В Германии хотят совсем "раскулачить" богатых, - "НГ"

16:37 02.04.2020 В Германии хотят "раскулачить" богатых



Социал-демократы предлагают ввести специальный налог на владельцев дорогой недвижимости



Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"



Одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Заския Эскен в интервью немецкой газете Stuttgarter Zeitung предложила принять чрезвычайные меры для наполнения госбюджета в условиях пандемии. По ее мнению, надо обратить внимание на владельцев недвижимости стоимостью более 1 млн евро. Их деньги, считает Эскен, помогут государству после кризиса.



Правовая основа у инициативы Заскии Эскен есть. Дело в том, что в немецкой Конституции имеется статья 106, посвященная налоговым вопросам. Пятый параграф предусматривает возможность введения единовременного налога на имущество, когда это требуется для "выравнивания нагрузки на население при повышенных сбалансированных выплатах".



Речь идет о необходимости подпитки бюджета в период кризисных явлений, когда приходится идти на ранее не предусмотренные траты. Такая ситуация складывается и сейчас. Как известно, немецкое правительство запланировало для преодоления кризиса дополнительно израсходовать 150 млрд евро за счет увеличения государственной задолженности.



Правда, в статье Конституции не говорится ни о размере имущества, на которое должна лечь новая нагрузка, ни о размере этой самой нагрузки. Предполагается, что все вопросы должны быть урегулированы парламентариями в зависимости от конкретных случаев. В статье Конституции также не определяется, какое имущество имеется в виду. Это, видимо, может быть как движимое, так и недвижимое имущество. Так что сумма в 1 млн евро представляет собой расчеты самих социал-демократов. Согласно статистике, в Германии считается миллионером каждый, кто располагает задекларированным имуществом в размере 1 млн евро. Таких в стране около 14 млн человек.



Идея обложения дополнительным налогом богатых родилась не у социал-демократов, а в недрах Левой партии. Именно она несколько дней тому назад выступила с инициативой введения 5-процентного единоразового налога на лиц, обладающих имуществом стоимостью более 1 млн евро. Как отмечают немецкие СМИ, Эскен "вдохновилась" выступлением сопредседателя Левой партии, депутата Бундестага Берндта Риксенгера, когда он говорил о необходимости введения нового налога на миллионеров.



Будет ли принята к реализации инициатива социал-демократов, пока неизвестно. Очевидно, что в Бундестаге ее поддержит Левая партия. Представители других партий, и прежде всего правящих в Германии вместе с социал-демократами Христианско-демократического союза (ХДС) и баварского Христианско-социального союза (ХСС), пока не высказались по этому вопросу.



Немецкое правительство уже приняло пакет мер по борьбе с пандемией коронавируса. Он включает в себя поддержку как наемных работников, так и предпринимателей, а также лиц, занятых в сфере искусства. Немецкая экономическая газета Handelsblatt оценивает общий пакет помощи в 1,2 трлн евро.



Так, для наемных работников облегчается получение из Фонда борьбы с безработицей средств, которые полностью или частично компенсируют сокращение оплаты их наемного труда владельцами предприятий из-за выпадения заказов. Для предпринимателей предусмотрен пакет помощи в размере 50 млрд евро, из которых могут быть оплачены разные расходы – например, аренда. Индивидуальные предприниматели и небольшие фирмы с числом занятых до пяти человек получают в качестве поддержки 9 тыс. евро на три месяца. Фирмы со штатом до 10 человек – 15 тыс. евро. Предусматривается также замораживание фискальных выплат, включая подоходный налог. Меры по взысканию определенных налогов вообще отменяются. Источник - НГ

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