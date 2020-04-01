Умер один из основателей узбекского шоу-бизнеса бизнесмен и продюсер Равшан Юлдашев

07:51 02.04.2020 Юлдашев - основатель легендарной студии Tarona Records, а также бывший муж певицы Зилолы Мусаевой (Шахзоды).

ТАШКЕНТ, 31 мар - Sputnik. Вчера, 30 марта, умер узбекский предприниматель отец Лолы Юлдашевой Равшан Юлдашев.

Об это сообщил на своей страничке в Instagram журналист Жасур Хамроев.

Юлдашев - основатель легендарной студии Tarona Records, а также бывший муж певицы Зилолы Мусаевой (Шахзоды).



Пока сама Лола Юлдашева никак не комментирует это, однако многие узбекские звезды уже выразили свои соболезнования, в том числе Райхон Ганиева. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - uz.sputniknews.ru

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