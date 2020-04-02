Нефтяная война принуждает США идти на попятную, - К.Ремчуков

15:49 02.04.2020 Константин Ремчуков. Нефтяная война принуждает США идти на попятную



Трамп не может больше хорохориться и делать вид, что от цен на нефть страдают только россияне и саудовцы



Константин Ремчуков

2.04.2020



Саудовская Аравия быстро наращивает экспорт нефти. Как сообщил Bloomberg, к началу апреля саудовцы наняли несколько дополнительных супертанкеров для ежедневного вывоза 9 млн баррелей нефти, увеличив экспорт с 7 млн баррелей экспорта месяц назад. Часть судов отправляется в Египет для наполнения нефтехранилищ в этой стране, важнейшем хабе для последующих поставок в Европу.

Однако, как отмечает Wall Street Journal, некоторые танкеры, с залитой нефтью, покидают саудовские порты без указания порта назначения: покупателей пока нет.



Президент Трамп сменил тональность риторики. Этот борец с картелями, неоднократно в ходе своей избирательной компании обещавший разрушить ОПЕК, как антирыночное образование, провел телефонные переговоры и президентом Путиным и с крон-принцем Мохаммедом бин Сальманом на предмет необходимости переговоров "на троих". Это именно то, что подразумевала позиция России с самого начала. Не могут два игрока (Россия и Саудовская Аравия) ограничивать свою добычу, а третий (США) в это время наращивать безлимитно.



Техасские нефтяные компании Pioneer Natural Resources и Parsley Energy выступили за глобальные договоренности, при которых техасский регулятор мог бы установить обязательные квоты для производителей.

На вчерашнем брифинге Трамп задумчиво произнес, что "мы не можем потерять нашу великую нефтяную промышленность", добавив, что от "низких цен страдают и русские и саудовцы", которые должны как-то договориться. На фоне очень тревожного прогноза по драматическому росту в США смертности от коронавируса в ближайшие недели в диапазоне от 100 до 240 тыс человек, он избегает прямого признания, что США вынуждены пойти на попятную в нефтяной войне на выживание.



Отсутствие эффективных экономических инструментов давления на Саудовскую Аравию порождает требования военно-политического характера, типа вывода американских войск с Ближнего Востока. С такими предложением выступил сенатор от Северной Дакоты Кевин Крэмер.

Глобальная рецессия с потенцией перспективной депрессии мировой экономики, безусловно, создает мало шансов на быстрое восстановление нефтяных цен. Отсюда и отсутствие стимулов для России и Саудовской Аравии договариваться быстро. Нефтяная отрасль США находится в более уязвимом положении, с учетом закредитованности и предбанкротном состоянии большого числа сланцевых нефтедобытчиков.



Стоит ожидать,что если трехсторонние переговоры все-таки состоятся, то их предметом станет не просто нефтедобыча, но стратегическая безопасность всего энергетического сектора, включая и добычу газа. Ну и снятие санкций с Северного потока-2, разумеется. Что, скорее всего, и было в фокусе российского интереса с самого начала нефтяной войны 2020. Источник - ng.ru

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