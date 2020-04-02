Европа и Иран нашли брешь в американских санкциях, - А.Комраков

08:49 03.04.2020 COVID-19 ускорил запуск альтернативного платежного механизма

Анатолий Комраков



2 апр. 2020



Иранцы очень нуждаются в поставках импортных медпрепаратов и оборудования. Фото с сайта www.irna.ir

Крупнейшие европейские страны, сами борющиеся с распространением COVID-19, готовят новую партию медикаментов и медоборудования после успешной первой поставки в Иран с помощью альтернативной системы платежей. Несмотря на призывы как от международных организаций, так и от политиков внутри США отменить или хотя бы перенести санкции на "мирное" время после завершения пандемии, американская администрация вряд ли пойдет на это на фоне обострения двусторонних отношений с Исламской Республикой в последние дни. Но Европа с Ираном нашли способ поставок медсредств, пройдя по "зеленому коридору", который подготовили заранее.



Глава Института Пастера Ирана Алиреза Биглари объявил, что его страна готова экспортировать наборы для диагностики коронавируса местного производства в другие страны. Однако Иран, как и другие страны, отчаянно нуждается в медицинском оборудовании и медикаментах. Хотя президент Ирана Хасан Роухани заявил, что во всех провинциях Ирана зафиксирован спад распространения коронавируса, тем не менее с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, уже выявлено, по последним данным, более 44,6 тыс. случаев заражения, 2,9 тыс. – умерли, выздоровели более 14,6 тыс. человек.

Страна находится под жесткими американскими санкциями после того, как в 2018 году президент Дональд Трамп отказался от многосторонней ядерной сделки, заключенной тремя годами ранее. Призывы отменить их хотя бы на время эпидемии идут не только от международных организаций. Сенатор США и кандидат в президенты от Демократической партии Берни Сандерс уже дважды призвал отменить санкции. "Санкции США препятствуют попаданию лекарств и помощи. Давайте отложим в сторону споры наших стран и отменим санкции, чтобы уменьшить человеческие страдания", – заявил Сандерс в прямом обращении к госсекретарю Майклу Помпео и министру финансов Стивену Мнучину.



Хотя Помпео озвучил во вторник возможность того, что США могут пересмотреть санкции против Ирана, он, однако, не дал никаких конкретных признаков того, что США планируют это сделать, сообщает Reuters. Издание The American Conservative пишет, что госсекретарь Помпео радуется беде Ирана, надеясь на смену режима. Роухани заявил, что Вашингтон упустил историческую возможность отменить санкции против Тегерана, не потеряв лицо. В условиях распространения коронавируса отмену санкций никто бы не воспринял как капитуляцию, заявил он. На фоне обострения двусторонних отношений об отмене санкций пока говорить не приходится.



При этом Помпео заявляет, что гуманитарные поставки освобождены от санкций. Однако в Иране позицию США называют "медицинским терроризмом" и обращают внимание, что в условиях санкций невозможно приобретать даже неподсанкционные медикаменты и продукты питания, так как банки и компании боятся вторичных санкций США, а система международных платежей SWIFT опять же из-за санкций недоступна.



И все же Иран начал получать медицинскую помощь. Как сообщило Associated Press со ссылкой на МИД Германии, Франция, ФРГ и Великобритания успешно провели первую транзакцию через альтернативную систему платежей INSTEX–STFI, в результате чего первая партия медицинских товаров из Европы прибыла в Иран, и готовятся новые поставки с задействованием этого канала. "Эти товары сейчас находятся в Иране", – говорится в заявлении, которое не содержит подробностей ни о товарах, ни о том, кто был вовлечен в сделку. Некоторые СМИ пишут, что в первой партии были лабораторные тесты на коронавирус, медоборудование и средства индивидуальной защиты. Кроме того, ЕС предоставил Ирану 5,5 млн евро на борьбу с COVID-2019. Нужно также учитывать, что поставка осуществлена на фоне нехватки санитайзеров, медицинских масок, продуктов длительного пользования в самой Европе, в связи с чем Германия даже ввела запрет на их экспорт.

