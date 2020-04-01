Иранский ответ. Двойная угроза – COVID-19 и санкции США, - Н.Бобкин

00:53 02.04.2020 Николай БОБКИН | 01.04.2020 |



Иран с его населением в 83 миллиона человек остается одной из наиболее страдающих от эпидемии стран мира. По состоянию на 29 марта общее число людей с диагнозом заражения коронавирусом в Иране достигало 38 309 человек, из которых 2640 умерли и 12 391 выздоровели. От болезни погибли 50 медицинских работников.



29 марта президент Хасан Роухани отметил улучшение ситуации с контролем над болезнью, приведя в качестве примера провинции Кум и Гилян, где пик пандемии пройден, но признал, что в некоторых местах ситуация осложняется. По итогам видеоконференции с 30 ведущими специалистами по инфекционным заболеваниям президент не смог назвать примерные сроки окончания пандемии.

На заседании правительства 29 марта Роухани предупредил иранцев: "Мы должны подготовиться к тому, чтобы жить с этим вирусом, пока не будут обнаружено лечение или вакцина".



Ограничения, принятые в Иране на период празднования персидского нового года с 19 марта по 3 апреля, сохраняются. Запрет на междугородние поездки продлен до 8 апреля. Школы и университеты в некоторых провинциях были закрыты в конце февраля, позднее закрытие учебных заведений распространили на всю страну. Правительство призывает иранцев оставаться дома "как можно больше".

Большая часть предприятий, за исключением тех, которые обеспечивают людей продуктами или лекарствами, закрыты. Более 2,5 млн. государственных служащих временно не работают, в правительстве введено посменное дежурство 1/3 сотрудников. Поток пассажиров в поездах сократился на 85%, воздушные перевозки – на 88%.

Роухани считает, что Иран справился с первой волной болезни. По его оценке, в стране нет недостатка в кроватях, врачах, медсестрах и даже в отделениях интенсивной терапии. Во многих городах и провинциях существует резерв мест для госпитализации больных. Для помощи здравоохранению многое сделано Организацией оборонной промышленности. Министерство обороны произвело около 1,5 млн. масок, около 60 тысяч единиц специальной одежды для отделений коронавируса в больницах, более 2,5 млн. литров дезинфицирующего средства.



Военные активно участвуют в том, чтобы остановить вспышку заболеваний. Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал Мохаммад Бакери заявил, что более 58 млн. человек прошли проверку иранскими специалистами и находятся под надзором штаб-квартиры по борьбе с коронавирусом. В военных гарнизонах по всему Ирану подготовлено более 4000 коек для пациентов, если возникнет необходимость госпитализации. Иранские власти не исключают, что в ближайшие дни может быть еще одна волна обострения ситуации.



На борьбу с вирусом в Иране выделено 20% бюджета 2020 года. По словам Роухани, это стало неожиданностью для остального мира, так как американские нефтяные, банковские, страховые и транспортные санкции продолжают мешать борьбе с эпидемией. В срочном порядке решается вопрос о выводе на борьбу с коронавирусом 1 миллиарда долларов из Национального фонда развития Ирана (NDFI). С этим предложением правительство обратилось к верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи. Сейчас Ирану необходимо до 3 млрд. долларов на поставки лекарств и около 14 млрд. долларов для закупок основных товаров первой необходимости.

МИД Ирана предпринимает шаги, чтобы разморозить иранские активы в других странах. Тегеран не отказывается от иностранной помощи, в частности из Китая, но главное внимание уделяет достижению отмены санкций. Постоянные представители России, Китая, Ирана, Сирии, КНДР, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы выступили с предложением о принятии резолюции Совета Безопасности ООН, снимающей все санкции в условиях пандемии. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф называет "аморальные" санкции США "экономическим и медицинским терроризмом".

Однако враждебная Ирану политика Вашингтона не прекращается. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил аятоллу Али Хаменеи во лжи о пандемии коронавируса. Помпео не устроило, что верховный лидер Исламской Республики отверг предложение о помощи США Ирану, назвав это предложение "странным". Он посоветовал правительству Соединенных Штатов помочь своим больным, отметив, что США обвиняются в создании этого вируса. "Какой разумный человек поверит вам?!" – воскликнул иранский верховный лидер. А президент Ирана сравнил жест США относительно помощи с предложением одного стакана мутной воды в то время, как доступ к свежему колодцу запрещен.

У Тегерана есть основания не верить американским обещаниям. Вашингтон утверждает, что он освободил продукты питания и лекарства от антииранских санкций, но это ложь, поскольку запреты удерживают банки от ведения бизнеса с Исламской Республикой. Никто не желает подвергнуться вторичным санкциям и судебным искам со стороны США из-за экспорта товаров в Иран.

В иранских СМИ широко цитируют заявление представителя МИД России Марии Захаровой о том, что сложная ситуация с коронавирусом в Иране в значительной степени искусственная, созданная односторонними санкциями США, которые должны быть отменены как можно скорее.

Санкции США действительно усугубляют ситуацию в Иране, но американцы продолжают вводить новые ограничения. Администрация Трампа заявляет, что санкции направлены на то, чтобы заставить иранское руководство отказаться от ядерной программы, положить конец поддержке проиранских групп в регионе и остановить разработку баллистических ракет. Ничего не меняется в американских претензиях к стране, находящейся под угрозой массовой гибели населения в результате эпидемии. Источник - fondsk.ru

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