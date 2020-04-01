"Война на истощение": как низко могут упасть цены на нефть и кто от этого выиграет

00:18 02.04.2020 Пандемия коронавируса грозит сырьевому рынку настоящим коллапсом



ЕВГЕНИЙ БЕЛЯКОВ



Цены на нефть продолжают бить антирекорды. Самый ходовой международный сорт Brent стоит около $25 за баррель. А российский Urals торгуется и вовсе около в $13. Такой низкой стоимость "черного золота" не была с 1999 года. А с 1 апреля еще и отменяются ограничения на добычу в рамках сделки ОПЕК+. Что будет дальше?



НЕФТЬ ВСЕ РАВНО УПАЛА БЫ, НО МЕДЛЕННЕЕ



Напомним, резкое падение стоимости нефти началось 5 марта. Тогда на встрече производителей нефти ОПЕК+ Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться об условиях продления сделки по сокращению добычи. А еще больше усугубили ситуацию эмоциональные заявления обеих сторон. Мол, мы обиделись, поэтому будем наращивать добычу, сколько сможем. Буквально за несколько дней стоимость нефти рухнула вдвое. Но рано или поздно это все равно бы произошло, считают эксперты.



- Оглядевшись назад, мы понимаем, что сохранение сделки ОПЕК+, было бы каплей в море по сравнению с тем, сколько сейчас излишней нефти на рынке, - говорит Валерий Кушанин, начальник отдела инвестиционных стратегий "БКС Брокер". - По оценке Goldman Sachs, спрос упал на 26 млн баррелей в сутки (то есть на 25%). А прошло лишь за две с небольшим недели карантина в Европе и США.



К слову, это самый пессимистичный взгляд. Оценки реального падения спроса разные - начиная от 5 млн баррелей. Но даже этих значений достаточно, чтобы цена на нефть была низкой. Усугубляют ситуацию нефтетрейдеры. Они закупают сырье в хранилища, ожидая, что в будущем ее удастся продать дороже. Поэтому в ближайшее время цены могут опуститься еще сильнее. К примеру, Венесуэла уже продает свою нефть по $5 за баррель, а Канада - за $6 - 10. Эти цены не отбивают даже затрат на ее транспортировку...



НУЖЕН БОЛЬШОЙ КАРТЕЛЬ



Единственная возможность изменить ситуацию на нефтяном рынке - договориться. Ходят слухи, что в мире может появиться широкий картель экспортеров нефти. То есть к уже существующим договоренностям в рамках ОПЕК (объединяет более десятка стран-производителей нефти) добавятся Россия, США и Канада.



К примеру, на днях ситуацию на сырьевом рынке обсуждали президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп. После этого созвонились уже министры энергетики наших стран - Александр Новак и Дэн Бруйетт. Как сухо сообщили в российском профильном ведомстве, "министры отметили, что падение спроса и избыток на нефтяном рынке не способствуют поступательному развитию мировой энергетики и создают риски стабильного снабжения рынка после начала восстановления мировой экономики". Никакой конкретики.



В то же время, по словам экспертов, договариваться нужно как можно скорее, иначе отрасли грозит коллапс. Но, похоже, некоторые участники намеренно тянут время…



РОСТ ДОБЫЧИ СЕЙЧАС - ЭТО САМОУБИЙСТВО



Судя по разнице между спросом и предложением, чтобы сбалансировать рынок и вернуть цены на более-менее приемлемый уровень, сокращать производство нужно сильно. Но ни одна страна не готова терять из-за этого долю рынка.



- Саудовской Аравии нужно сначала нарастить добычу - до 12,5 млн баррелей в сутки. Как только это произойдет, тогда королевство начнет говорить о готовности сесть за стол переговоров и создать всесторонний альянс на время рецессии, - считает Валерий Кушанин.



При этом любое дополнительное увеличение производства на фоне очень низкой цены на нефть и переполненных хранилищ будет самоубийственным. Стоимость "черного золота" будет в этом случае стремиться к нулю. Надежда лишь на то, что некоторые участники рынка станут банкротиться и прекращать добычу.



КТО САМОЕ СЛАБОЕ ЗВЕНО?



Сначала предполагалось, что первыми белый флаг выкинут сланцевые компании в США. Но добыча там сократилась всего на 100 тысяч баррелей в сутки. Это капля в море. У этих компаний действуют длинные контракты на поставку сырья. Их подушки безопасности хватит на несколько месяцев. А у некоторых компаний запас прочности еще больше.



- На удушение сланцевой нефти могут потребоваться 4 - 6 лет экстремально низких нефтяных цен. Есть ли у Саудовской Аравии резервы для сколько-нибудь длительной осады столь живучего противника? Судя по состоянию королевского бюджета, нет, - пишет инвестиционный аналитик Андрей Нальгин.



Правда, и российский бюджет в таких условиях долго не протянет. Кубышка у нас хоть и большая, но не настолько, чтобы проедать ее в течение нескольких лет. Особенно если цены на нефть будут лежать на дне.



Эксперты успокаивают: период низких цен не может длиться слишком долго. Отскок наверх мы сможем увидеть уже в этом году. Во-первых, экономика рано или поздно начнет восстанавливаться, особенно когда страны начнут массово отменять жесткие карантинные меры. Во-вторых, часть игроков действительно уйдет с рынка. Например, Венесуэла, где добыча и до кризиса упала в несколько раз. Это снизит дисбаланс спроса и предложения. В-третьих, производители нефти рано или поздно договорятся о согласованной ценовой политике. Главное - не поругаться в самый ответственный момент. Источник - КП

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