Англосаксы вновь перестраивают Ближний Восток и валят саудитов, - Д.Юрганов

11:22 02.04.2020 Денис Юрганов



Шум по поводу коронавируса стоит на всю планету, а пока идет - всеобщее помешательство англосаксы продолжают свою "игру" по расстановке и изменению сил на Ближнем Востоке. Дональд Трамп продолжает "выводить" войска США из "Большого Ближнего Востока", заменяя их на ЧВК. Параллельно с этим Пентагон предлагает Великобритании возглавить операции нового Ближневосточно-атлантического альянса и взять под свой контроль "войну без конца" на Ближнем Востоке. При этом Сирия на данном этапе рассматривается как зона российского влияния, Йемен продолжают делить на два государства и идет подготовка к расчленению Саудовской Аравии. 5 марта в Пентагоне встречаются, министр обороны США Марк Эспер и его британский коллега Бен Уоллес. Британский министр обороны выступил в Атлантическом совете с речью, в которой он подтвердил прочность альянса США и Соединенного Королевства. Прозвучала, уже ставшая традиционной речь, о том, что тирана Башара Ассада нужно судить, но "поплакавшись" Уоллес признал, что это невозможно сделать, так как его поддерживают русские. То есть Сирия остается врагом, но ее пока оставят в покое. Война будет перенесена в другое место.



Британский министр обороны 12 и 13 марта прибывает в Турцию и посещает территорию Сирии, оккупированную джихадистами. Вместе с турецким коллегой - Хулуси Акаром проводится инспекция турецких "наблюдательных постов", которые служат для джихадистов в Идлибе базой прикрытия. Лондон заверяет турецкую сторону, что Пентагон намерен расчленить не Турцию, а Саудовскую Аравию и сразу же предоставляется 89 миллионов фунтов стерлингов в виде гуманитарной помощи семьям джихадистов. После этого начались обстрелы турецких войск со стороны джихадистов, хотя те обеспечивают их защиту.

Тем временем США начинают переориентировать воющие стороны в Йемене. Первоначально Пентагон намеревался разделить эту страну на две части по линии раздела, существовавшей до 1990 года. С помощью Израиля и саудитов произошло вторжение в эту страну (2015 год), чтобы завладеть нефтяными и газовыми месторождениями пустыни Руб-Эль-Хали. Командование осуществлялось трехсторонним штабом - КСА, США и Израиль. В итоге, Пентагону, используя племенные споры, удалось усложнить ситуацию и разделить страну на две части, а также сформировать коалицию, включающую Саудовскую Аравию и ОАЭ, также враждебные друг другу. Не прибегая к военным действиям, США удалось закончить разделение Йемена на два государства и приступить к разделу бывшего союзника - Саудовской Аравии на пять частей. Напомним, что между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией существует "Пакт Куинси" от 1945 года, - соглашение о монополии США на разведку, добычу и покупку саудовской нефти в обмен на политическую и военную защиту от любой внешней угрозы. "Пакт Куинси" включал в себя:

1. Компании-концессионеры являются арендаторами.

2. Длительность контракта аренды равняется 60 годам(т.е. до 2005),с продлением на такой же период времени.

3. Стабильность на Аравийском полуострове является частью жизненных интересов США.

4. Америка является (единственной)внешней силой, доминирующей на полуострове.

5. США - гарант стабильности на полуострове; для этого используются юридические, военные и другие средства подавления оппозиции и малых государств региона. И самое главное, - "Пакт Куинси" защищает короля Саудовской Аравии, а не его наследника.



На прошлой неделе в Аденский залив прибыл американский военный корабль, который доставил на остров Сокотра (расположен в непосредственной близости от Сомали и принадлежащий Республике Йемен) английских солдат. На острове формируется постоянная военная база совместно с ОАЭ и где будут размещены ракетные системы Patriot. Вместе с тем хуситы (движение мусульман-шиитов) проживающие на севере Йемена и поддерживаемые Ираном, осуществили успешные атаки на саудовские военные базы, а племена, поддерживаемые Эмиратами, атаковали в Адене племена, поддерживаемые Саудовской Аравией. Официально признанное ООН правительство Абдрабо Мансура Хади (находящееся в изгнании в Эр-Рияде) потеряло контроль над Аденом. Южный Йемен – это бывшая британская колония, а Объединенные Арабские Эмираты раньше были частью Индийской империи. А теперь Соединенное Королевство под американским зонтиком возрождает свое влияние в Заливе и Красном море.

Похоже в регионе меняют "смотрящего", и новым должны стать Эмираты. Наследного саудовского принца Мохаммеда бен Салмана, который поубивал своих соперников, казнил главу шиитской оппозиции, заточил в тюрьмы и обобрал своих братьев и дядей больше никто не поддерживает. При этом, снижается спрос на саудовскую нефть со стороны Европы, США и Индии на фоне распространения коронавируса. Европейские и американские нефтеперерабатывающие заводы стали отказываться от закупок нефти у КСА несмотря на снижение королевством отпускных цен на сырье. Ну и последнее, вспоминаем, кто на Ближнем Востоке главный поставщик энергоресурсов Китаю.

1 апр. 2020 Источник - завтра

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