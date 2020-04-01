Вирус в Кыргызстане - 116 зараженных (+5)

07:42 02.04.2020 2 апреля 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса



В Кыргызстане выявили еще пять случаев коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.



По его словам, в Ноокатском районе - два случая, в Оше - один, в Кызыл-Кие Баткенской области - два.

В республиканском штабе добавили, что из новых подтвержденных случаев один является завозным (прибыл из России), трое инфицированы в результате контакта с больными.



В Кыргызстане на сегодня 116 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час. Источник - 24.kg,

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