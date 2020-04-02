Межафганский диалог могут доверить Центральной Азии

00:04 03.04.2020 Опубликовано: 02.04.2020



Автор: От редакции



Министерство по делам мира Афганистана в конце минувшей недели сообщило о завершении работ по формированию кабульской делегации, которая должна отправиться на межафганские переговоры с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Президентский дворец Арг назвал список "инклюзивным". Тем не менее, бывший премьер-министр Абдулла Абдулла дал понять, что одобрение перечня не стоит воспринимать как признак урегулирования политического кризиса, возникшего после объявления результатов президентских выборов. Он также допустил изменение состава участников в дальнейшем. "По поводу состава делегации существуют справедливые замечания, но для нас важно само начало переговоров", – заявил Абдулла Абдулла.



Уезд Ямган провинции Бадахшан был захвачен талибами

Промедление в процессе формирования делегации, которая будет представлять афганские власти, вместе с вопросом об освобождении заключенных талибов стали серьезными вызовами на пути реализации американской инициативы по примирению с мятежным движением. В связи с этим очевидно, что смягчение позиции политиков стало результатом работы американской дипломатии, которая накануне интенсифицировала контакты с официальным Кабулом для того, чтобы обсудить внутреннюю политику и безопасность. Видимый консенсус среди представителей афганского истеблишмента, помимо США, приветствовали структуры ЕС и ООН.



В состав делегации, которую возглавил бывший глава афганской разведки Мохаммад Масум Станакзай, вошли как близкие к президенту Ашрафу Гани лица, так и сторонники его основного политического конкурента доктора Абдуллы. Тем не менее, есть основания предполагать, что она будет представлять главным образом позицию президента Афганистана. В целом, если в работе предыдущих межафганских встреч принимали участие афганские политики-тяжеловесы, то на этот раз диалог с талибами придется вести их представителям. Это наделяет делегацию "функцией почтальона". Такой подход исключает возможность заключения некой договоренности сразу за столом переговоров.



Впрочем, это минимизирует способность движения "Талибан" диктовать официальному Кабулу свою волю. В связи с этим представители группировки ожидаемо подвергли критике состав представителей афганского правительства, исключив возможность переговоров с ними. Однако это не единственная причина для демарша. Время работает на талибов. Они повысили военную активность на фоне того, что афганским правительственным силам была сокращена авиационная поддержка со стороны государств НАТО. Развитие ситуации "на земле" только усилит позицию талибов на переговорах.



Есть и серьезные технические трудности на пути возобновления межафганских переговоров. Из-за распространения короновируса нового типа вряд ли ранее выразившие желание предоставить свою площадку страны подтвердят свое решение. Особенно это касается европейских государств и России. На этом фоне кабульские политические круги обратили внимание на дипломатическую активность Узбекистана. Ташкент наряду с Вашингтоном и Брюсселем поприветствовал завершение формирования кабульской делегации, а также на этой неделе напомнил о себе отправкой гуманитарной помощи в соседний Афганистан в рамках борьбы с последствиями COVID-19. По данным афганского посольства в Республике Узбекистан, первая партия гуманитарной помощи включает продовольствие мыло и спецодежду для медицинского персонала.

Пока что Ташкент официально не комментировал идею с проведением межафганских переговоров у себя, однако в нынешней ситуации шансы на это увеличиваются. Источник - afghanistan.ru

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