Глава Минздрава Израиля Лицман заразился коронавирусом

07:53 02.04.2020 У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и его жены подтвердили коронавирус COVID-19, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу Минздава. Он будет помещен на карантин и продолжит выполнять свои обязанности из дома.

По данным Миниздрава Израиля, на 1 апреля в стране было зарегистрировано 6092 человек с коронавирусом, умерли 26.

Согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса, число заразившихся в мире достигло 937 170, умерли 47 235, выздоровели 193 770. По числу зараженных лидируют США (216 515), по количеству умерших - Италия (13 155). Источник - коммерсант

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