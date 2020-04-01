|Число заразившихся казахстанцев увеличилось до 402 (+16)
08:26 02.04.2020
По состоянию на 08.20 часов 2 апреля в Казахстане зарегистрировано еще 16 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Нур-Султане - 7, в Атырауской области - 2, в Карагандинской области - 6, в СКО - 1. Об этом сообщает оперативный штаб госкомиссии.
Таким образом, всего в республике подтверждены 402 случая заражения новым типом коронавируса.
В Нур-Султане - 191,
в Алматы - 90,
в Кызылординской области - 25,
в Карагандинской области - 21,
в Акмолинской области - 19,
в Атырауской области - 18,
в Алматинской области - 9,
в СКО - 6,
в Туркестанской области - 5,
в Жамбылской области - 5,
в Актюбинской области - 4,
в Шымкенте - 3,
в ВКО - 2,
в ЗКО - 2,
в Павлодарской и Мангистауской областях - по одному.