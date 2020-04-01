Кыргызстан продолжает просить деньги у доноров. Правительство работает...

07:49 02.04.2020 2 апреля 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Состоялся телефонный разговор президента Сооронбая Жээнбекова с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Сирилом Мюллером. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата главы государства.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества и совместные меры по борьбе с коронавирусом. Сооронбай Жээнбеков отметил необходимость объединения усилий мирового сообщества по недопущению дальнейшего распространения заболевания.

Стороны обсудили возможность выделения финансовой помощи Кыргызстану для бюджетной поддержки в сложившейся ситуации.

Сирил Мюллер подчеркнул, что ВБ наряду с другими международными финансовыми институтами намерен приложить максимальные усилия для преодоления последствий, вызванных коронавирусом, и продолжить оказание содействия в сохранении финансовой стабильности, восстановлении роста и развитии экономик развивающихся стран, в том числе и КР.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час. Источник - 24.kg,

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