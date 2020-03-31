КазЗятьЭкономика. В Казахстане разбирают холдинг "Байтерек", - Е.Васильев

09:57 02.04.2020 В Казахстане разбирают холдинг "Байтерек" – контрвыпад Кулибаева



Кулибаев и Назарбаева: борьба "на сертификатах"?Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в середине марта не исключил перехода республики на модель "мобилизационной экономики", которая предполагает сосредоточение рычагов управления бизнесом в руках государства. Между тем, Национальная палата предпринимателей "Атамекен", президиум которой возглавляет зять первого президента Казахстана Тимур Кулибаев, настаивает на максимальном разгосударствлении институтов развития, через которые государство оказывает финансовую поддержку бизнеса. В Казахстане зреет столкновение, которое пока выплескивается в виде публичного обмена взаимными уколами. Режим ЧП из-за коронавируса на время заморозил этот конфликт, но, как только страна приступит к восстановлению застывшей экономики, он возобновится в публичном пространстве с новой силой. Кулибаев наносит ответный удар? ИАЦ МГУ уже писал о критических высказываниях спикера Сената парламента Дариги Назарбаевой в адрес Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" по поводу переданной этому общественному объединению функции по сертификации казахстанских предприятий. Глава Сената в начале марта поинтересовалась у представителей госорганов, не собираются ли те вернуть отданную "Атамекену" функцию по сертифицированию в ведение государства.



Ответ был отрицательный, но через пару недель в стране из-за угрозы распространения коронавируса был введен карантин, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не исключил, что стране надо готовиться к самым худшим сценариям развития, включая мобилизационную (читай – плановую) экономику. Со всеми вытекающими из нее последствиями в виде сосредоточения рычагов управления в руках государства. В середине же марта, уже после объявления в Казахстане режима чрезвычайного положения, председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов выступил с предложением передать часть организаций управляющего фонда "Байтерек" в ведение Нацпалаты и государственных органов. На фоне высказываний спикера Сената о необходимости лишить прокулибаевскую структуру части ее полномочий это предложение выглядело контрвыпадом НПП, против него достаточно резко выступил председатель правления холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов. И уже очевидно, что спор за "дочки" "Байтерека" связан не только с теми денежными потоками, которые пойдут через них (НПП, в частности, интересует Фонд поддержки предпринимательства "Даму") но и с дальнейшим распределением рычагов управления казахстанской экономикой.



От чего бежали, к тому и прибежали Любопытно, что холдинг "Байтерек" в Казахстане создавался в 2013 году все для того же максимального разгосударствления институтами развития республики: переход их в квазигосударственный сектор означал большую свободу и оперативность в принятии решений, чем тогда, когда эти же структуры были "прикомандированы" к госорганам. Изначально в состав холдинга входило 10 организаций, на сегодня под его "зонтиком" действует 63 организации, из которых 11 – это дочерние компании со штатом 2,8 тысячи сотрудников. С помощью этих организаций государство в Казахстане вливает в экономику и в бизнес достаточно большие средства: так, госпрограмма "Дорожная карта бизнеса – 2020", оператором которой является входящий в состав холдинга "Байтерек" фонд поддержки предпринимательства "Даму", потянула на 268 с лишним млрд тенге. В пересчете на доллары эта сумма составила 600 млн долларов, что по казахстанским меркам выглядит значительно. И это по нынешнему курсу после ослабления тенге в марте этого года из-за снижения цен на нефть и режима ЧП, введенного в стране из-за распространения коронавируса.



