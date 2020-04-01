Мой адрес - Советский Союз

00:49 02.04.2020 "Я там, где ребята толковые"



Андрей Колесников о растущей ностальгии по СССР и неосоветском человеке



Андрей Колесников

Журналист



Симптоматичный комментарий на YouTube к песне Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова 1972 года "Мой адрес - Советский Союз": "Хочу домой!"



Слово "ностальгия" происходит от греческих корней nostos и algia: "возвращение на родину" и "боль". Тоска по дому.



Значительный рост сожалений о распаде Советского Союза фиксировался социологами "Левада-Центра" как раз после эпохи "покоренья Крыма": еще в ноябре 2014-го сожалели 54% респондентов, а в феврале 2020-го - 65%.



Это отнюдь не рекорд, но к началу десятых, во времена президентства Дмитрия Медведева, когда общественное сознание не было взвинчено искусственными приступами "патриотизма", тоска по развалившейся империи уже стагнировала. Как только Россия стала great again - пошли вверх показатели сожалений и "респекта и уважухи" к Сталину. И это ностальгия?



В общественных чувствованиях невнятица - тоскуют, скорее, по позднему СССР, не Сталин же Гагарина в космос запускал, а совсем наоборот - непопулярный в нынешних массах Хрущев. Идею порядка соединяют с именем Сталина, не Брежнева. Леонид Ильич - это другое. Это из лирики: эпоха "стАбильности", как сам генсек ударял…



Патриотической истерией, замешанной еще и на слабом, точнее, нулевом знании советской истории новыми поколениями, можно ввести в заблуждение юные генерации, которые, не имея разделяемого опыта и разделяемой памяти со "сделанными в СССР", вдруг начинают рассказывать о прекрасном Советском Союзе.



Основы ретроутопии можно выучить со слов старших и пропаганды, проникающей отнюдь не только в телевизор. "Анамнестическая солидарность" (Юрген Хабермас) - забвение темных страниц истории, оказывается, может объединить поколения.



Но ведь новые поколения не могут испытывать ностальгии. Их адрес - не Советский Союз. И что им наяривающие на гитарах Юрий Маликов с Валентином Дьяконовым из "Самоцветов".



Над той же песенкой "Мой адрес - Советский Союз" даже не смеялись. Она была как бормотанье трехпрограммника на кухне. Песня не заводила и не раздражала - как дождь за окном: ну, идет и идет, что ты с ним сделаешь. Сейчас, надо честно признаться, она вызывает легкий укол в сердце. Но не в порядке советской ностальгии, а, скорее, в соответствии со словами Геннадия Шпаликова, покончившего жизнь самоубийством через два года после того, как эту песню запело всесоюзное радио: это память о времени, когда "мама молодая, и отец живой". Укол узнавания и короткого, на миг между прошлым и будущим, путешествия во времени.



То же и с другими песенками, которые тогда не замечали, которые презирали как официоз, как доклад генерального секретаря. На кухне у моего старшего брата молодая научная интеллигенция, выпивши водки и теряясь в сигаретном дыму, затягивала на мотив "Увезу тебя я в тундру" тех же "Самоцветов" и Кола Бельды: "Увезу тебя в Израиль, увезу тебя туда, где на небе нам сияет соломонова звезда".



У новых поколений - выученная ностальгия. Надо соглашаться с мнением большинства о том, что - заглядываем в опрос "Левада-Центра", как в шпаргалку - это было время "уверенности в завтрашнем дне" (без злобной иронии в собственно советские времена эту отлитую в граните формулу и не воспроизводили) и "хорошей жизни".



А почему сожалеем-то? А потому, что "люди потеряли чувство принадлежности к великой державе".



Хорошо. Но согласно другим исследованиям, нынешнюю Россию абсолютное большинство граждан считают великой державой. И жить хорошо, и жизнь хороша. Почему же тогда "а хорошо жить еще лучше" все равно переносится в былые времена: 75% респондентов согласны с тем, что "советская эпоха была лучшим временем в истории нашей страны, с высоким уровнем благосостояния и возможностями для обычных граждан".



