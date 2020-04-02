Узбекистан прислал гумпомощь Киргизии - 1000 тонн муки и пр.

15:36 02.04.2020 Абылгазиев поблагодарил Узбекистан за оказанную Кыргызстану помощь



Сегодня, 2 апреля, состоялся телефонный разговор премьер-министра Кыргызской Республики Мухаммедкалыя Абылгазиева с премьер-министром Республики Узбекистан Абдуллой Ариповым. Сообщает пресс-служба правительства КР.



В ходе разговора были обсуждены вопросы двустороннего кыргызско-узбекского сотрудничества, а также ситуация с коронавирусом.



Мухаммедкалый Абылгазиев выразил благодарность узбекскому правительству за предоставленную гуманитарную помощь, отметив, что кыргызская сторона высоко ценит содействие Узбекистана в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.



Как уже сообщалось, сегодня в Ошскую область из Узбекистана было доставлено 1000 тонн муки, 7000 комплектов медицинских защитных костюмов, 2000 штук одноразовых респираторов N95, 20 000 перчаток, 500 защитных очков, 200 медицинских пирометров и 2000 тест-систем и соответствующих реагентов к ним. Источник - /kyrtag.kg

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