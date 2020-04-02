 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.04.2020
16:52  "Ищу работу": Как коронавирус повлиял на мигрантов из ЦентрАзии
16:49  Европе уже не вернуться к былому статус-кво
16:47  Война на истощение: России лучше совсем отказаться от нефти, чем отдавать даром
16:45  Путин и Трамп могут взять Эрдогана в свою команду, - Ст.Тарасов
16:42  За что осужден в Узбекистане военный журналист В.Калошин (12 лет строгого режима)
16:38  Откуда коронавирус и пришел ли конец глобализму? - В.Павленко
16:37  В Германии хотят совсем "раскулачить" богатых, - "НГ"

15:56  Битва на Калке. Детали, которые переворачивают историю "расправы" над русскими князьями
15:49  Нефтяная война принуждает США идти на попятную, - К.Ремчуков
15:44  Талибы пообещали не воевать в регионах, охваченных эпидемией
15:42  В Узбекистане выросло число зараженных коронавирусом - 190
15:36  Узбекистан прислал гумпомощь Киргизии - 1000 тонн муки и пр.
15:32  Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 423
11:26  Михаил Делягин: Ключи к будущему. Модернизация вместо разграбления
11:24  Михаил Хазин: Клиническая смерть мировой экономики
11:22  Англосаксы вновь перестраивают Ближний Восток и валят саудитов, - Д.Юрганов
10:15  Китай отскочил от дна. Пекин восстанавливает деловую активность, пока Европа, РФ и США барахтаются в отстое, - "Къ"
10:06  Медики заразились коронавирусом в Алматы, Нур-Султане и Караганде
09:57  КазЗятьЭкономика. В Казахстане разбирают холдинг "Байтерек", - Е.Васильев
09:47  Популярный американский джазмен Эллис Марсалис умер от вируса
08:26  Число заразившихся казахстанцев увеличилось до 402 (+16)
08:19  Путин "очень-очень большими самолетами" шлет гум-помощь в США
08:18  Гегемон-то жиденький. Госдеп обратился к американцам с просьбой не скупать туалетную бумагу
08:00  В Киеве свой вирус. Брат главы аппарата Зеленского уличен в торговле укр-должностями
07:53  Глава Минздрава Израиля Лицман заразился коронавирусом
07:51  Умер один из основателей узбекского шоу-бизнеса бизнесмен и продюсер Равшан Юлдашев
07:49  Кыргызстан продолжает просить деньги у доноров. Правительство работает...
07:45  В США за сутки от коронавируса умерли 1200 человек
07:42  Вирус в Кыргызстане - 116 зараженных (+5)
01:03  "Бог и Казахстан...Бог и Президент…", - Н.Нуртазина
00:53  Иранский ответ. Двойная угроза – COVID-19 и санкции США, - Н.Бобкин
00:49  Мой адрес - Советский Союз
00:34  Al Araby: Саудовская Аравия - крупнейший проигравший в нефтяном конфликте
00:30  Die Welt: трупы вывозят автопогрузчиком, больницы США скрывают масштабы бедствия
00:27  COVID-19 может стать причиной мировой войны, - В.Иванов
00:23  Пейзаж после чумы. Как пандемия в XIV веке навсегда изменила мир, - А.Десницкий
00:18  "Война на истощение": как низко могут упасть цены на нефть и кто от этого выиграет, - Е.Беляков
00:11  Открытие самой большой мечети Таджикистана отложили из-за коронавируса
00:05  Французские власти бросают на борьбу с эпидемией армию, - В.Прохватилов
00:04  Саудовцы хотят прекратить убыточные войны. Эр-Рияд предлагает йеменским повстанцам мир, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Битва на Калке. Детали, которые переворачивают историю "расправы" над русскими князьями
15:56 02.04.2020

Битва на Калке - первое столкновение русских войск с монгольскими. Оно произошло за 12 лет до начала масштабного вторжения монголов на Русь. Русские князья сдались, поверив на слово монголам, что те не прольют их кровь.

После сдачи в плен поверх князей положили доски и устроили "пир на костях". Создается впечатление, что монголы воплощение зла.

К сожалению, историю пишет кто попало. Грустно, когда неполная информация попадает в школьные учебники. Читайте текст на картинке:

Так в учебнике описали первую встречу монголов с русскими. Мстислав Удалой действительно убедил вступиться за половцев. Потому что об этом просил его тесть, половецкий хан Котян (готовый никнейм, берите на заметку).

Битву при Калке русское войско с треском проиграло. В противовес единому командованию монгольской армии, русские князья действовали кто во что горазд. У каждого была своя дружина и каждый стремился заслужить славу в бою. Это привело к колоссальным потерям. По иронии судьбы, зачинщик и главный задира Мстислав Удалой спасся. Чего не скажешь о Мстиславах Киевском и Черниговском.

По версии учебника далее произошло следующее:

Какие же кровожадные эти монголы. Дали обещание сохранить жизнь, а сами жестоко расправились с пленными. Негодяи? И да, и нет.

Во-первых, монголы пообещали князьям не пролить ни капли крови (ибо проливать "королевскую" кровь - грех).

Во-вторых, во время княжеского совета (того, что на первом скриншоте учебника) присутствовали монгольские послы. Они разъясняли, что видов на русские земли у монголов нет, их интересуют только половцы и вообще - мир, дружба, жвачка.

В-третьих, по настоянию Мстислава Удалого тех послов казнили.

Думаю, комментарии тут излишни. Из-за убийства послов разведывательный поход Джебе и Субедея закончился битвой на Калке. Из-за убийства послов всех причастных к княжескому совету жестоко казнили.

Из-за таких авторов учебника мы неверно воспринимаем нашу историю. Каждый народ в истории принимал плохие, некрасивые, подлые решения. Это не повод любить историю меньше. Скорее, повод задуматься и не повторять ошибок. Не знаю, чем думали авторы учебника, когда выкинули из повествования решающий фактор последующих событий.

Но надеюсь, что это не помешает нам знать и любить свою историю такой, какая она есть.

Источник - Кирилл Александрович
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585832160
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  