Талибы пообещали не воевать в регионах, охваченных эпидемией

15:44 02.04.2020 Талибы пообещали не воевать в регионах, охваченных эпидемией коронавируса



"Талибан" готов объявить режим прекращения огня в подконтрольных ему районах Афганистана в том случае, если там будут зафиксированы вспышки коронавируса COVID-19, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).



Об этом сообщает Associated press (AP) со ссылкой на представителя талибов Забиуллу Муджахида.

"Если, спаси Аллах, в районах, где мы контролируем ситуацию, произойдет вспышка, то мы прекратим там бои", - сказал он агентству.



AP отмечает, что заявление последовало за призывом СБ ООН к сторонам конфликта в Афганистане немедленно прекратить боевые действия из-за угрозы коронавируса и обеспечить доставку гуманитарных грузов по стране.

Также ранее талибы заявили, что будут гарантировать безопасность медикам и гуманитарным работникам их поездках в районы, подконтрольные талибам, с целью помочь в сдерживании распространения коронавируса.

Однако, отмечает агентство, неясно, какой масштаб должно принять распространение коронавируса в том или ином районе, чтобы талибы согласились на прекращение огня.

Любопытно, что на заявление талибов пока не последовало реакции правительства Афганистана.



Ранее в Афганистане выявили 196 случаев заражения коронавирусом. 24 пациента скончались.

Особенное беспокойство, подчеркивает AP, вызывает тот факт, что в страну в 2020 году вернулись из Ирана - одного из эпицентров распространения коронавируса - примерно 200 тысяч афганцев.

По мнению экспертов, реальный уровень инфицирования в ИРА идет уже на тысячи. Источник - aftag.info

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