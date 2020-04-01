Гегемон-то жиденький. Госдеп обратился к американцам с просьбой не скупать туалетную бумагу

08:18 02.04.2020 Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус призвала американцев не скупать туалетную бумагу на фоне коронавируса. Видео с таким обращением она опубликовала в своем Twitter."Америка, полегче с туалетной бумагой!", - сказала Ортагус.Кроме того, представитель Госдепартамента посоветовала чаще мыть руки, избегать контакта с заболевшими, оставаться дома при недомогании, носить медицинские маски в случае болезни и регулярно дезинфицировать поверхности предметов.



По данным Университета Джона Хопкинса, США занимают первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом. Число инфицированных превысило 209 тыс. человек. Из них 4,7 тыс. заболевших скончались, и 8,4 тыс. - выздоровели. Наихудшая ситуация отмечается в штате Нью-Йорк, где заболели более 80 тыс. человек и более 1,9 тыс. инфицированных скончались. Также тяжелое положение сохраняется в Нью-Джерси, Мичигане, Калифорнии и Луизиане. Источник - rbc.ru

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