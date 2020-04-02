 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 423
15:32 02.04.2020

Зарегистрирован еще 21 случай.

Зарегистрирован еще 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На 17.05 2 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур - Султане - 2, в Алматы - 1, в Шымкенте - 8, в Северо - Казахстанской области - 2, в Кызылординской области - 1, в Туркестанской области - 6, в Актюбинской области - 1, - говорится в сообщении оперативного штаба.

Всего в стране подтверждены 423 случая регистрации коронавируса, из них:
в Нур-Султане – 193,
Алматы – 91,
Кызылординской области - 26,
Карагандинской области - 21,
Акмолинской области - 19,
Атырауской области - 18,
Туркестанская область - 11,
г. Шымкент - 11,
Алматинской области - 9,
СКО - 8,
Жамбылской области - 5,
Актюбинской области - 5,
ВКО - 2,
ЗКО - 2,
Павлодарской области - 1,
Мангистауской области - 1.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585830720
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