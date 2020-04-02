Европе уже не вернуться к былому статус-кво

16:49 02.04.2020 Сегодня европейская солидарность подвергается серьезному испытанию на фоне разногласий между югом и севером. В Евросоюзе жаркие споры по поводу совместной ответственности в борьбе с коронавирусом вновь грозят Европе развалом.



Le Monde (Франция): Европе уже не вернуться к былому статус-кво

Сильви Кауфманн (Sylvie Kauffmann)



30 марта в Вене приземлились два самолета Austrian Airlines, которые были специально арендованы Торговой палатой. Первый прилетел из Софии, а второй - из Тимишоары (Румыния). Какой же ценный груз привезли два Airbus в пустой аэропорт? Маски? Респираторы? Лучше: 231 сиделку из Румынии и Болгарии. Всем им еще предстоит отбыть 14-дневный карантин перед тем, как занять свой пост у пожилых людей.



Вызванный коронавирусом кризис создал критическую ситуацию для той категории австрийского населения, за которой обычно ухаживали сиделки из Румынии (половина) и Словакии (треть). После закрытия границ те вернулись на родину и больше не могут сменять друг друга. В частности румынки из Тимишоары больше не могут проехать через Венгрию. Поэтому предусмотрительная Торговая палата Вены создала воздушный мост для обеспечения их услуг.



В этом заключается одна из хороших сторон ЕС. Свободное движение (когда оно еще было свободным месяц назад) позволило людям из бедных стран беспрепятственно приехать на работу в богатые, которые в свою очередь получили дешевую и квалифицированную рабочую силу. Как мы видим, во время пандемии Австрия продолжает пользоваться этим положительным качеством ЕС.



При этом Австрия вошла в число четырех стран, которые на проблемном заседании Европейского совета 26 марта выступили против разделения экономического бремени кризиса коронавируса (с таким предложением выступили девять государств-членов). Потери обещают быть просто огромными. Тем не менее Германия, Нидерланды, Австрия и Финляндия не хотят платить по долгам менее состоятельных стран, как это было и во время кризиса еврозоны десять лет назад.



Двойной удар



Как профинансировать солидарность? Этот вопрос вновь грозит Европе развалом. Мы снова видим басню о стрекозе и муравье? Но на этот раз причиной несчастья становится не беззаботность, а невезение. Двойной удар: в первую очередь пострадали те, кому пришлось урезать социальные расходы из-за политики жесткой экономии.



С приближением организованного по видеосвязи саммита 26 марта Италия, пострадавшая сильнее всех от Covid-19, била тревогу и призывала к европейской солидарности в открытом письме к главе Евросовета Шарлю Мишелю. К ней присоединились Испания (она требует европейский план Маршалла) и Греция. В ответ на просьбу Франция расширила круг подписантов, чтобы не допустить противостояния юга и севера, как было во время кризиса еврозоны. Итальянская инициатива стала "письмом девяти", вобравшим в себя в том числе Ирландию и Люксембург. Сейчас их десять с Кипром, а скоро может стать 14 вместе со Словакией и Прибалтикой.



Всего этого оказалось недостаточно, чтобы сломить сопротивление нидерландского премьера Марка Рютте, который взял на себя неблагодарную роль лидера стран, выступивших несколько месяцев назад за минималистический европейский бюджет. Ему не удалось создать полную иллюзию, несмотря на активную помощь министра финансов Вопке Хукстры, который рассматривает объединение вызванных коронавирусом убытков как нравственный риск. "Рютте - удобная ширма для немцев", - говорит представитель лагеря "письма девяти", который считает, что главные противники находятся в Берлине - это стражи бюджетного и валютного храма.



Несмотря на внезапный характер и масштабы пандемии, она в первую очередь выставляет напоказ тяжелое наследие прошлых кризисов, то есть раскола между севером и югом по поводу евро, а также востоком и западом по беженцам. Все это повсеместно усиливает давление на уже оказавшуюся на гране развала систему: государственные больницы, недоверие к политикам, напряженность между Францией и Германией, европейское единство, отсутствие американского лидерства, слабость мирового управления.



Возмущение Мадрида, Лондона и Лиссабона



Но на этот раз больная стрекоза идет против строптивого муравья. Мадрид, Рим и Лиссабон не скрывают возмущения. Страны-члены дали себе срок до 7 апреля для решения проблемы. Кто знает, что будет с Италией или Нидерландами 7 апреля? Нидерландский историк Лук Ван Мидделар подчеркивает "расхождение во времени", которое создает ритм вируса между странами ЕС. В Гааге бушуют споры. По словам историка, голландцы "прагматичнее немцев, они не увязли в юридическо-валютной ортодоксальности и могут изменить позицию, если поймут, что это в их интересах". То есть слова бывшего главы голландского Центробанка Ноута Веллинка о том, что "если юг рухнет, богатого севера не станет", заставляют задуматься. Во вторник вечером министр финансов признал, что проявил недостаточно сочувствия.



Париж вновь вступил в противостояние с Берлином и стремится расширить ящик с инструментами, чтобы заставить сдвинуться Германию. "Это может быть общий долг или масштабные усилия в европейском бюджете", - отмечают в Елисейском дворце, поскольку такие усилия уже реализуются на уровне государств, которые нарушают все бюджетные правила.



В любом случае, в Париже убеждены, что возвращаться к старому статус-кво нельзя. Нельзя угодить в привычную ловушку, когда предпринимаются минимальные усилия, а затем все задвигается в долгий ящик. Масштабы нынешнего кризиса не дают это сделать. Со стрекозой и муравьем покончено. Источник - ИноСМИ

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