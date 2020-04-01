Открытие самой большой мечети Таджикистана отложили из-за коронавируса

00:11 02.04.2020 Церемония открытия крупнейшей в Таджикистане мечети с участием президента Эмомали Рахмона и эмира Катара Тамима бин Хамад аль-Тани, назначенная на 12 марта, перенесена на более поздний срок, сообщает источник в правительстве страны.



Сообщается, что мероприятие отложено из-за принятых таджикскими властями мер по нераспространению коронавируса в республике. Новая дата церемонии пока неизвестна.



Напомним, что это уже не первый перенос открытия построенной в Душанбе новой мечети. Она должна была открыться еще в октябре прошлого года, но церемонию перенесли по просьбе эмира Катара.



Строительство монументальной соборной мечети в Душанбе, которую предложено назвать "Хуросон", началось в октябре 2009 года и было приурочено к 1310-летию имама Абу Ханифы, да будет доволен им Аллах. Ее возведение осуществляется при непосредственной поддержке самого Рахмона, который заложил первый камень в ее фундамент. Проект обошелся почти в 100 млн. долларов, из них 30 млн. выделило правительство Таджикистана, остальное - власти Катара.



Мечеть занимает территорию площадью 12 гектаров. Объект состоит из четырех минаретов высотой 75 метров, 47-метрового купола и еще 20 больших и малых куполов. В комплексе располагаются библиотека, музей, конференц-зал, административные помещения, столовая, предусмотрена стоянка на 4 тыс. машин. В мечети и на прилегающей к ней территории одновременно смогут молиться до 120 тысяч человек.



Новая мечеть в Душанбе представляет собой одно из самых масштабных архитектурных сооружений и крупнейший религиозный объект, построенный в Таджикистане в годы независимости. В республике ее называют самой крупной в Центральной Азии. Источник - Asia-Plus

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585775460

Новости Казахстана