В чем причина постсоветской фрустрации? Миллионы людей выходили на улицы в позднюю перестройку, мечтая об исчезновении советской власти. Однако не понимали, что, во-первых, империя и советская власть неразделимы: нельзя сохранить СССР, не сохранив социализм, а он, увы, биологически себя исчерпал, просто не работал. Во-вторых, приход к рынку по западному образцу не означал, что можно будет, как и прежде, гонять чаи в своем НИИЧАВО, но при этом за в десять раз более высокую зарплату и при тридцати сортах колбасы в каждом магазине. Колбаса есть, а счастья нет. НИИ закрыт за ненадобностью.



63% считают, что СССР можно было сохранить. А раз можно было сохранить, то получается, что Россия какое-то недогосударство, не до конца великое, не вполне справедливое и уверенное в завтрашнем дне.



Пропаганда и провалы в трансмиссии исторических знаний и исторической правды приводят к популярности этой абсолютно мифологизированной ретроутопии.



Сталинские репрессии? Политически оправданы. Секретный протокол к пакту Молотова-Риббентропа? Победа советской дипломатии. Афганская война? Была нужна, чтобы туда американцы на зашли. Сталин? Это Победа, порядок, равенство и братство. Как писал Игорь Губерман, "вожди дороже нам вдвойне, когда они уже в стене".



А потом выходит представительница талантливой молодежи на встрече с президентом и констатирует: "В 1990-е на улицу нельзя было выйти".



Милочка, можно было, еще как можно.



И либеральные реформы начала 1990-х были вынужденными и неизбежными. И афганская война - это цинковые гробы, а не бодрое забрасывание ежа супостату в штаны. И пакт Молотова-Риббентропа - одна из причин трагических поражений первых месяцев Великой Отечественной. И Сталин - не порядок и равенство, а уничтожение собственного народа и нищета.



И "Книга о вкусной и здоровой пище" по степени правдивости была сравнима с "Кратким курсом истории КПСС", а по градусу реалистичности - с программой КПСС 1961 года.



И на пафосное "Я там, где ребята толковые, / Я там, где плакаты "Вперед!", / Где песни рабочие, новые, / Страна трудовая поет" устное народное творчество отвечало с усталым цинизмом: "Приезжай ко мне на БАМ, я тебе на рельсах дам".



Человек советский, основные черты которого исследовал Юрий Левада, отчасти сохранился со всеми его рефлексами, отчасти исчез. Но его заменил человек не постсоветский даже, а неосоветский. Он выходит на сцену и звонким комсомольским голосом рассказывает о том, "как хорошо было в стране советской жить" и "как нельзя было выйти на улицу в 1990-е".



Переживание собственной истории, одновременно великой и стыдной, стало донельзя примитивным. Как раз еще в 1990-е оно было осмысленным, даже в телевизоре. В передаче "Старая квартира" участвовал зал, который жил в советское время и помнил ее. И этот зал не срывался в слащавую ностальгию, а просто констатировал - мы были, мы так жили, мы это так переживали. СССР был нашим домом. Уж какой был, в таком и жили, с черными и белыми стенами.



Только это зал - советская интеллигенция - умер. Исчез. И не участвует в сегодняшних фальшивых ритуалах переживания той истории, которой на самом деле не было и которая имеет исключительно политическое мобилизационное значение.



Советская цивилизация - сложнейшее, многообразное, многослойное политическое и социокультурное явление, понимание и воспоминание о котором столь же сложно и многослойно.



Нагромождение эпох, не во всем похожих друг на друга, через которые поколения проходили, как через цветной коктейль. Когда развалился СССР, мне было 25, и одних только генсеков в моей личной биографии, как звездочек на фюзеляже, было четыре штуки. У людей на год старше - уже пять штук. У моего брата, родившегося за год до смерти Сталина, - шесть.



А теперь от этого гигантской вселенной в массовом сознании остаются утопия и миф, нелепый памятник - по тому же Губерману: "мужчина в бронзе, полный властности, под фиговым листочком спрятан огромный орган безопасности". И - старые рефлексы: если что случилось - бежим за гречкой. Ибо во времена стАбильности, ребят толковых и справедливости со всем было плохо, а с водкой и гречкой - вполне сносно. Было за чем бежать. Источник - Газета.Ru

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