Die Welt: трупы вывозят автопогрузчиком, больницы США скрывают масштабы бедствия

До 240 тысяч жизней может стоить Америке вспышка коронавируса, опасается правительство. А в больницах от Нью-Йорка до Техаса нервы сдают еще до пика эпидемии. Медперсоналу, который открыто жалуется на условия труда, грозят увольнением. А в ответ на мольбы о помощи власти организуют склады для трупов.

Die Welt (Германия): трупы вывозят автопогрузчиком, "больницы врут своим сотрудникам"



Уже сейчас американские больницы работают на пределе из-за пандемии коронавируса. Многие врачи практически не могут защитить себя от заразы. А вдобавок к борьбе против болезни многим приходится вести борьбу с собственным работодателем.



До 240 тысяч жизней может стоить Соединенным Штатам вспышка коронавируса, опасается американское правительство. А в больницах от Нью-Йорка до Калифорнии нервы сдают еще до предполагаемого пика эпидемии.

Врач Шамит Патель из Нью-Йорка опасается, что все скоро будет как в некоторых регионах севера Италии, где врачи из-за огромного числа пациентов вынуждены решать, кого лечить, а кто останется умирать. Вероятно, количество больных на одного медика увеличится в два или три раза, говорит 46-летний врач в интервью новостному агентству AFP. Это не может продолжаться до бесконечности, потому что тогда невозможно эффективное лечение.



Тем временем больницы грозят увольнением сотрудникам, которые распространяются об условиях работы во время пандемии коронавируса. В некоторых случаях угрозы уже воплощаются в жизнь.



Врач Генри Никичич из Техаса также столкнулся с угрозами увольнения со стороны университетской клиники "Эль-Пасо". По данным The New York Times, Никичич отказывался снимать защитную маску за пределами лечебных помещений. Поскольку у него астма, защита для него просто жизненно важна. Однако многие клиники настаивают на отсутствии масок в общественных помещениях, чтобы не создавалось впечатление высокой вирусной нагрузки на территории больниц.

В штате Нью-Йорк тем временем от коронавируса умерли свыше 1000 человек. Только в самом городе к вечеру воскресенья было зафиксировано 776 смертельных случаев, вызванных Covid-19. В других частях штата скончались по меньшей мере 250 человек. На фотографиях и видео в начале недели можно было увидеть, как рабочие вывозят на автопогрузчиках трупы из бруклинского госпиталя в Форт-Грин.



Не хватает не только больничных коек, но и места для тел умерших. В последние дни губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо снова и снова обращался к федеральному правительству с отчаянными просьбами о помощи. Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) направило ему на подмогу 85 грузовиков-рефрижераторов.



У некоторых больниц, например, у клиники "Ленокс-Хилл" в Манхеттене, грузовики паркуются прямо на дорогах и рядом с жилыми домами. В рефрижераторы грузят трупы, а мимо проезжают в машинах и автобусах люди. Отделение судебной медицины Нью-Йорка также организовало вспомогательный склад для трупов. В последний раз к таким мерам оно прибегало после терактов 11 сентября 2001 года.

Врач неотложной помощи из Нью-Йорка Камини Дубай говорит: "Я никогда в жизни не была настолько физически и эмоционально истощена, никогда еще я не чувствовала такой горечи и отчаяния".



Борьба с коронавирусом для многих врачей также стала борьбой с собственным работодателем. Минг Лин, врач неотложной помощи в штате Вашингтон, по данным агентства Bloomberg, рассказал, как в прошлую пятницу узнал о своем увольнении, после того как дал одной газете интервью о посте в Фейсбуке. Там он подробно изложил свое мнение о недостаточных защитных мерах и тестах. В Чикаго уволили медсестру, которая сообщила коллегам по электронной почте, что хотела бы на работе иметь защитную маску более высокого качества. В Нью-Йорке организация NYU Langone Health System пригрозила сотрудникам увольнением, если те без разрешения будут общаться со СМИ.

"Больницы не разрешают медсестрам и другим сотрудникам системы здравоохранения рассказывать о происходящем, чтобы сохранить лицо, - говорит Рут Шуберт, представитель вашингтонской организации медперсонала Washington State Nurses Association. - Это возмутительно".

"Медсестры заболевают и умирают"



У больниц всегда были строгие правила относительно общения со СМИ для защиты частной жизни пациентов. Сотрудников обычно призывают общаться с журналистами только через официальные пиар-службы. Но пандемия положила начало новой эре, говорит Шуберт.

Работающие в системе здравоохранения "должны иметь возможность говорить общественности, что происходит в организациях, которые занимаются лечением пациентов, заразившихся коронавирусом", - заявляет она.

Другие медсестры и врачи тоже должны быть готовы к надвигающейся волне новых пациентов. Также нельзя запрещать медперсоналу требовать финансирования на срочно необходимое оборудование, особенно средства индивидуальной защиты, которые спасают от инфекции не только медработников, но и пациентов, а также их семьи, когда те возвращаются домой.

"Это хорошо и уместно для работников системы здравоохранения - иметь возможность высказывать собственные страхи и опасения, в особенности если в результате они получают лучшую защиту", - говорит Гленн Коэн, руководитель Центра биоэтики юридического факультета Гарвардского университета.

Вероятно, больницы пытаются минимизировать репутационный ущерб, ведь "если сотрудники системы здравоохранения говорят, что они не защищены, общественность недовольна системой".



Медсестра из Чикаго Лаури Мазуркевич, которую уволили из больницы "Нортвестерн мемориал", когда она призвала коллег носить больше средств защиты, подала в суд из-за противоправного увольнения.



"Многие больницы лгут своим сотрудникам и говорят, что обычных масок достаточно, а медсестры заболевают и умирают", - утверждает она.

У 46-летней Мазуркевич астма, и она ухаживает за отцом, у которого заболевание дыхательных путей. Ему 75 лет, он входит в группу самого высокого риска. "Я не хотела заразиться из-за того, что ношу не ту маску, и затем передать болезнь пациентам и семье", - говорит она.

Представитель "Нортвестерн мемориал" отказался комментировать иск. Больница сообщила по электронной почте, что несет обязательства в связи с "безопасностью сотрудников"

Чарльз Проспер, руководитель сетевого сообщества PeaceHealth St. Joseph Medical Center, в котором работал Лин в Беллингхеме, сообщил по электронной почте, что Лин "публично критиковал" готовность больницы лечить пациентов.

"Наша клятва требует: не навреди, - говорит Лин. - Я выступал за безопасность пациентов, и из-за этого меня уволили".



