нехваткой медицинской помощи в соцсетях Реюньона распространились расистские выпады в адрес выходцев из метрополии, которые провели отпуск во Франции и по возвращении привезли на остров вирус. "Вы должны были гнить там, а не здесь… Это массовое убийство!" – пишут островитяне в социальных сетях.

Однако как посылка боевых кораблей может разрядить социальную обстановку на заморских территориях, если даже в метрополии борьбу с коронавирусом власти пока проигрывают? Источник - fondsk.ru

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