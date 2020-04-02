В Узбекистане запустили "Центр координации спонсорской помощи"

00:02 03.04.2020 Координационный спонсорский центр в Ташкенте начал свою работу, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



Единый координационный центр, организованный в столичном "Узэкспоцентре", начал работу по доставке пожилым гражданам и малообеспеченным семьям помощи в виде продуктовых наборов и лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията города Ташкента.



"Сегодня на основе списка, предоставленного 514 махаллями о малообеспеченных семьях и одиноких пожилых людях, 100 добровольцев доставили 1996 гражданам необходимые продукты питания (мясо куриное, мука, рис, картофель, лук, сахар, масло, макароны)", - говорится в сообщении.



Одинокие пожилые граждане и малообеспеченные семьи, которые испытывают нужду в продуктах питания, одежде, лекарственных средствах, могут позвонить по короткому номеру 1197 и обратиться за помощью.



Центр будет удовлетворять обращения на основе средств и содействия правительства, хокимията и спонсоров. Источник - uztag.info

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