Число заразившихся казахстанцев увеличилось до 402 (+16)

08:26 02.04.2020 По состоянию на 08.20 часов 2 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане - 7, в Атырауской области - 2, в Карагандинской области - 6, в СКО - 1. Об этом сообщает оперативный штаб госкомиссии.

Таким образом, всего в республике подтверждены 402 случая заражения новым типом коронавируса.



В Нур-Султане - 191,

в Алматы - 90,

в Кызылординской области - 25,

в Карагандинской области - 21,

в Акмолинской области - 19,

в Атырауской области - 18,

в Алматинской области - 9,

в СКО - 6,

в Туркестанской области - 5,

в Жамбылской области - 5,

в Актюбинской области - 4,

в Шымкенте - 3,

в ВКО - 2,

в ЗКО - 2,

в Павлодарской и Мангистауской областях - по одному. Источник - tengrinews.kz

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