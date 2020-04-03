Конец нефтяной резни: Арабские шейхи запросили мира, - А.Ильяшевич

08:58 03.04.2020 Саудовская Аравия настаивает на срочной встрече ОПЕК+



Алексей Ильяшевич



3 апр. 2020



В четверг, 2 апреля, цены на нефть резко пошли вверх. К вечеру фьючерсы эталонной марки Brent торговались чуть выше 30 долларов за баррель (в один момент они подскочили почти до 36 долларов). Майские фьючерсы на WTI закрепились на уровне 25 долларов. Откуда рынок "черного золота" черпал оптимизм? На изменение ценовой конъюнктуры повлияли сразу несколько новостей, но все они объединены общим знаменателем: ключевые страны-экспортеры нефти стали ближе к заключению нового соглашения о сокращении добычи.



Еще 1 апреля Путин, по сути, опроверг слова своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, который заявил, что Россия и Саудовская Аравия не ведут переговоры по вопросам нефти. "Мы обсуждаем это с коллегами и здесь, внутри страны, и на международном уровне с нашими партнерами в ОПЕК, и совсем недавно я обсуждал этот вопрос с президентом Соединенных Штатов", - заявил российский лидер. Под партнерами, конечно, подразумеваются саудиты - говорить с кем-то еще не имеет смысла, решать проблему стабилизации рынка нефти можно только с Эр-Риядом. Буквально за несколько часов до этого Дональд Трамп заявил, что США, Россия и Саудовская Аравия будут вместе искать выход из сложившейся ситуации, которая может погубить важную отрасль американской экономики.

Почему-то на следующий день Соединенные Штаты из этой схемы выпали: хозяин Белого дома выразил надежду на двусторонние договоренности РФ и КСА, которые якобы должны последовать в "не столь отдаленном будущем". В любом случае, его заявление оживило рынок нефти. Июньские фьючерсы на сырье марки Brent поползли вверх и по состоянию на 11:25 по московскому времени составляли более 27 долларов за баррель, а WTI прибавила 8 процентных пунктов и преодолела отметку в 22 доллара.



По словам президента США, у Салмана предварительно состоялся разговор с Путиным. "Я ожидаю и надеюсь, что они сократят [добычу нефти на] примерно 10 миллионов баррелей, а может быть, и существенно больше. Если это произойдет, это будет здорово для нефтегазовой промышленности!", - написал Трамп.



Саудовская Аравия тем временем сделала то, чего от нее мало кто ожидал - выкинула белый флаг. Вероятно, именно так стоит воспринимать новость о том, что Эр-Рияд призвал как можно быстрее провести встречу стран-экспортеров нефти. "Королевство призывает к срочному проведению встречи ОПЕК+ и группы других стран с целью достижения справедливого соглашения, которое восстановит желаемый баланс на рынках нефти. Этот призыв отвечает постоянным усилиям королевства по поддержке мировой экономики в этих исключительных обстоятельствах и в знак уважения к просьбе президента США Дональда Трампа и друзей в США", - говорится в сообщении саудовского агентства новостей SPA.



Для Эр-Рияда запрос на переговоры - это уже маленькое поражение. Ведь саудиты вынашивали совсем другие планы. Попросить о заключении новой сделки ОПЕК+ должна была изможденная ценовой войной Россия, а не Саудовская Аравия, которая эту войну и начала. Теперь же Салман выставляет себя чудаком, который исполняет удивительные политические кульбиты: сначала настаивает на сокращении добычи нефти, потом резко начинает ее наращивать, а менее чем через месяц снова говорит о восстановлении баланса.



В Кремле тем временем опровергли информацию о разговоре Путина с наследным принцем Саудовской Аравии. Но Трамп на своей волне. Вслед за "твитом" о возможном сокращении добычи на 10 миллионов баррелей в сутки он написал, что эта цифра может быть увеличена до 15 миллионов, и это "отличные новости для каждого". В особенности, конечно, для Соединенных Штатов.

Если прогноз Трампа сбудется, то американцы одним выстрелом убьют двух зайцев - получат приемлемые цены на нефть и избавятся от необходимости сокращать добычу нефти наряду с остальными экспортерами нефти. Идеальный вариант, но к этому мы еще вернемся. Пока зафиксируем главное: рынок нефти зарядился оптимизмом и верой в то, что стороны конфликта в скором времени все-таки сядут за стол переговоров и выработают компромиссное решение. Судя по новостям, телефонные контакты в последние дни точно активизировались.



