Медики заразились коронавирусом в Алматы, Нур-Султане и Караганде

10:06 02.04.2020 Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова заявила о случаях заражения COVID-19 среди медиков в Алматы, Нур-Султане и Караганде, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"К сожалению, уже сегодня мы имеем случаи заражения медицинских работников в нескольких регионах страны: в Алматы, Нур-Султане, Караганде. Их защита - залог успеха в лечении больных", - сказала главный санврач страны в ходе онлайн-брифинга.



Ранее министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что в онкоцентре Нур-Султана коронавирусом заразился персонал.

Напомним, что карантинные меры усилены во всех регионах Казахстана и пока не имеют сроков окончания. Кроме того, в стране действует режим чрезвычайного положения.

Число зафиксированных случаев коронавируса в Казахстане достигло 369. Единственным регионом, где не был зарегистрирован коронавирус, остается Костанайская область.



Больше всего больных коронавирусом в Нур-Султане и Алматы: 184 и 84 человека соответственно. Кроме того, зараженные находятся в следующих регионах: в Карагандинской области - 14 человек, в Атырауской области - 16, в Акмолинской области - 16, в Жамбылской области - трое, в Шымкенте - трое, в Восточно-Казахстанской области - двое, в Алматинской области - восемь, в Актюбинской области и СКО - по трое, в Павлодарской и Мангистауской областях - по одному, в Кызылординской области - 24, в Западно-Казахстанской области - двое, в Туркестанской области - пятеро. Источник - Tengrinews.kz

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