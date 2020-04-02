Идеология во времена пандемии, - Леонид Ивашов

00:25 03.04.2020 перестраивать нынешнюю мировую финансово–экономическую модель – наша главная задача



COVID-2019 поставил перед всем миром в целом и Россией в частности вопрос: как жить дальше? Уже понятно, что обрушится экономика, что на рынок труда выйдут сотни тысяч безработных, что разорятся десятки тысяч предпринимателей и сотни производств. Что прожившим несколько месяцев взаперти людям и отмобилизовавшимся (если у них получится) в чрезвычайных условиях органам власти придется адаптироваться к совершенно новой реальности. В которой у первых нет денег и работы, а у вторых нет ресурсов для восстановления экономики, чтобы обеспечить это первым.

В таких условиях вопрос "А что вы делали все эти двадцать лет?" прозвучит громовым раскатом на всю страну. Какая у Российской Федерации, собственно, стратегия развития? Как она выйдет из грядущего глубочайшего кризиса и, если говорить экзистенциально, для чего?

Россия проекта развития не имеет и не имела, цель развития ее не определена, господствует на всех уровнях власти и управления либерально–рыночная идеология. Выделилась в особую привилегированную касту группировка, вокруг которой объединились все ветви власти. Экономика подчинена интересам этой группировки, народ, система образования, культура, наука, пенсионеры и дети являются для этого типа экономики нежелательным обременением. Сырьевой характер и отказ от поддержки производственной сферы, прорывных технологий, творческих коллективов предпринимателей, свидетельствует о том, что режим не связывает свое будущее с Россией как цельным современным государством. Им важна территориально-ресурсная база, обслуживающая их прибыли с помощью "гастарбайтеров", но не коренного населения.

Можно ли поверить, что эти люди, годами выкачивавшие из страны и ее граждан ресурсы, смогут в критической ситуации им помочь? Что они позабудут о собственной выгоде и повернут на новый курс? Да и смогут они, годами воровавшие, выработать этот курс? И каким он должен быть, этот новый курс? Если предыдущие вопросы были, боюсь, риторическими, то на последний достаточно четко ответил в своей одноименной статье промышленник и политик Константин Бабкин. С которой, при ее важности, хочется поспорить.

"Страшная ошибка Человечества – не отдавать половину или треть своих богатств на поддержку изобретателей, мыслителей и науки".

К.Э Циолковский

Первое: из нее следует вывод, что экономика лежит в основе всего. Этот тезис требует пояснения. Его сложно поставить под сомнение, особенно сейчас, в ситуации ее обрушения вследствие пандемии. Но если мы хотим не только от нее избавиться, но и, наконец, начать развиваться, мы должны помнить: экономика – не самоцель, но средство. Средство развития и становления творческой личности, высокой культуры, образования, науки. Высокие идеи должны править миром, а не финансово-властные интересы (индивидуальные и групповые). Для чего важен высокий интеллект, облаченный в высокую нравственность и космическую устремленность. Постижение сущности жизни на планете Земля, единства природы, человека и Вселенной как живой системы, роли человека в этой системе, как космического явления, - есть высшая цель и смысл существования человечества. И экономика призвана служить этой цели.



"Когда я слышу жалобу на нехватку денег, то перевожу для себя эту жалобу так: мне очень и очень не достает ума".

О.ф. Бисмарк

Во-вторых, сегодня человечество подошло к состоянию всеобъемлющей войны не на жизнь, а на смерть. И главным оппонентом человека, угрожающим его существованию, стала окружающая среда, некогда приютившая неразумное дитя в надежде, что он образумится. Удар коронавирусом – всего лишь первый из череды ударов, который придется держать человечеству. На острие борьбы схлестнулись техносфера и биосфера, и сомнений в исходе ее быть не может – биосфера более мощна и более живуча, хотя пока техносфера наносит один за одним ей мощные удары. Перепроизводство сейчас ужасающее, конкуренция на рынках ведет к созданию продукции, устаревающей в течении одного – двух лет, в ряде товаров в отходы идет до 90 процентов природного сырья. Потому, экономика должна решать важнейшую задачу – сбережение окружающей среды.

"Мы должны внутри себя, в сокровищнице национально-русской духовной стихии, черпать элементы для создания нового мировоззрения".

Н.С.Трубецкой



В-третьих, каждая мировая цивилизация людей, это есть вид живых сущностей по подобию окружающей нас природы. А в природе каждый вид растений и животного мира имеет четкую функциональную предназначенность, наделен потенциалом возможностей и минимумом потребностей. Человек создан по тому же образу и подобию, а значит, каждая мировая и локальная этно-культурные цивилизации имеют свои задачи. По моему глубокому убеждению задачи России, вытекающие из истории: нести справедливость в международное сообщество; останавливать претендентов на мировое владычество и регулировать отношения между западом и востоком; показывать человечеству направления устремлений (космос, ядерная энергетика, мировой океан, социализм и пр.), подвигать всестороннее развитие интеллекта, объединять вокруг общего проекта сотни различных народов, национальных групп, при сохранении их национальных культур, традиций, религий. И экономика должна выстраиваться для обеспечения этих функций. Перестраивать нынешнюю мировую финансово – экономическую модель – это наша главная задача.

"Было бы неправильно думать, что можно добиться такого серьезного культурного роста членов общества без серьезных изменений в нынешнем положении труда. Для этого нужно, прежде всего, сократить рабочий день, по крайней мере,, до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени, необходимого для получения всестороннего образования.



Для этого нужно, дальше, коренным образом улучшить жилищные условия и поднять реальную заработную плату рабочих и служащих минимум вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты, так и, особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на предметы массового потребления".

Источник: И.В. Сталин "Экономические проблемы социализма в СССР". (Замечания по эконом. вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 г.) Госполитиздат 1952 г. Источник - изборский клуб

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