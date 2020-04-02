Коронавирус ставит вопрос о сравнительной эффективности либерализма и авторитаризма, - В.Пироженко

08:52 03.04.2020 Виктор ПИРОЖЕНКО | 02.04.2020 |



"Либеральный" Запад справляется с пандемией намного хуже, чем "авторитарный" Китай



В конце января 2020 г. Центр новой американской безопасности опубликовал примечательный доклад "Отвечая на вызов Китая: обновление американской конкурентоспособности в Индо-Тихоокеанском регионе".

Доклад посвящен анализу альтернативных вариантов противодействия Китаю, которые позволили бы более эффективно использовать сравнительные преимущества США для сдерживания КНР. Как отмечал гендиректор РСМД А. Кортунов, "авторы доклада исходят из предпосылки о том, что политический либерализм как принцип организации общества в любом случае и при любых обстоятельствах эффективнее политического авторитаризма". На этой предпосылке строятся все рекомендации Центра новой американской безопасности, касающиеся всесторонних мер противодействия США Китаю в Азии и на Тихом океане.

Авторы доклада даже не попытались осмыслить свою предпосылку в контексте опыта преодоления в КНР эпидемии коронавируса, хотя этот опыт у них перед глазами. И китайский опыт борьбы с COVID-19 убедительно демонстрирует нечто прямо противоположное их посылкам, а именно: преимущества нелиберальной (китайской) модели политической организации общества по сравнению с моделью западной.



Обратим внимание на следующее обстоятельство. Подтвержденные на сегодняшний день случаи заболевания COVID-19 в США превзошли по количеству подобные случаи, зафиксированные в Китае, несмотря на несопоставимо меньшую численность и плотность населения США в сравнении с КНР. По численности зараженных коронавирусом США находятся сейчас на первом месте в мире. И в ситуации, когда пик эпидемии в США еще не пройден, Трамп заявил, что он надеется на снятие карантинных ограничений в некоторых штатах к Пасхальному воскресенью 12 апреля (по католическому календарю).



В США на официальном уровне и в солидных изданиях ставится вопрос о необходимости скорой отмены карантинных ограничений из-за больших экономических потерь. Отмена противоэпидемических ограничений связывается не с ликвидацией угрозы здоровью населения, а с наступлением некоего уровня спада в экономике. Сравнивая реакцию властей США и КНР на эпидемию, в Китае отмечают, что власти КНР центрального и местного уровней подчинили свои действия защите населения от вреда вируса даже в ущерб экономическим интересам, тогда как в США политики "больше заботятся... могут ли они быть переизбраны или нет и всегда ставят свои личные интересы выше здоровья и даже жизни американцев".

В итоге отмечает "Глобал таймс", Трамп стоит перед дилеммой: продолжение распространения вируса грозит потерей доверия к нему избирателей, но и крайние меры для обуздания эпидемии ослабят поддержку Трампа из-за ущерба, который они нанесут экономике.



Это объясняет медлительность и непоследовательность американских властей в их реакции на эпидемию. Задабривание избирателей оказывается для американских политиков важнее ликвидации конкретной угрозы стране. И вот результат: на 1 апреля количество случаев заболевания коронавирусом в США подобралось к отметке 200.000 человек, из них 4011 человек скончались.

Слагаемые успеха своей страны в преодолении эпидемии китайские эксперты видят в преимуществах варианта нелиберальной модели организации общества ("социализма с китайскими характеристиками"). Это позволило в кратчайшие сроки провести мобилизацию практически всего населения КНР для борьбы с коронавирусом, организовать четкое исполнение решений центральной и местной власти, быстро разработать точные противоэпидемические меры, направить инициативу снизу на те участки борьбы с эпидемией, где она дала наилучший результат.

В итоге, в двадцати регионах КНР на 27 марта не было зарегистрировано ни одного нового внутреннего случая заражения COVID-19 в течение 28 дней. В шести других регионах случаи заражения не регистрировались на протяжении 14 дней.



Начавшееся восстановления Китая от последствий эпидемии опирается на 40-летний экономический рывок, который в свою очередь был результатом развертывания возможностей нелиберальной модели.

Пандемия неожиданно поставила старый вопрос в новой плоскости – это вопрос о сравнительных преимуществах двух общественно-экономических моделей в мировом масштабе.



При этом китайские политологи призывают не копировать слепо китайскую модель, а искать собственные пути общественно-экономического развития. Янь Сюэтун, профессор и декан Института международных отношений Университета Цинхуа подчеркивает, что Китай не стремится походить на других, но и не считает, что "другие страны должны подражать ему". Однако для внешнего наблюдателя сравнение двух моделей напрашивается само собой.

В китайской академической науке и экспертном сообществе давно обсуждается вопрос о том, что необходим решительный отказ от навязанной Западом понятийной ловушки – дихотомии "либеральный – авторитарный". Жонглирование метафорой "свобода" и производными от нее, лишенными четкого значения, помогает либеральному агитпропу скрывать суть проблемы за ярлыками. Частью этой пропаганды является утверждение о ценности отдельного человека и человеческой жизни как исключительном свойстве либеральной модели. Однако сравнение действий китайских и американских властей в условиях эпидемии в очередной раз показали, что это не так.



Нелиберальная (китайская) модель оказалась более гуманной и по отношению к другим странам, пострадавшим от эпидемии. Именно КНР, Россия и ряд других стран первыми пришли на помощь к тем, кому она сейчас нужнее – Италии, Ирану Сербии, Пакистану. Источник - fondsk.ru

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