Популярный американский джазмен Эллис Марсалис умер от вируса

09:47 02.04.2020 Американский джазмен Эллис Марсалис мл. умер от вызванной коронавирусом пневмонии

Ему было 85 лет



ТАСС, 2 апреля. Американский джазовый пианист Эллис Марсалис мл. умер на 86-м году жизни от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщило в среду вечером агентство Associated Press (AP) со ссылкой на сына музыканта Эллиса Марсалиса III.

"Пневмония была причиной его смерти. Но эта пневмония была вызвана коронавирусом", - приводит агентство его слова.



Эллис Марсалис мл. родился в Новом Орлеане в 1934 году, начал музыкальную карьеру в 1940-е годы. Из шести его сыновей четверо стали известными исполнителями джаза. Второй его сын - Уинтон Марсалис - является художественным руководителем Линкольн-центра в Нью-Йорке. Источник - ТАСС

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