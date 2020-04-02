Китай отскочил от дна. Пекин восстанавливает деловую активность, пока Европа, РФ и США барахтаются в отстое, - "Къ"

10:15 02.04.2020 Китай отскочил от дна

КНР восстанавливает деловую активность, пока Европа, РФ и США еще не осознали глубины ее спада



Опережающие индексы деловой активности в промышленности, рассчитываемые на основе опросов менеджеров по закупкам, показывают восстановление выпуска в Китае, где рекордный спад наблюдался в феврале, и заметное ухудшение ситуации в зоне евро - здесь значение индикатора оказалось худшим за 7,5 года. В США индекс пока показал лишь незначительный спад, но он будет отражен в более поздних опросах, отмечают эксперты. В России мартовский PMI также снизился слабо - показатель не успел учесть наиболее жесткую фазу перехода экономики на карантинное положение, очевидно, что реальный спад ожиданий проявится в апреле. При этом ни зоне евро, ни РФ, ни США, видимо, не удастся повторить китайский "отскок" показателя: в отличие от них, в силу быстрых и жестких мер КНР пока избежала распространения карантина на всю страну.



Борьба с распространением коронавируса сильно ударила по деловой активности в промышленности стран зоны евро, следует из данных индикаторов PMI, рассчитываемых IHS Markit. В марте суммарный показатель упал до 44,5 пункта против 49,2 пункта в феврале (напомним, значение выше 50 пунктов означает рост активности, ниже 50 пунктов - ее сжатие). Падение затронуло субиндексы выпуска, новых заказов и закупок, занятость и цепочки поставок. Значение общего индекса стало самым низким за 7,5 года, а субиндекса выпуска - с апреля 2009 года. Предсказуемо, самый резкий спад показала Италия, где действует всеобщий карантин и индикатор зафиксировал самое низкое значение за последние 11 лет - 40,3 пункта (в феврале - 48,7 пункта).



"Мы до сих пор не достигли дна в промышленности - помимо временной остановки производств в ближайшие недели будет резко падать и спрос со стороны как бизнеса, так и потребителей, что приведет к сокращению заказов и у тех предприятий, которые продолжают работать. Исключения составляют пищевая промышленность и фармацевтика, но в других секторах простой может быть таким, каким его давно не видели",- отметил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон.



В Китае спад был глубже, но деловая активность в марте стала восстанавливаться - PMI по версии Caixin вырос с 40,3 пункта в феврале до 50,1 пункта в марте. Однако спрос остался слабым: субиндекс новых заказов остался ниже уровня в 50 пунктов, в первую очередь это касается экспортных заказов, хотя субиндекс занятости вернулся к уровню до вспышки. Официальный PMI, опубликованный вчера, показал еще больший рост, с 35,7 пункта в феврале до 52 в марте - в первую очередь это произошло за счет увеличения выпуска и внутреннего спроса. Но субиндекс экспортных заказов остался на уровне 46,4 пункта, что соответствует сокращению внешних поставок примерно на 20%, замечают в Capital Economics.



В США, по данным индекса ISM, спад в марте был минимальным - с 50,1 пункта до 49,1, однако с учетом закрытия многих учреждений сферы услуг и многих предприятий спад ВВП по итогам квартала будет ощутимым; к тому же, сначала удар приходится именно на услуги, а лишь позднее распространяется на промышленность, указывают в Capital Economics.



Экономический прогноз на апрель 2020 года

В России PMI в марте пока сократился с 48,2 до 47,5 пункта - минимума с декабря 2019 года. Причины - минимальные с ноября выпуск и новые заказы. Цены же выросли - из-за ослабления рубля и дефицита сырья и компонентов поставщики вынуждены были их повышать. Впрочем, опрос проводился с 12 по 25 марта и не в полной мере отражает масштабы снижения деловой активности: жесткие ограничения были введены в конце месяца. Это подтверждает и рекордное за весь период наблюдений падение индекса ожиданий PMI. "Мы не исключаем, что по итогам марта промышленность в РФ может показать отрицательную динамику на фоне резкого ухудшения показателей не только в обрабатывающем, но и в добывающем секторе",- комментирует мартовское значение индекса Денис Полевой из РФПИ. "Россия движется к общенациональному карантину, и увидеть четкие свидетельства влияния этих ограничений на деловую активность можно будет не раньше апреля",- добавляют аналитики Capital Economics.

Между тем прогнозисты ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров, по данным опроса агентства "Интерфакс" 30–31 марта, в среднем ожидают в 2020 году спада российской экономики на 1,5% (еще месяц назад они рассчитывали на рост в 1,8%). Вчера аналитики агентства Fitch в своем комментарии об РФ отметили, что экономика и финансовая система страны более устойчивы, чем в кризис 2014–2015 годов, в силу накопленных властями резервов, фискальной консолидации, расчистки банковского сектора и незначительных валютных пассивов. Но в Fitch не исключают, что к уже объявленным правительством антикризисным мерам потребуется дополнительная поддержка "по мере того, как меры по сдерживанию коронавируса внутри страны и более слабая глобальная конъюнктура будут оказывать существенное давление на ВВП". Тем не менее Fitch ожидает, что дополнительная бюджетная поддержка будет умеренной - отчасти из-за желания властей избежать усиления волатильности на финансовых рынках, а также в связи с тем, что "фискальные буферы ниже, чем у других нефтяных экспортеров региона СНГ, несмотря на недавнее восстановление", отмечают в агентстве.

Татьяна Едовина, Алексей Шаповалов

Газета "Коммерсантъ" №59 от 02.04.2020, стр. 2 Источник - коммерсант

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585811700

Новости Казахстана

