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В Узбекистане запустили "Центр координации спонсорской помощи"
00:02 03.04.2020

Координационный спонсорский центр в Ташкенте начал свою работу, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Единый координационный центр, организованный в столичном "Узэкспоцентре", начал работу по доставке пожилым гражданам и малообеспеченным семьям помощи в виде продуктовых наборов и лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе хокимията города Ташкента.

"Сегодня на основе списка, предоставленного 514 махаллями о малообеспеченных семьях и одиноких пожилых людях, 100 добровольцев доставили 1996 гражданам необходимые продукты питания (мясо куриное, мука, рис, картофель, лук, сахар, масло, макароны)", - говорится в сообщении.

Одинокие пожилые граждане и малообеспеченные семьи, которые испытывают нужду в продуктах питания, одежде, лекарственных средствах, могут позвонить по короткому номеру 1197 и обратиться за помощью.

Центр будет удовлетворять обращения на основе средств и содействия правительства, хокимията и спонсоров.

Источник - uztag.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1585861320
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