"Свободная пресса" уже писала, что нынешняя ценовая война принципиально отличается от того, что происходило в 2014-2016 годах. Сегодня перенасыщение рынка нефти дополняется жесточайшим кризисом спроса, вызванным распространением ограничительных мер по борьбе с коронавирусом. В этих условиях и Россия, и США, и Саудовская Аравия (не говоря уже о мелких игроках) истощаются на порядок быстрее. По данным агентства Argus, расчетная экспортная цена российской нефти Urals при поставках из Нижневартовска в Роттердам оказался отрицательной - вместо прибыли экспортеры получают убытки.



Саудиты нарастили добычу, но найти рынки сбыта не могут - груженые танкеры просто выходят из Персидского залива, не имея конечного пункта назначения. По данным Bloomberg, в самом королевстве ситуация настолько плачевная, что здесь вынуждены рассматривать вариант продажи части акций Saudi Aramco (а продавать их сейчас - значит, сильно продешевить).



Но хуже всех приходится американским сланцевикам. Whiting Petroleum - одна из крупнейших компании, работающих на месторождении в Северной Дакоте - предложила кредиторам конвертировать долг в размере более двух миллиардов долларов в 97% своих акций. То есть фактически объявила себя банкротом. На очереди еще несколько компаний, которые, как утверждает Wall Street Journal, находятся под колоссальным давлением. От них требуют обслуживать долги, но при цене нефти марки WTI около 20 долларов за баррель делать это невозможно. И хотя американские аналитики предрекают сланцевой отрасли быстрое восстановление после краха, Трампа это наверняка не радует.



Даже если так, не факт, что восстанавливаться сланцевики будут при нем (интригу президентских выборов никто не отменял), зато банкротиться точно будут под занавес его первой каденции. Переизбранию нынешнего хозяина Белого дома это явно не поспособствует.



Ценовую войну можно рассматривать как подготовку к новому раунду переговоров. Каждая из сторон пытается укрепить свою переговорную позицию. Но сегодня все они выглядят в одинаковой степени жалко. И все, вероятно, приходят к мысли, что дальше так жить нельзя.

С другой стороны, последние заявления Трампа должны были не столько приободрить, сколько насторожить рынок. Президент США явно не желает присоединяться к картельному сговору России и Саудовской Аравии. В его интерпретации речь идет о "реанимации" прежнего формата ОПЕК+, за которым американцы, не обремененные обязательствами по сокращению добычи нефти, наблюдали со стороны. Против этой системы и взбунтовалась Россия. Иными словами, если сейчас Москва согласится радикально снизить добычу, то она фактически подпишет капитуляцию.

Возникнет логичный вопрос: а почему не подписали сразу? Зачем издевались над экономикой? Возврат к ограничениям, которые действовали до 1 апреля и которые Россия была согласна продлить, будет выглядеть как капитуляция саудитов.



Очевидная настроенность Москвы, Вашингтона и Эр-Рияда на стабилизацию мирового рынка нефти еще не снимает накопленного груза противоречий. Торги только начинаются. Соединенные Штаты будут подталкивать Россию к возрождению ОПЕК+. Путин будет деликатно намекать, что если американцы так страстно желают поднять цены на "черное золото", то от них тоже потребуются определенные усилия. Трамп ответит, что он и рад бы, да рычагов воздействия на независимых сланцевиков у него нет. Вернее, почти нет.



Вариант директивного сокращения добычи возможен в Техасе, где за это недавно выступили сами нефтяные компании. Старший аналитик рынка брокерской компании OANDA Эдвард Мойя предполагает, что Техасу придется отдуваться за все Соединенные Штаты: "Я сомневаюсь, что вы сейчас увидите, как саудиты и русские отдают какую-то долю рынка, ясно, что все стороны должны внести свой вклад".



В любом случае, эффект от новых договоренностей может быть весьма скромным: стабилизация рынка нефти в первую очередь зависит от того, насколько успешно мир будет бороться с коронавирусом. Пока мировая экономика парализована жесткими ограничительными мерами, скоординированное сокращение добычи "черного золота" может лишь смягчить удар для стран-экспортеров. Но одно можно сказать наверняка: по мере приближения к пику эпидемии и Россия, и США, и саудиты будут все больше убеждаться в том, что это безумие нужно остановить. Коронавирус работает на их примирение. Источник - svpressa.ru

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