 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Талибы пообещали не воевать в регионах, охваченных эпидемией
15:44 02.04.2020

Талибы пообещали не воевать в регионах, охваченных эпидемией коронавируса

"Талибан" готов объявить режим прекращения огня в подконтрольных ему районах Афганистана в том случае, если там будут зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Об этом сообщает Associated press (AP) со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.
"Если, спаси Аллах, в районах, где мы контролируем ситуацию, произойдет вспышка, то мы прекратим там бои", - сказал он агентству.

AP отмечает, что заявление последовало за призывом СБ ООН к сторонам конфликта в Афганистане немедленно прекратить боевые действия из-за угрозы коронавируса и обеспечить доставку гуманитарных грузов по стране.
Также ранее талибы заявили, что будут гарантировать безопасность медикам и гуманитарным работникам их поездках в районы, подконтрольные талибам, с целью помочь в сдерживании распространения коронавируса.
Однако, отмечает агентство, неясно, какой масштаб должно принять распространение коронавируса в том или ином районе, чтобы талибы согласились на прекращение огня.
Любопытно, что на заявление талибов пока не последовало реакции правительства Афганистана.

Ранее в Афганистане выявили 196 случаев заражения коронавирусом. 24 пациента скончались.
Особенное беспокойство, подчеркивает AP, вызывает тот факт, что в страну в 2020 году вернулись из Ирана - одного из эпицентров распространения коронавируса - примерно 200 тысяч афганцев.
По мнению экспертов, реальный уровень инфицирования в ИРА идет уже на тысячи.

Источник - aftag.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585831440
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