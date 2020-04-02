В Киеве свой вирус. Брат главы аппарата Зеленского уличен в торговле укр-должностями

08:00 02.04.2020 Владимира Зеленского бьют по правой руке

Глава администрации президента Украины оказался в центре коррупционного скандала



На Украине появилась альтернативная коронавирусу тема для обсуждения. В СМИ вброшена увесистая порция видеокомпромата на Дениса Ермака - младшего брата главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Скрытой камерой записаны диалоги, участники которых, включая Ермака-младшего, обсуждают небезвозмездное продвижение людей на госдолжности. Это первый коррупционный скандал в ближайшем окружении украинского лидера Владимира Зеленского. Версии по поводу причин появления компромата разнятся: от межклановых, олигархических и политических войн до попыток сорвать мирный процесс в Донбассе.

Владимир Зеленский, вступивший в должность главы государства в мае прошлого года, завершает первый год президентского правления весьма нервно. К проблемам, вызванным коронавирусом, борьбе с которым он в последнее время уделяет много времени и сил, добавился громкий коррупционный скандал.



Темой, способной потеснить в украинских СМИ новости, связанные с пандемией, стал компромат на Дениса Ермака. Он приходится младшим братом главе офиса президента Андрею Ермаку, который является ключевым переговорщиком с Москвой по многим темам, в том числе по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.



Пленки, на которых Ермак-младший и его помощник обещают способствовать назначению на высокие государственные должности в обмен на финансовую помощь общественной организации Дениса Ермака, обнародовал депутат Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Гео Лерос.



Первая порция компромата появилась 29 марта. Депутат Лерос вывесил у себя в Facebook несколько видеозаписей, на которых Денис Ермак и его помощник Сергей Шумский обсуждают с неизвестным собеседником возможность назначения на посты в госорганах и госкомпаниях разных людей в обмен на добровольные пожертвования в адрес возглавляемой Ермаком-младшим организации "Украинское бюро национального развития".



Парламентарий уверяет, что файлы попали к нему от информатора, чье имя он называть не станет. Всего в распоряжении депутата оказалось около десяти часов записей, на которых зафиксированы переговоры Дениса Ермака и Сергея Шумского с потенциальным покупателем госдолжностей. Все файлы Гео Лерос передал журналистам.

На появление записей отреагировали силовики: Генпрокуратура обнаружила в них признаки нарушения ряда статей УК, таких как мошенничество и разглашение гостайны.



Государственному бюро расследований (ГБР) поручено начать досудебное следствие. Делом занялась и Служба безопасности Украины (СБУ), которую возглавляет близкий друг Владимира Зеленского Иван Баканов. 1 апреля сотрудники СБУ наведались к депутату Гео Леросу, о чем тот сообщил в Facebook. Господин Лерос, открыто призывающий к увольнению главы офиса президента Андрея Ермака, считает, что именно он направил к нему чекистов.

Ермак-старший, чья репутация, судя по всему, и была мишенью, 31 марта прокомментировал скандал на брифинге. На вопросы журналистов чиновник отвечать не стал, но обещал обратиться в ГБР и СБУ, чтобы выяснить обстоятельства съемки и то, каким образом пленки попали к депутату.



Глава президентского офиса дал понять, что знает, кто за всем стоит. Но имен называть не стал. Андрей Ермак считает неслучайным, что первая порция компромата появилась за день до того, как в парламенте рассматривались важные вопросы. Рада, напомним, 30 марта рассматривала проект закона, отменяющего мораторий на покупку и продажу земли, а также закон, запрещающий экс-владельцам национализированных банков претендовать на компенсацию от государства национализированной собственности. Последний закон на Украине называют "антиколомойским", поскольку против него активно выступали политики, связанные с олигархом Игорем Коломойским. Последний пытается добиться компенсации потерь от национализации ранее принадлежащего ему Приват-банка.

Несмотря на противодействие, закон, принятие которого является одним из условий для выделения Украине транша от МВФ в размере $10 млрд, был принят. "Как умные люди, вы понимаете, кто как там работал. Кто делал все, чтобы страна оказалась на пороге дефолта",- заявил Андрей Ермак во вторник.



Едва глава офиса президента закончил говорить, как Гео Лерос опубликовал вторую порцию компромата на его брата. Денис Ермак не отрицает, что он и его коллеги встречались с людьми, заинтересованными в получении той или иной государственной должности, и вели с ними переговоры, однако утверждает, что ничего криминального в этом нет. "Я свободный гражданин, имеющий право встречаться с кем угодно, знакомиться с идеями граждан, их проектами, брать их на рассмотрение и тому подобное. Я не чиновник. Тот факт, что мой брат работает в офисе президента, не может ограничивать мои законные права на трудовую деятельность",- написал Денис Ермак в Facebook.

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Он также указал, что представленные Гео Леросом видеозаписи смонтированы так, что непосвященному в подробности разговора может показаться, что речь и правда идет о коррупционных схемах. На самом же деле, уверяет Ермак-младший, его коллеги и помощники знакомились с проектами и предложениями реформирования государства, в ходе обсуждения которых упоминались и фамилии потенциальных проводников этих реформ. Ни о каком преступном сговоре или продаже мест в руководстве госкомпаний, заявил господин Ермак, речи не шло.

Версий причин атак на Андрея Ермака несколько. "Это могут быть и олигархические войны, поскольку Зеленский делает крен в сторону Ахметова (крупный бизнесмен Ринат Ахметов.- "Ъ") как мощного игрока и дрейфует от Коломойского",- не исключает в беседе с "Ъ" глава киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Еще одна причина, полагает эксперт, может быть связана с деятельностью Андрея Ермака на российском и донбасском направлениях. В этой связи Вадим Карасев напоминает о скандале, разразившемся после того, как 11 марта в Минске Андрей Ермак и куратор Украины заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак договорились создать консультативный совет, в котором представители Киева, Донецка и Луганска могли бы напрямую искать компромиссы. Среди тех, кто жестко критиковал за это господина Ермака, был как раз Гео Лерос. "Тут раскол внутри партии "Слуга народа" между прозападными и теми, кто ориентируется на Ермака",- говорит господин Карасев.

Глава центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко также в качестве версии упомянул реакцию на инициативы по Донбассу. При этом, по его словам, в ослаблении действующего президента заинтересован и экс-президент Петр Порошенко, который остается активным политиком. В беседе с "Ъ" эксперт также не исключил, что речь может идти как о войнах между спецслужбами, обладающими техническими возможностями для слежки и скрытой записи, так и о попытках олигархов, чьи службы безопасности также хорошо оснащены, повлиять на расклады во власти.

"Ермак летит на одном крыле и с пробитым бензобаком, но может дотянуть до аэродрома,- сказал "Ъ" Владимир Фесенко.- На пленках фигурирует брат, помощник брата, но сам Ермак нигде не фигурирует, и нет прямого доказательства его личной коррупционной выгоды. Кроме того, по всем эпизодам, о которых шла речь на пленках, кадровых решений принято не было. Думаю, Зеленский проверит все через Баканова, и если не будет причастности Андрея Ермака (к схемам.- "Ъ"), то он может остаться в должности".

Матвей Шиманов, Киев; Владимир Соловьев

№59 от 02.04.2020, стр. 4 Источник - Газета "Коммерсантъ"

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