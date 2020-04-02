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Первый умерший от коронавируса в Киргизии. ДУМК напоминает правила захоронения
09:09 03.04.2020

3 апреля 2020, Бишкек - , Жазгуль МАСАЛИЕВА
Сюжет: Новый коронавирус

Местные имамы ознакомлены с инструкцией захоронения умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 24.kg в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.
Но ни ДУМК, ни областной казыят пока не владеют информацией, прошли ли похороны в Ноокатском районе 61-летнего мужчины, умершего от коронавирусной инфекции.

Отметим, мужчина скончался вчера в местной больнице. Ранее муфтият призвал кыргызстанцев проводить похороны в кратчайшие сроки и не тянуть с погребальной молитвой.

ДУМК просит соблюдать все меры личной гигиены, проводить дезинфекцию при захоронении умершего от коронавируса. На похоронах не собирать множество людей и проводить их только в присутствии самых близких.
Умершего в Ноокате мужчину пока не похоронили. Его тело передано патологоанатому для установления причин смерти. Об этом ранее на брифинге сообщил глава Минздрава.

В Кыргызстане на сегодня 130 подтвержденных фактов коронавируса, один человек умер, пятеро излечились. Контактными с заболевшими являются 2,2 тысячи человек

Источник - 24.kg
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