А в 2015 году, когда эта программа только начала реализовываться, в долларовом измерении она выглядела значительно привлекательней. Естественно, что сейчас, когда в Нур-Султане говорят о необходимости вливаний в малый и средний бизнес после выхода из карантинной заморозки, через холдинг "Байтерек" и его дочки пойдут значительно большие финансовые потоки. В целесообразности чего в НПП сильно сомневаются. От аудита к реформированию – чем обосновали претензию Собственно, первая атака на позиции управляющего холдинга состоялась задолго до пандемии коронавируса – в декабре прошлого года на волне независимой оценки банковских активов (AQR) финучреждений Казахстана председатель президиума НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев заявил о необходимости проведения аналогичного независимого аудита всех государственных программ в республике общей стоимостью более 14 трлн тенге (31,3 млрд долларов). Изначально в НПП рассчитывали, что этим займется созданный по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева Центр мониторинга реформ при главе государства. Но затем грянули мартовские обвал цен на нефть и заморозка казахстанской экономики из-за пандемии коронавируса – и в Нацпалате решили взять аудит с последующим реформированием госхолдинга, являющегося оператором всех госпрограмм, связанных с поддержкой и развитием экономики и бизнеса, в свои руки. В середине марта этого года после того, как глава Казахстана Токаев поручил максимально сократить административные расходы кабмина и квазигосударственного сектора для перенаправления средств на исполнение социальных обязательств государства и на поддержку бизнесменов, председатель правления НПП "Атамекен" Аблай Мырзахметов публично заявил, что только административные расходы Национального управляющего холдинга "Байтерек" превысили 54 млрд тенге, при этом на зарплату штату холдинга была потрачена почти половина этих средств – 24 млрд тенге. "Позиция "Атамекена" – сейчас самое время для проведения реформы квазигосектора, – сказал Мырзахметов в прямом эфире республиканского телеканала Atameken business 18 марта, – Я понимаю, может, это кому-то не нравится. Допустим, "Байтерек". Я не вижу смысла в этой надстройке. Внутри есть действующий фонд "ДАМУ". Хотел сказать, что с "ДАМУ" мы партнеры, работаем по многим программам, но многие вещи совпадают. Зачем дублировать?", – заявил он. Ответ "Байтерека" – не заниматься пиаром во время чумы Ответ председателя правления "Байтерека" Айдара Арифханова не заставил себя долго ждать: в интервью ряду казахстанских СМИ он заметил, что заявление Мырзахметова о переформатировании функций холдинга прозвучало несвоевременно, учитывая, что в настоящее время казахстанский бизнес де-факто встал из-за приостановления деятельности большинства предприятий в связи с коронавирусом. Сами выводы, изложенные главой НПП относительно возможности передачи фонда "Даму" в ведение "Атамекена", Арифханов назвал "поверхностными, до конца не изученными". "Фонд "Даму" не дублирует функций Палаты и является единственным оператором правительства в рамках финансовых программ по развитию микро-, малого и среднего бизнеса," – заявил Арифханов. Аппелирует "Байтерек" и к тому, что полученные дочерние организации были убыточном состоянии, а холдинг вывел их в плюс. В частности, яблоко раздора – Фонд "Даму" в составе холдинга "Байтерек" за последние пять лет показал рост активов на 199% (с 169,3 млрд тенге до 337,5 млрд тенге).



В конце концов глава "Байтерека" "перешел на личности", заявив, что "у НПП "Атамекен" проблема с пониманием своей первоначальной миссии и стратегии деятельности: вместо того, чтобы защищать интересы предпринимателей, палата увлеклась критикой и примериванием на себя всех государственных и квазигосударственных функций, пытаясь тем самым как можно больше исполнить государственные заказы и заработать на этом". Мырзахметов же в тон коллеге подчеркнул, что "отвечать на высказывания по принципу "сам дурак" не вижу резона. Воспринимаю комментарии Холдинга как попытку уйти от содержательной дискуссии о его роли и месте в экономике в нынешней непростой ситуации". Почему точку в конфликте ставить рано В настоящее время устроить "содержательную дискуссию" по роли "Байтерека" довольно сложно: в Казахстане отменены массовые мероприятия в связи с тем же чрезвычайным положением, а радикальные позиции сторон по данному вопросу явно не дадут договориться им в режиме видеоконференций, которые сейчас используются в стране. Между тем, битва за Фонд "Даму" продолжится, как только страна выйдет из коронавирусной "спячки": президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству изыскать средства для увеличения объемов льготного кредитования бизнеса в рамках программы "Экономика простых вещей" – финансирование этой госпрограммы будет увеличено с 600 млрд до 1 трлн тенге (с 1,3 до 2,2 млрд долларов). А оператором программы "Экономика простых вещей" является Фонд "Даму", так что он останется полем битвы за финансовые ресурсы в стране, экономика которой в настоящее время практически законсервирована. Впрочем, вопрос уже не столько в деньгах, сколько в будущем самой палаты "Атамекен": ее роль в условиях "мобилизационной" экономике может быть сведена к минимуму, что значительно ослабит политические позиции Тимура Кулибаева, которого многие эксперты считают претендентом на президентское кресло в Казахстане в будущем. И тогда автоматически усилятся позиции другого претендента на трон – старшей дочери первого президента страны, спикера сената Дариги Назарбаевой. Которая по конституции Казахстана в силу занимаемой должности уже сейчас является вторым лицом в государстве после действующего президента – такой вот политический контекст, казалось бы, далекой от политики дискуссии.



31.03.2020 Автор: Егор Васильев Источник - ia-centr.ru

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