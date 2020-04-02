Филиппинской полиции разрешили расстреливать нарушителей карантина

18:56 02.04.2020 Президент Филиппин разрешил полиции стрелять по нарушителям карантина



Президент Филиппин Родриго Дутерте потребовал от сил правопорядка открывать огонь на поражение по каждому, кто "создает проблемы" в районах, где введен режим карантина в связи с пандемией коронавируса



Президент Филиппин Родриго Дутерте потребовал от сил правопорядка открывать огонь на поражение по каждому, кто "создает проблемы" в районах, где введен режим карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse и выступление лидера по национальному телевидению.

"Мой приказ полиции и военным, а также местным чиновникам: если возникает проблемная ситуация, в которой люди набрасываются на вас и угрожают вашей жизни, стреляйте в них на поражение, - цитирует АFP выступление Дутерте. - Вместо того, чтобы создавать проблемы, они отправятся в могилу".

Перед этим в бедных кварталах Манилы полиция арестовала около 20 человек за антиправительственные выступления. Манифестанты обвиняли власти в том, что они якобы не снабжают продовольствием наиболее нуждающихся граждан.



Филиппинский лидер также заявил о недопустимости жестокого обращения с медработниками, которое будет рассматриваться правоохранителями страны как серьезное преступление. Речь идет о том, что на Филиппинах в последнее время зафиксировано несколько случаев нападений разъяренных пациентов на врачей.

Полиция Филиппин поспешила смягчить впечатление от заявления президента. Начальник национальной полиции Арчи Гамбоа заверил, что его подчиненные не будут открывать огонь по протестующим. "Президент, скорее всего, излишне настаивал на применении закона в этот кризисный период", - приводит агентство слова Гамбоа.

На Филиппинах, по данным АFP, зарегистрированы 2311 случаев инфицирования коронавирусом и 96 смертей. 16 марта президент Дутерте ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев. В частности, запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями государства, в Большой Маниле в темное время суток введен комендантский час.



Избранный в мае 2016 года президентом Филиппин Родриго Дутерте выступает за жесткие меры в борьбе с правонарушителями. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казни подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство. Будучи кандидатом в президенты, Дутерте заявил, что готов убить собственных детей, если они попробуют наркотики.

В августе 2017 года он призывал полицейских убивать на месте подозреваемых в наркоторговле, которые оказывают сопротивление при задержании. В феврале 2018 года он приказал солдатам правительственной армии не убивать женщин-повстанцев, а стрелять по их вагинам, так как это, по его мнению, сделает представительниц слабого пола бесполезными. Правозащитники назвали 72-летнего главу государства женоненавистником.



А в сентябре прошлого года Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки. Он предложил стрелять коррупционерам в ноги, чтобы избежать тюремного заключения. По его словам, единственной мерой в отношении любого, кто выстрелит в чиновника, нарушающего закон, будут "всего лишь серьезные телесные наказания", но не тюремное заключение.

Дутерте сказал, что коррупция стала повсеместной проблемой в стране, и призвал граждан отстаивать свои права и сообщать о каждом случае коррупции или правонарушения с участием чиновников. Он заявил, что если инцидент дойдет до его сведения, он вызовет этого чиновника и позволит обратившемуся гражданину ударить нарушителя по лицу. Источник - newsru.com

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