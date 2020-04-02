Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 423

15:32 02.04.2020 Зарегистрирован еще 21 случай.



Зарегистрирован еще 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, сообщает zakon.kz.



На 17.05 2 апреля 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 21 случай заражения коронавирусной инфекцией, из них в Нур - Султане - 2, в Алматы - 1, в Шымкенте - 8, в Северо - Казахстанской области - 2, в Кызылординской области - 1, в Туркестанской области - 6, в Актюбинской области - 1, - говорится в сообщении оперативного штаба.



Всего в стране подтверждены 423 случая регистрации коронавируса, из них:

в Нур-Султане – 193,

Алматы – 91,

Кызылординской области - 26,

Карагандинской области - 21,

Акмолинской области - 19,

Атырауской области - 18,

Туркестанская область - 11,

г. Шымкент - 11,

Алматинской области - 9,

СКО - 8,

Жамбылской области - 5,

Актюбинской области - 5,

ВКО - 2,

ЗКО - 2,

Павлодарской области - 1,

Мангистауской области - 1. Источник - zakon.kz

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