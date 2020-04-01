|Глава Минздрава Израиля Лицман заразился коронавирусом
07:53 02.04.2020
У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана и его жены подтвердили коронавирус COVID-19, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу Минздава. Он будет помещен на карантин и продолжит выполнять свои обязанности из дома.
По данным Миниздрава Израиля, на 1 апреля в стране было зарегистрировано 6092 человек с коронавирусом, умерли 26.
Согласно подсчетам Университета Джона Хопкинса, число заразившихся в мире достигло 937 170, умерли 47 235, выздоровели 193 770. По числу зараженных лидируют США (216 515), по количеству умерших - Италия (13 155).