Путин "очень-очень большими самолетами" шлет гум-помощь в США

08:19 02.04.2020 Российский самолет с медоборудованием для США приземлился в Нью-Йорке



Борт ВКС России с медицинским оборудованием для США приземлился в аэропорту Нью-Йорка, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на постпредство России при ООН.



Ранее о том, что самолет с гуманитарным грузом по линии Минпромторга России должен приземлиться в США, сообщал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook. Посол добавил, что эпидемия коронавируса - смертельная угроза для всего мира и справиться с ней можно только объединив усилия.



После телефонных переговоров с Владимиром Путиным 30 марта американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия направила в Соединенные Штаты "очень-очень большой самолет со многими вещами, медицинским оборудованием". Позднее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что президенты в ходе телефонной беседы обсуждали вопросы медпомощи Соединенным Штатам со стороны Москвы. Источник - rbc.ru

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