Франция, ФРГ и Великобритания учредили INSTEX в январе 2019 года как механизм, который должен обеспечить торговлю в обход американских ограничений. INSTEX представлен в виде частной компании, штаб-квартира которой расположена во Франции, управляющим компании является представитель Германии, а представитель Британии возглавляет наблюдательный совет. В ноябре 2019 года к системе присоединились Бельгия, Дания, Финляндия, Нидерланды, Норвегия и Швеция.



Аналогичный механизм – Специальный торгово-финансовый институт (STFI) – был зарегистрирован Тегераном. В нем задействованы Центробанк Ирана, группа иранских правительственных и частных банков и нескольких компаний. Эта общая система не использует в транзакциях доллары США и систему SWIFT.



О том, что нужно организовать свободные от торговых войн и санкций "зеленые коридоры" для поставок медицинских товаров, президент Владимир Путин говорил на виртуальном саммите "двадцатки". Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал не только расширить состав участников INSTEX "за пределы ЕС", но и распространить применение механизма на поставки Тегерану подсанкционных товаров.



"С учетом большинства заявлений президента Дональда Трампа и общего вектора его внешней политики вероятность отмены санкций в ближайшее время крайне мала", – сказала "НГ" доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Кира Сазонова. По ее мнению, отработка механизма INSTEX находится в начальной стадии, поэтому оценить его эффективность пока не представляется возможным, хотя в перспективе потенциал у него весьма неплохой. Начало производства Ираном тестов на коронавирус, безусловно, отрадный факт, однако эксперт уточняет, что тесты сами по себе, без дополнительного медицинского оборудования и принятия соответствующих мер никак не влияют на готовность государства противостоять эпидемии. "Самые актуальные медицинские товары для Ирана сегодня – это аппараты для искусственной вентиляции легких и для экстракорпоральной мембранной оксигенации, жаропонижающее, мобильные дезинфекторы, антисептики, тепловые сканеры для общественных мест", – говорит Сазонова.

"Ожидать снятия санкций не стоит", – считает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. "Главной задачей ограничений является дестабилизация экономики "провинившихся" стран, так что коронавирус будет лишь способствовать скорейшему достижению поставленных в Вашингтоне целей. Оказать гуманитарную помощь для отвода глаз можно и в условиях санкций, о чем свидетельствует политика США в отношении КНДР. Правда, эта помощь может быть оказана лишь самими американцами, так как никто другой на это просто не решится. Санкции могут быть введены даже против некоммерческих организаций, вследствие чего фирмы и банки отказываются от участия в подобных операциях", – говорит эксперт.



Тема коронавируса используется сейчас американцами, которые пытаются заработать репутационные очки среди иранцев, продолжает Дадашев. "Еще в феврале США хотели отправить помощь иранскому народу, однако, правительство страны от нее отказалось. Тегеран со своей стороны пытается всеми силами вызвать сочувствие у мировых держав, призвав их к совместному давлению на США для снятия ограничений", - говорит он.

Европейцы, в частности французы, занимают проиранскую позицию, поясняет эксперт. "Они имели большие планы на развитие бизнеса в Иране, которым не суждено было сбыться из-за разрыва ядерной сделки. Однако, Тегеран не слишком спешит принимать их помощь. Например, в марте из страны были высланы "Врачи без границ" со своей привезенной полевой больницей, хотя их приезд был согласован с руководством. Судя по последним заявлениям иранцев, они разочаровались в западных партнерах и теперь гораздо больше надеются на Китай. Таким образом, они могут оказаться одними из первых, кто воспользуется цифровым юанем, который запустили в качестве альтернативы американским и европейским платежным системам", - считает Дадашев.



"В условиях пандемии вполне вероятно не только создание механизмов, позволяющих обходить санкции, как INSTEX, но и послабления в этих санкциях, - считает глава офиса консалтинговой группы "KRK Group" Никита Рябинин. "Речь может идти об аннулировании тех ограничений, которые мешают экспорту и импорту медицинских препаратов и оборудования. При этом про абсолютную отмену санкций пока говорить рано. Что касается экономики Ирана, INSTEX вряд ли сейчас окажет решающую роль для ее оживления, хотя, конечно, позитивную роль это сыграет. И тем не менее не вижу вариантов, что меры в отношении РФ и Ирана будут пересмотрены", - говорит эксперт. Источник - ng.ru

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