 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.04.2020
11:26  Михаил Делягин: Ключи к будущему. Модернизация вместо разграбления
11:24  Михаил Хазин: Клиническая смерть мировой экономики
11:22  Англосаксы вновь перестраивают Ближний Восток и валят саудитов, - Д.Юрганов
10:15  Китай отскочил от дна. Пекин восстанавливает деловую активность, пока Европа, РФ и США барахтаются в отстое, - "Къ"
10:06  Медики заразились коронавирусом в Алматы, Нур-Султане и Караганде
09:57  КазЗятьЭкономика. В Казахстане разбирают холдинг "Байтерек", - Е.Васильев
09:47  Популярный американский джазмен Эллис Марсалис умер от вируса

08:26  Число заразившихся казахстанцев увеличилось до 402 (+16)
08:19  Путин "очень-очень большими самолетами" шлет гум-помощь в США
08:18  Гегемон-то жиденький. Госдеп обратился к американцам с просьбой не скупать туалетную бумагу
08:00  В Киеве свой вирус. Брат главы аппарата Зеленского уличен в торговле укр-должностями
07:53  Глава Минздрава Израиля Лицман заразился коронавирусом
07:51  Умер один из основателей узбекского шоу-бизнеса бизнесмен и продюсер Равшан Юлдашев
07:49  Кыргызстан продолжает просить деньги у доноров. Правительство работает...
07:45  В США за сутки от коронавируса умерли 1200 человек
07:42  Вирус в Кыргызстане - 116 зараженных (+5)
01:03  "Бог и Казахстан...Бог и Президент…", - Н.Нуртазина
00:53  Иранский ответ. Двойная угроза – COVID-19 и санкции США, - Н.Бобкин
00:49  Мой адрес - Советский Союз
00:34  Al Araby: Саудовская Аравия - крупнейший проигравший в нефтяном конфликте
00:30  Die Welt: трупы вывозят автопогрузчиком, больницы США скрывают масштабы бедствия
00:27  COVID-19 может стать причиной мировой войны, - В.Иванов
00:23  Пейзаж после чумы. Как пандемия в XIV веке навсегда изменила мир, - А.Десницкий
00:18  "Война на истощение": как низко могут упасть цены на нефть и кто от этого выиграет, - Е.Беляков
00:11  Открытие самой большой мечети Таджикистана отложили из-за коронавируса
00:05  Французские власти бросают на борьбу с эпидемией армию, - В.Прохватилов
00:04  Саудовцы хотят прекратить убыточные войны. Эр-Рияд предлагает йеменским повстанцам мир, - И.Субботин
Среда, 01.04.2020
21:02  Замы МВД России сели в карантин из-за заразного коллеги
20:05  "Талибан" опять в Кабуле. Афганские власти и представители террористов провели историческую встречу, - "Къ"
19:26  В японской Юкосуке восстал зараженный экипаж другого американского авианосца - "Рональд Рейган"
19:13  РосОлигарх Алишер Усманов выделил Узбекистану 20 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
В США за сутки от коронавируса умерли 1200 человек
07:45 02.04.2020

В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тысячи человек


За сутки в США скончались свыше 1,2 тыс. заразившихся коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса.

По его информации , к утру 2 апреля (по московскому времени) в целом в Соединенных Штатах от коронавируса умерли 5 119 человек. Утром 1 апреля сообщалось, что число жертв коронавируса насчитывало 3,9 тыс. человек. Как отмеает BBC, 1,2 тыс. умерших за сутки - рекордное количество за такой промежуток времени.

Эксперты Белого дома заявили, что из-за коронавируса могут погибнуть 2,2 млн человек. По их словам, такой сценарий возможен, если для борьбы с инфекцией ничего не будет сделано, а граждане не будут соблюдать ограничения, введенные властями. Более вероятной эксперты посчитали смертность на уровне 100–240 тыс. человек.

В США, по данным Университета Джона Хопкинса, зафиксировано 216,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Таким образом, страна занимает первое место по количеству зараженных в мире. Следом за ней идут Италия (110,5 тыс.), Испания (104 тыс.) и Китай (82 тыс.).

Источник - rbc.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585802700
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  