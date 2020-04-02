 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 02.04.2020
18:56  Филиппинской полиции разрешили расстреливать нарушителей карантина
16:52  "Ищу работу": Как коронавирус повлиял на мигрантов из ЦентрАзии
16:49  ЕвроКрах. Европе уже не вернуться к былому статус-кво, - Le Monde
16:47  Война на истощение: России лучше совсем отказаться от нефти, чем отдавать даром
16:45  Путин и Трамп могут взять Эрдогана в свою команду, - Ст.Тарасов
16:42  За что осужден в Узбекистане военный журналист В.Калошин (12 лет строгого режима)
16:38  Откуда коронавирус и пришел ли конец глобализму? - В.Павленко

16:37  В Германии хотят совсем "раскулачить" богатых, - "НГ"
15:56  Битва на Калке. Детали, которые переворачивают историю "расправы" над русскими князьями
15:49  Нефтяная война принуждает США идти на попятную, - К.Ремчуков
15:44  Талибы пообещали не воевать в регионах, охваченных эпидемией
15:42  В Узбекистане выросло число зараженных коронавирусом - 190
15:36  Узбекистан прислал гумпомощь Киргизии - 1000 тонн муки и пр.
15:32  Число заболевших коронавирусом в Казахстане возросло до 423
11:26  Михаил Делягин: Ключи к будущему. Модернизация вместо разграбления
11:24  Михаил Хазин: Клиническая смерть мировой экономики
11:22  Англосаксы вновь перестраивают Ближний Восток и валят саудитов, - Д.Юрганов
10:15  Китай отскочил от дна. Пекин восстанавливает деловую активность, пока Европа, РФ и США барахтаются в отстое, - "Къ"
10:06  Медики заразились коронавирусом в Алматы, Нур-Султане и Караганде
09:57  КазЗятьЭкономика. В Казахстане разбирают холдинг "Байтерек", - Е.Васильев
09:47  Популярный американский джазмен Эллис Марсалис умер от вируса
08:26  Число заразившихся казахстанцев увеличилось до 402 (+16)
08:19  Путин "очень-очень большими самолетами" шлет гум-помощь в США
08:18  Гегемон-то жиденький. Госдеп обратился к американцам с просьбой не скупать туалетную бумагу
08:00  В Киеве свой вирус. Брат главы аппарата Зеленского уличен в торговле укр-должностями
07:53  Глава Минздрава Израиля Лицман заразился коронавирусом
07:51  Умер один из основателей узбекского шоу-бизнеса бизнесмен и продюсер Равшан Юлдашев
07:49  Кыргызстан продолжает просить деньги у доноров. Правительство работает...
07:45  В США за сутки от коронавируса умерли 1200 человек
07:42  Вирус в Кыргызстане - 116 зараженных (+5)
01:03  "Бог и Казахстан...Бог и Президент…", - Н.Нуртазина
00:53  Иранский ответ. Двойная угроза – COVID-19 и санкции США, - Н.Бобкин
00:49  Мой адрес - Советский Союз
00:34  Al Araby: Саудовская Аравия - крупнейший проигравший в нефтяном конфликте
00:30  Die Welt: трупы вывозят автопогрузчиком, больницы США скрывают масштабы бедствия
00:27  COVID-19 может стать причиной мировой войны, - В.Иванов
00:23  Пейзаж после чумы. Как пандемия в XIV веке навсегда изменила мир, - А.Десницкий
00:18  "Война на истощение": как низко могут упасть цены на нефть и кто от этого выиграет, - Е.Беляков
00:11  Открытие самой большой мечети Таджикистана отложили из-за коронавируса
00:05  Французские власти бросают на борьбу с эпидемией армию, - В.Прохватилов
00:04  Саудовцы хотят прекратить убыточные войны. Эр-Рияд предлагает йеменским повстанцам мир, - И.Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Филиппинской полиции разрешили расстреливать нарушителей карантина
18:56 02.04.2020

Президент Филиппин разрешил полиции стрелять по нарушителям карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте потребовал от сил правопорядка открывать огонь на поражение по каждому, кто "создает проблемы" в районах, где введен режим карантина в связи с пандемией коронавируса

Президент Филиппин Родриго Дутерте потребовал от сил правопорядка открывать огонь на поражение по каждому, кто "создает проблемы" в районах, где введен режим карантина в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse и выступление лидера по национальному телевидению.
"Мой приказ полиции и военным, а также местным чиновникам: если возникает проблемная ситуация, в которой люди набрасываются на вас и угрожают вашей жизни, стреляйте в них на поражение, - цитирует АFP выступление Дутерте. - Вместо того, чтобы создавать проблемы, они отправятся в могилу".
Перед этим в бедных кварталах Манилы полиция арестовала около 20 человек за антиправительственные выступления. Манифестанты обвиняли власти в том, что они якобы не снабжают продовольствием наиболее нуждающихся граждан.

Филиппинский лидер также заявил о недопустимости жестокого обращения с медработниками, которое будет рассматриваться правоохранителями страны как серьезное преступление. Речь идет о том, что на Филиппинах в последнее время зафиксировано несколько случаев нападений разъяренных пациентов на врачей.
Полиция Филиппин поспешила смягчить впечатление от заявления президента. Начальник национальной полиции Арчи Гамбоа заверил, что его подчиненные не будут открывать огонь по протестующим. "Президент, скорее всего, излишне настаивал на применении закона в этот кризисный период", - приводит агентство слова Гамбоа.
На Филиппинах, по данным АFP, зарегистрированы 2311 случаев инфицирования коронавирусом и 96 смертей. 16 марта президент Дутерте ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на шесть месяцев. В частности, запрещено воздушное и морское сообщение между Манилой и провинциями государства, в Большой Маниле в темное время суток введен комендантский час.

Избранный в мае 2016 года президентом Филиппин Родриго Дутерте выступает за жесткие меры в борьбе с правонарушителями. Мировая общественность неоднократно осуждала методы борьбы с наркоторговлей на Филиппинах. Эксперты ООН в области прав человека осудили методы филиппинских властей, призвали их воспрепятствовать беспорядочным убийствам и отказаться от казни подозреваемых, в отношении которых не было проведено полноценное судебное разбирательство. Будучи кандидатом в президенты, Дутерте заявил, что готов убить собственных детей, если они попробуют наркотики.
В августе 2017 года он призывал полицейских убивать на месте подозреваемых в наркоторговле, которые оказывают сопротивление при задержании. В феврале 2018 года он приказал солдатам правительственной армии не убивать женщин-повстанцев, а стрелять по их вагинам, так как это, по его мнению, сделает представительниц слабого пола бесполезными. Правозащитники назвали 72-летнего главу государства женоненавистником.

А в сентябре прошлого года Дутерте разрешил гражданам стрелять в чиновников, требующих взятки. Он предложил стрелять коррупционерам в ноги, чтобы избежать тюремного заключения. По его словам, единственной мерой в отношении любого, кто выстрелит в чиновника, нарушающего закон, будут "всего лишь серьезные телесные наказания", но не тюремное заключение.
Дутерте сказал, что коррупция стала повсеместной проблемой в стране, и призвал граждан отстаивать свои права и сообщать о каждом случае коррупции или правонарушения с участием чиновников. Он заявил, что если инцидент дойдет до его сведения, он вызовет этого чиновника и позволит обратившемуся гражданину ударить нарушителя по лицу.

Источник - newsru.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585842960
Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  