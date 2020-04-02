Битва на Калке. Детали, которые переворачивают историю "расправы" над русскими князьями

15:56 02.04.2020 Битва на Калке - первое столкновение русских войск с монгольскими. Оно произошло за 12 лет до начала масштабного вторжения монголов на Русь. Русские князья сдались, поверив на слово монголам, что те не прольют их кровь.



После сдачи в плен поверх князей положили доски и устроили "пир на костях". Создается впечатление, что монголы воплощение зла.



К сожалению, историю пишет кто попало. Грустно, когда неполная информация попадает в школьные учебники. Читайте текст на картинке:



Так в учебнике описали первую встречу монголов с русскими. Мстислав Удалой действительно убедил вступиться за половцев. Потому что об этом просил его тесть, половецкий хан Котян (готовый никнейм, берите на заметку).



Битву при Калке русское войско с треском проиграло. В противовес единому командованию монгольской армии, русские князья действовали кто во что горазд. У каждого была своя дружина и каждый стремился заслужить славу в бою. Это привело к колоссальным потерям. По иронии судьбы, зачинщик и главный задира Мстислав Удалой спасся. Чего не скажешь о Мстиславах Киевском и Черниговском.



По версии учебника далее произошло следующее:



Какие же кровожадные эти монголы. Дали обещание сохранить жизнь, а сами жестоко расправились с пленными. Негодяи? И да, и нет.



Во-первых, монголы пообещали князьям не пролить ни капли крови (ибо проливать "королевскую" кровь - грех).



Во-вторых, во время княжеского совета (того, что на первом скриншоте учебника) присутствовали монгольские послы. Они разъясняли, что видов на русские земли у монголов нет, их интересуют только половцы и вообще - мир, дружба, жвачка.



В-третьих, по настоянию Мстислава Удалого тех послов казнили.



Думаю, комментарии тут излишни. Из-за убийства послов разведывательный поход Джебе и Субедея закончился битвой на Калке. Из-за убийства послов всех причастных к княжескому совету жестоко казнили.



Из-за таких авторов учебника мы неверно воспринимаем нашу историю. Каждый народ в истории принимал плохие, некрасивые, подлые решения. Это не повод любить историю меньше. Скорее, повод задуматься и не повторять ошибок. Не знаю, чем думали авторы учебника, когда выкинули из повествования решающий фактор последующих событий.



Но надеюсь, что это не помешает нам знать и любить свою историю такой, какая она есть. Источник - Кирилл Александрович

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