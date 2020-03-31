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COVID-19 может стать причиной мировой войны, - В.Иванов
00:27 02.04.2020

Владимир Иванов
Обозреватель "Независимого военного обозрения"
31 марта 2020

Эпидемия коронавируса может привести к мировой войне, если выяснится, что COVID-19 является оружием. Об этом заявил политолог, лидер движения "Суть времени" Сергей Кургинян, выступая 28 марта в эфире передачи "Право знать" на телеканале ТВЦ.

Как подчеркнул эксперт, биологическая война является "очень выгодной вещью", так как не позволяет точно установить ее инициаторов. Кургинян указывает на отсутствие достоверных данных о коронавирусе, указывая на "вызывающие вопросы заявления и биографии" их авторов.

Наиболее подозрительными политолог считает выступление директора американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний (CDC) полковника Роберта Редфилда об обнаружении коронавируса в Америке. 11 марта на слушаниях в Конгрессе США Редфилд заявил, что в стране имеются случаи смертей людей, в отношении которых считалось, что они умерли от осложнений, связанных с гриппом, а позднее выяснилось, что пострадавшие были заражены коронавирусом SARS-CoV-2. Однако появились и версии о том, что данные директора могут подтверждать факт американского происхождения первой жертвы новой инфекции.

На слова полковника немедленно отреагировал представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Он потребовал обнародовать данные, когда в США коронавирусная инфекция поразила первого человека. Дипломат также обратил внимание на статью, рассказывающую о закрытии НИИ инфекционных заболеваний Армии США в Форт-Детрик в августе 2019 года. Ее авторами были ученые канадского "Центра исследований глобализации". В статье также сообщалось о вспышке в США неизвестного острого респираторного заболевания, которое появилось в результате взаимодействия химических веществ, входящих в состав курительных смесей электронных сигарет.
20 марта известный российский эксперт по биологическому оружию Игорь Никулин заявил, что, по его мнению, коронавирус SARS-CoV-2 был разработан в 2015 году в Форт-Детрике. В настоящее время в информационном пространстве идет острая полемика ученых США и Китая по вопросу о том, какая страна на самом деле стала реальным источником инфекции. При этом на текущий момент нет достоверных данных, имеет ли коронавирус природное происхождение, или получен в лаборатории искусственным путем.

По некоторым версиям, данные Редфилда косвенно подтверждают, что первым пострадавшим от новой инфекции был американец. "Разговоров много, и нельзя сказать, что это говорят безответственные конспирологи. Можно твердо сказать, что сконструировать такой вирус возможно", - подчеркнул Кургинян.

Если версия об искусственном происхождении коронавируса будет подтверждена, начнется новая мировая война, предупреждает политолог. По его мнению, мир до эпидемии был уже достаточно близок к глобальному конфликту, но рукотворная природа нового смертельного штамма может послужить последней каплей, став искрой на пороховом складе. "Если то, что я говорил про Форт-Детрик и остальное, будет подтверждено высокими специалистами в области вирусологии, а не математиками и театральными режиссерами, тогда мы вползаем в Третью мировую войну. Если нет – то мы на пороге", - заявил Кургинян.
Следует отметить, что российские и мировые специалисты крайне скептически относятся к утверждениям о том, что коронавирус является биологическим оружием. Расшифровка генома COVID-19, проведенная, в том числе, российскими учеными, не показала наличие в нем каких-то подозрительных структурных элементов искусственного происхождения.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585776420
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